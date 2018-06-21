"Мы как раз ломали голову, как решить жилищный вопрос для сына". Квартиру от "Евроопт" выиграла швея из Минска Наталия Саванович

Каждый слышал поговорку про сладкий уксус. Не знаем, как насчет вкуса, а вот то, что этот продукт оказался по-настоящему судьбоносным для Наталии Саванович, швеи из Минска, - факт! Иначе не скажешь, ведь именно уксус стал "товаром удачи" для минчанки и в этот вторник принес ей столичную квартиру от "Евроопт". И очень кстати, эта покупательница как раз ломала голову - как помочь сыну решить жилищный вопрос?

Крупно повезло и еще трем участникам игры, для которых такие же обычные и повседневные продукты обернулись в этот вторник новенькими внедорожниками "Ниссан Джук". Стильные автомобили выиграли электромеханик Василий Егоров из Полоцка, социальный работник Екатерина Матюшонок из деревни Поплавы и инженер Светлана Батан из Жлобина.

Увидеть розыгрыш призов 73-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоялся 19 июня, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" . При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы каждый желающий мог не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by .

А менее чем через два дня, в четверг, 21 июня, в том же минском "Е-Сити" самым удачливым покупателям 73-го тура вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Кстати, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" об этом уже позаботился!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Конечно же, в центре внимания всех присутствующих сегодня оказалась Наталия Саванович, швея из Минска, которой посчастливилось в этот вторник выиграть главный приз - квартиру в престижном районе столицы. На минуточку, уже 53-ю, разыгранную в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Кстати, как оказалось, это уже не первый выигрыш счастливицы. В прошлом году она благодаря игре вместе с дочкой побывала на концерте Валерия Меладзе в рамках "Славянского базара" в Витебске, потом выиграла 2 рубля на мобильный телефон. А теперь - такая удача - столичная квартира!

И вот ключи в руках – время оценить выигранную недвижимость!

"Участвовать в игре решили, потому что "Евроопт" совсем рядом с домом, все равно же в магазин ходишь, вот и подумали: а вдруг? - рассказывает Наталия. - В это воскресенье пошла, как обычно, в магазин. Ничего особенного и не покупала, так, сметану, фрукты, мясо, хлеб, батон… И "товар удачи" - бутылку уксуса. А во вторник, только пришла домой - звонок… Конечно, мы с мужем были в шоке, не верилось, пока родные, близкие не стали звонить, поздравлять… До сих пор в себя прийти не можем - так повезло!"

Выигранная квартира находится в новостройке в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А неподалеку - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Прекрасный вариант для работы и отдыха! Кстати, оценочная стоимость квартиры - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Так что приз действительно ценный, во всех смыслах!

"Удача в придачу!" В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры

"Мечта всегда была, что выиграем что-то крупное, но чтобы квартиру! - поражалась Наталия, вместе с родными осматриваясь в выигранном жилье. - Да еще так кстати! Мы как раз ломали голову, как решить жилищный вопрос для сына, ему 29 лет, и он, конечно, уже хочет жить отдельно. Теперь с этим проблем не будет. А там, глядишь, и женится, жилплощадь-то уже отдельная есть!"

Наталия Саванович: "Жилищный вопрос для сына решен, а там, глядишь, и женится!"

Еще три удачливых покупателя сегодня получили ключи и документы от ярких внедорожников "Ниссан Джук", которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Стоимость каждого - около 40 тыс. рублей, или $20 тыс. Сразу же после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 200 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Серебристый "Ниссан Джук" отныне принадлежит Василию Егорову из города Полоцка Витебской области. Победитель трудится электромехаником на железной дороге и параллельно заканчивает учиться на инженера-электрика в гомельском университете. По дороге на защиту диплома и застала его радостная новость!

Электромеханик Василий Егоров настоящий счастливчик: в прошлом месяце выиграл 500 рублей, а в этом – машину! "В такой внедорожник вся семья поместится!"

"Месяц назад мы выиграли 500 рублей, а в этом - машину! Даже не думали, что так бывает! А еще неделю назад у нас родилась дочка. Так что радостные события просто одно за одним, не успеваем прийти в себя, - не верит в свою удачу этот счастливчик. - И так кстати, что именно семейный внедорожник выиграли. У нас двое детей, а в эту просторную машину мы всей семьей поместимся, вместе с детским автокреслом!"

Солнечного цвета "Ниссан Джук" достался такой же яркой и позитивной Екатерине Матюшонок - социальному работнику из деревни Поплавы Кличевского района Могилевской области. Победа этой покупательницы подтвердила: больше кодов - больше шансов. В финале розыгрыша автомобиля у Екатерины было сразу 6 игровых кодов из 10!

Соцработнику Екатерине Матюшонок теперь не придется делить машину с мужем. "У меня будет личная, да еще и цвет такой необычный!"

"Когда мне позвонили с новостью о выигрыше, были с мужем на огороде, сердце так стучало, что мне кажется, все вокруг слышали, - делится эмоциями эта счастливица. - Нам так нужен был этот автомобиль! Я обслуживаю пожилых людей на дому, а муж работает водителем, и получается, что нам всегда одновременно нужна машина, так что каждое утро планируем совместный маршрут. А теперь уже не придется делить автомобиль - у меня будет личный, да еще и цвет такой яркий, очень мне нравится!"

Кстати, удачную покупку Екатерина сделала как раз, когда они вместе с мужем отвозили одну из ее подопечных. "У старшей дочки был день рождения, 9 лет, и мы заехали купить ребенку тортик… "Товар удачи" помню прекрасно, мы в деревне живем и взяли цыпляткам пшенку, и вот… выиграли автомобиль! - радуется победительница. - Так что все возможно, играйте, надейтесь и выиграете!"

А ключи от темно-красного "Ниссан Джук" вручены Светлане Батан из города Жлобина Гомельской области, которая работает начальником отдела планирования производства на Белорусском металлургическом заводе. Удачливая покупательница признается: хоть за покупками в "Евроопт" они с супругом ходят регулярно, на удачу как-то не рассчитывали.

Инженер Светлана Батан мечтала в этом году купить красный автомобиль – и выиграла машину своей мечты! "Всем желаю дождаться свою удачу, верите вы в нее или нет!"

"Мы с мужем реалисты, считаем, что всего в жизни надо добиваться самим, и тут такой приятный сюрприз. На прошлой неделе покупки сделали на пять кодов, приобрели обычные продукты - хлеб, молоко, сыр, масло, а "товар удачи" взяли шоколадку. И она оказалась такой удачной!" - поражается Светлана.

Впрочем, учитывая ее энергию и оптимизм, можно не удивляться, что фортуна, в конце концов, заметила эту покупательницу! "Я мечтала, что в этом году куплю себе новый красный автомобиль, и я выиграла новый красный автомобиль, - улыбается она, любуясь машиной своей мечты. - Муж был в шоке, он у меня большой скептик".

"Куда первым делом отправлюсь на выигранном автомобиле? Наверное, просто проедусь по любимому городу! А потом вместе с друзьями на дачу отправимся на берег Днепра, это наше любимое место отдыха, - делится планами Светлана. - Так что всем желаю дождаться свою удачу, верите вы в нее или нет!"

Очередной тур игры "Удача в придачу!" позади, а значит, список победителей пополнился еще более чем 30 000 именами удачливых покупателей, среди которых и четыре главных счастливчика. А в целом с февраля 2016 года в игре от "Евроопт" разыграно уже более 1,9 млн призов. В том числе 53 столичные квартиры и 200 новеньких автомобилей!

А если вам пока не удалось увидеть себя в списке победителей, не расстраивайтесь! Игра продолжается, и уже во вторник, 26 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 18 по 24 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 74-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

А уже 26 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 74-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Согласитесь, получить шанс выиграть денежные призы, автомобиль или даже квартиру, просто заглянув в магазин, - это очень удобно. Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!