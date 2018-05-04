4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД выступает против смягчения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

"МВД последовательно и аргументированно выступает против изменения законодательства в части смягчения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Свои умозаключения мы основываем на долгосрочном криминологическом прогнозе развития ситуации. Белорусское законодательство эффективно, несмотря на то, что оно кому-то кажется излишне жестким. Достаточно сказать, что с 2014 года - с момента принятия декрета (декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". - Прим. БЕЛТА) - мы добились того, что реальная наркоугроза в республике стала в разы меньше", - сказал Геннадий Казакевич.

В МВД прокомментировали ситуацию вокруг законопроекта, который смягчает наказание за незаконный оборот наркотиков. Документ возвращен на доработку - он не прошел криминологическую экспертизу. При этом министерство выступило с инициативой пересмотреть подход к квалификации преступлений. Также в милицейском ведомстве отметили, что механическое смягчение наказаний не изменит правоприменительную практику и возможное смягчение санкций ст.328 УК не влечет автоматический пересмотр приговоров, которые уже вступили в силу.-0-