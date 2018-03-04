МВД выработает новые меры по минимизации последствий для государства от пьянства и алкоголизма

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел в ближайшее время начнет вырабатывать новые меры по минимизации вредных последствий для государства от пьянства и алкоголизма. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее же время мы будем экстренно вырабатывать новые меры по минимизации вредных последствий для государства от пьянства и алкоголизма", - проинформировал он. По словам министра, влияние алкогольной зависимости на преступность оказывают те граждане, которые злоупотребляют спиртным, для которых алкоголь стал продуктом ежедневного потребления. "Мне кажется, в этом резерв нашей работы. Нужно очень жестко карать всех бытовых пьяниц и алкоголиков. У них все гипертрофировано, начиная от сознания и заканчивая поведением", - сказал руководитель МВД.

Говоря в целом о криминогенной ситуации в стране, Игорь Шуневич констатировал снижение случаев обращений в милицию за помощью. Меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений при том, что раскрываемость преступлений общеуголовной направленности выросла. Существует тренд постепенного снижения количества регистрируемых преступлений и правонарушений, соответствено, тяжких и особо тяжких. "Основная задача была - держать ситуацию под контролем, добиться ее стабилизации и делать все возможное, чтобы минимизировать все вредные последствия от преступности. Я считаю, что мы с этой задачей справились", - констатировал он.

По словам министра, сегодня рейтинг доверия к милиции составляет около 60%. "Есть, куда развиваться, мы знаем пути и направления, по которым двигаться. Но рейтинг ради рейтинга - не наш способ и не наша цель. Мы работаем, чтобы комплексно оценивать результаты нашей деятельности", - сказал Игорь Шуневич.

Он также отметил, что в настоящее время в республике разворачивается глобальная система фиксации правонарушений, которая позволит раскрывать преступления, обнаруживать так называемых потеряшек, предотвращать чрезвычайные ситуации. "Но я убежден, что ни один робот никогда не заменит человека. Последнее слово всегда будет стоять за профессиональным и обученным сотрудником", - резюмировал руководитель милицейского ведомства.-0-