"Мы с будущей женой спортсмены - и квартиру выиграли возле "Минск-Арены!" 2-комнатная квартира от "Евроопт" досталась тренеру Ивану Трофимову из Мозыря

В феврале игра "Удача в придачу!" празднует два года! За это время покупателям магазинов "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" уже достались 36 квартир, 149 автомобилей, 320 поездок на двоих на лучшие курорты мира, а также более 1 млн денежных сумм. В целом призовой фонд игры за два года составил около $14 млн!

И народная игра от "Евроопт" продолжает каждую неделю разыгрывать квартиру и автомобили, улучшая жизнь покупателей! Причем абсолютно неожиданно! Вот и детский тренер Иван Трофимов из Мозыря никак не думал, что его покупки, а точнее гороховый суп для бабушки, обернутся 2-комнатной квартирой в Минске! А ведь парень и его будущая жена мечтают о столице! Еще трем покупателям в праздничном туре повезло выиграть автомобили! Стильные "Хендэ Крета" достались многодетной маме Юлии Викторовой из Дзержинска, пенсионерке Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье и работнику железной дороги Галине Галюте из Орши.

Имена победителей в столичном "Е-Сити" в этот понедельник на глазах у многочисленных посетителей торгового центра определили самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха и известный юморист Евгений Крыжановский. А также покупатели "Евроопт", которых организаторы пригласили разыграть суперпризы! Прямая трансляция на телеканале ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by позволила присоединиться к розыгрышу каждому желающему!

Сколько было впечатлений у счастливчиков, когда их в прямом эфире поздравляли с выигрышем! Прошел всего лишь день - и снова настало время для бури эмоций! Сегодня в том же "Е-Сити" под бурные аплодисменты им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько

Самый большой везунчик этого тура, конечно же, Иван Трофимов из Мозыря, который работает тренером в детско-юношеской школе олимпийского резерва №1. Теперь ему принадлежит 2-комнатная квартира в элитном районе Минска! А выиграть парню помог простой гороховый суп в брикетике - для бабушки!

Ключи в руках - самое время оценить жилье в столице!

"Бабушка у меня уже старенькая, так что пару лет назад переехал к ней, чтобы помогать. И вот попросила меня купить гороховый суп. Смешная история получилась! Приехал, а бабушка спрашивает: "Только одну пачку купил?" Пришлось ехать докупать… И, как оказалось, не зря! Такой удачный для меня товар получился! - смеется победитель. - До этого в жизни так крупно не везло, хотя играю везде и часто!"

Удача улыбнулась неожиданно - но так вовремя! "На Новый год сделал своей девушке предложение, планируем свадьбу, семью... Мечтали, что детей будем растить в столице - там для них все-таки побольше возможностей для развития. И главный вопрос уже решен - жилищный!" - радуется Иван Трофимов.

Иван Трофимов: "Квартира в таком отличном месте, рядом и "Минск-Арена", и Дом футбола. Мы с моей будущей женой оба профессиональные спортсмены, так что для нас это двойная удача!"

Кстати, это уже 36-я квартира от "Евроопт", которая досталась участникам игры "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты находятся в современной новостройке под номером 5 на ул. Мястровской. Недалеко от дома проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 165 тыс. рублей, или свыше $80 тыс. Прекрасное начало для семейной жизни!

Квартира в столичной новостройке – прекрасное начало семейной жизни!

"Квартира в таком отличном месте, рядом и "Минск-Арена", и Дом футбола. Мы с моей будущей женой оба профессиональные спортсмены, так что для нас это двойная удача!" - не скрывает эмоций победитель. А пока будущие супруги соберутся в столицу, выигранное жилье вполне можно сдавать и получать немалый доход.

"Главное - хотеть чего-то светлого, яркого в жизни, ставить себе цели, и тогда все будет хорошо! Может, не квартира, но какое-то чудо в жизни точно произойдет, - рассуждает счастливчик о секрете удачи. - И обязательно надо четко представлять то, о чем мечтаешь! Я всегда мечтал выиграть квартиру, думал об этом - и у меня получилось!"

Также в эту среду к 146-ти автомобилям от "Евроопт", которые уже колесят по белорусским дорогам, добавилось еще три! Новенькие "Хендэ Крета" с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте в эту среду съехали с призового постамента в "Е-Сити", где простояли целую неделю, чтобы занять почетное место под окнами победителей!

Победители, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Серебристый "Хендэ Крета" отправился в Дзержинск Минской области, где проживает его новая хозяйка - мама в декрете Юлия Викторова, повар по специальности. В семье победителей подрастают трое ребят, так что семейный внедорожник тут точно пригодится!

Многодетная мама Юлия Викторова из Дзержинска: "У нас с мужем трое деток, а в эту машину вся большая семья поместится! Летом иду сдавать на права!"

"Я и плакала, и смеялась, когда узнала, что выиграла машину. Была настоящая истерика от радости, - теперь с улыбкой вспоминает первые моменты выигрыша эта победительница. - За всю жизнь первый раз выиграла такой крупный приз. Очень довольна! У нас с мужем трое деток, а в эту машину вся наша большая семья поместится. Водить пока будет муж, а летом и я пойду на права учиться. Такой стимул теперь появился!"

Ключи от красного "Хендэ Крета" вручены Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье Полоцкого района Витебской области, которая до пенсии работала на заводе "Полимир".

Пенсионерка Евгения Кондратьева из поселка Междуречье: "Вы представляете, у нас еще в советское время украли "Жигули". Смеемся с мужем теперь, что на пенсии компенсацию получили!"

"Вы представляете, у нас еще в советское время украли "Жигули". Смеемся с мужем теперь, что на пенсии компенсацию получили! Вот так в жизни бывает! Никогда не выигрывала ничего крупнее шоколадки! И даже в последний раз, когда муж предложил "добрать" пару копеек на третий код, махнула рукой, мол, все равно ничего не выиграем. Знала бы я, что именно эти коды мне такую удачу принесут! - смеется победительница. - Смешно сказать, но в последнее время меня просто тянуло на красный цвет! Сначала купила красное платье, а теперь вот выиграла красный автомобиль!"

Оранжевый "Хендэ Крета" с сегодняшнего дня официально принадлежит Галине Галюте из Орши Витебской области, которая работает маляром на железной дороге.

Работник железной дороги Галина Галюта из Орши: "У мужа эмоции до сих пор через край! Говорит: "Если бы не "Евроопт", никогда на новой машине не поездили бы!"

"У мужа эмоции до сих пор через край! Говорит: "Если бы не "Евроопт", никогда на новой машине не поездили бы", - улыбается победительница. - Он, кстати, всегда напоминает, когда идем в "Евроопт": "Бери "товар удачи"!" Первым делом поедем на выигранном авто в гости, у меня сестра с племянницей в столице живут. А всем участникам игры хочу сказать: играйте, выиграть на самом деле реально!"

Также в 56-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Свои солидные суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся с этими счастливчиками!

Счастливчики, выигравшие в этом туре кругленькие суммы по 1000 рублей, получили их уже во вторник!

"Играю буквально месяц и уже выиграла 1000 рублей!" – не верит своему счастью минчанка Татьяна Воробей, которая работает поваром в банке. За своим выигрышем она пришла вместе с дочкой и мужем. "Уже похвастались родным и близким, рады за нас. А ведь многие до этого не верили, что выиграть на самом деле можно! – улыбается победительница. - Думаю, еще не раз придем за выигрышем, мы всегда покупаем продукты в "Евроопт". Главное – побольше покупок и вера в себя! А эту кругленькую сумму найдем на что потратить!"

Татьяна Воробей из Минска: "Думаю, еще не раз придем за выигрышем, мы всегда покупаем продукты в "Евроопт". А эту кругленькую сумму найдем на что потратить!"

В числе победителей и многодетная семья из Несвижа. Ольга Аксак, помощник воспитателя в детском саду, приехала в столицу с сыном, дочкой и мужем, а старшая дочка осталась дома за хозяйку. "Играем в эту игру больше года, но выиграли в первый раз – и сразу такую шикарную сумму! Удачу принесла шоколадка. Когда мне позвонили, сразу передала трубку мужу, потому что была в шоке, - рассказывает победительница. - На что потрачу? Планов много! Играть продолжим – еще машина и квартира нужна!"

Ольга Аксак из Несвижа: "Играем в эту игру больше года, но выиграли в первый раз – и сразу такую шикарную сумму! Удачу принесла шоколадка!"

Главные призы праздничного тура сегодня вручены своим обладателям! Очередной рубеж взят! А игра продолжается - и "Удача в придачу!" готовит для своих участников еще много приятных сюрпризов и шансов изменить жизнь в лучшую сторону!

В ближайший понедельник, 26 февраля, будет снова разыграна 2-комнатная квартира в престижном районе Минске, по уже знакомому адресу - ул. Мястровская, дом 5! Также участникам 57-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета", 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 призов!

А игра продолжается! Уже в понедельник будет разыграна еще одна 2-комнатная квартира! А также три автомобиля и денежные призы!

В розыгрыше принимают игровые коды, начисленные с 19 по 25 февраля за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи"! Не забудьте про дисконтную карточку "Е-плюс"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 26 февраля!

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