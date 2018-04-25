МВД: защитное предписание домашним агрессорам должно выноситься сразу после установления факта насилия

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется предусмотреть возможность выносить защитное предписание домашним агрессорам сразу после установления факта насилия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Олег Каразей.

МВД вышло с инициативой принять специализированный закон о предупреждении насилия в семье, ведется подготовка концепции законопроекта. "Если сейчас органам внутренних дел нужен второй факт совершения административно-правового нарушения, как основание для применения защитного предписания, то в будущем законе мы хотим предусмотреть возможность применения такой нормы вне зависимости от наступления уголовной либо административной ответственности. У нас появится возможность выносить защитное предписание домашним агрессорам сразу после идентификации факта насилия в семье. У нас будет возможность защитить жертву", - сказал Олег Каразей.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Валентина Курсевич в свою очередь подчеркнула, что наиболее эффективным способом решения проблемы насилия в семье является его ранняя профилактика. "В семье необходимо изначально заложить подрастающему поколению уважительное отношение друг к другу, научить их проявлять терпимость, убедить в неприемлемости насилия вообще. Это мероприятие комплексное, только сообща можно решить эту проблему", - считает она.

Сегодня в штаб-квартире "Белой Руси" проходит круглый стол по вопросам предупреждения насилия в семье. В нем принимают участие депутаты Палаты представителей, представители научного сообщества, православной церкви, общественных объединений, специалистов профильных министерств. В ходе дискуссии участники выработают предложения в текст концепции закона "О предупреждении насилия в семье". Полученный аналитический материал будет обобщен и направлен в Администрацию Президента и разработчикам концепции.-0-