"Мы уже почти на чемоданах – в планах переезд в Минск!" 34-ю квартиру от "Евроопт" выиграли молодожены из деревни Старая Дуброва

Квартирный вопрос всегда самый важный для молодых семей! И на то, чтобы его решить, влюбленные пары порой тратят немало сил, времени и денег. А молодоженам Марине и Дмитрию Пугачевским из деревни Старая Дуброва справиться с этой нелегкой задачей помогли их обычные покупки в "Евроопт"! А точнее, самые простые вафли за рубль четырнадцать копеек! Именно этот "товар удачи" принес им уютную квартиру, да еще и прямо в столице! Согласитесь, прекрасный старт для молодой семьи!
Что касается других суперпризов 54-го тура игры
Розыгрыш призов 54-го тура игры
Сразу после розыгрыша ведущие игры отправились прямиком к главным победителям, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. Видео с первыми эмоциями счастливчиков можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.
А всего через день, в среду, удачливые покупатели снова оказались в центре внимания! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.
Конечно, больше всего в этом туре повезло молодоженам из деревни Старая Дуброва Гомельской области - Марине и Дмитрию Пугачевским, которые сейчас проживают в городском поселке Октябрьский. Именно им достался главный приз - квартира в престижном районе Минска! Выигранное жилье находится по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 110 тыс. рублей, а это свыше $55 тыс.! Отличное начало счастливой семейной жизни!
"Это просто что-то невероятное! Мы буквально в субботу в очередной раз мечтали с супругом, что вот бы выиграть квартиру... И в понедельник на самом деле выиграли! - в шоке Марина Пугачевская, дисконтная карточка которой принесла такую удачу. - Когда узнали, то просто прыгали от радости! Все начали нам звонить, поздравлять, телефон просто разрывался!"
Марина работает в отделе принудительного исполнения, а Дмитрий - оператором на заправке. Пара поженилась совсем недавно, в сентябре 2017 года, и пока их семья состоит только из двух человек. "Прежде всего, хотели решить вопрос с жильем, и вот он уже решен, - радуется удачливая покупательница. - Честно говоря, мы никогда не думали о квартире именно в Минске, но раз нам так повезло, то даже сомневаться не будем! Собираемся делать ремонт и переезжать! Все-таки перспективы в столице совсем другие!"
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Что касается новеньких "Сузуки Витара", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже целых 143 автомобиля от "Евроопт"!
Ключи от белоснежного "Сузуки Витара" вручены Дмитрию Красковскому из Минска, начальнику отдела Следственного комитета. И главе большой семьи, в которой подрастают четверо ребятишек! В финале розыгрыша у супругов было сразу 7 игровых кодов из 10 - и фортуна не прошла мимо! А удачу принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!
Кстати, это уже 18-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! "У нас в семье четверо детей, от годика до 14 лет, поэтому "Е-доставкой" пользуемся практически через день. Качество и ассортимент устраивает, и цены приятные, - поясняет победитель. - Супруга сейчас в декретном отпуске, и ей удобно, что все необходимое привозят прямо домой, не нужно ходить по магазинам".
И вот вместе с нужными товарами курьеры "Е-доставки" доставили такую удачу! "Честно говоря, мы специально не играли, просто покупки делали, и дисконтная карточка была, так что автоматически участвовали, когда "товары удачи" брали, - говорит Дмитрий Красковский. - И получился такой крупный выигрыш! Семья у нас немаленькая, поэтому внедорожник очень кстати! Будем пользоваться с удовольствием! И другим покупателям также желаю побед, чтобы им тоже повезло!"
Серый "Сузуки Витара" отныне будет помощником Александре Сосно, соцработнику из деревни Корени Гродненской области. Играет эта покупательница давно, и удача не обделяла ее вниманием. Александра выигрывала и деньги на телефон, и сертификаты - на 5, 10 и даже 100 рублей. А теперь достался автомобиль!
"Ухаживаю за бабушкой, ей уже почти 92 года, и вот она меня попросила купить горчицы, захотела скушать с котлеткой. Кто бы знал, что в придачу получу автомобиль! Мы с дочкой прыгали до потолка, когда узнали! - делится подробностями победительница. - Мне так нужен был этот автомобиль! Моей машине уже больше 20 лет, и у нее все время что-нибудь ломается - то выхлопная труба отвалится, то дверь заклинит. А позволить себе новую я не могла. Если бы не этот подарок судьбы, наверное, так и мучилась бы со старой".
"И главное, что даже ничего специально делать не пришлось, чтобы выиграть. В магазин мы, так или иначе, ездим за продуктами минимум раз в неделю, и "товар удачи" - это всегда что-то нужное. То шоколадка, то вафельки, то горчица… Вот и теперь купили - и выиграли! - радуется Александра Сосно. - Думаю, у каждого так может получиться!"
Серебристый "Сузуки Витара" отправился в Могилев, где проживает его новый владелец - Владимир Кармызов, контролер пропускного пункта на автомобильном заводе имени Кирова. В семье трое детей, самому младшему из которых 5 лет, так что автомобиль точно пригодится!
"Вы знаете, за всю мою жизнь это вообще первый выигрыш, хотя играю везде и часто, - делится этот победитель. - В игре от "Евроопт" участвую с прошлого года и до сих пор ничего не выигрывал. Поэтому, честно говоря, не сразу даже поверил, когда мне позвонили и сказали, что теперь я обладатель машины! Подумал, может, шутка такая? Но потом друзья начали звонить, поздравлять… И понял - это правда!"
"Конечно, эмоций море! Отличное начало трудовой недели получилось. Да и вообще нового года! - улыбается Владимир Кармызов. - До сих пор еще не верится! Когда начинал играть, даже не думал что могу выиграть автомобиль. Постоянно пользуемся магазином, всегда там покупки делаем, большие и маленькие. И в этом туре ничего не предвещало, что будет такой выигрыш! Так что могу сказать одно: надо всегда пытаться, и удача, в конце концов, улыбнется, самое главное, не падать духом!"
Также в 54-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет!
"Я совсем недавно присоединилась к игре, и так успешно получилось! – радуется Надежда Пискорская из Молодечно. – Возвращалась с учебы, и тут приходит СМС, что я выиграла 1000 рублей! Сразу подумала, что это шутка какая-то или ошибка. Даже не думала, что я могу что-то выиграть. А удачной оказалась покупка, сделанная в день рождения отца. Так что первым делом позвонила папе!"
"Победе очень рада - деньги лишними не бывают! Еще добавлю и куплю автомобиль! А может быть, и выиграть удастся? Не отказалась бы! – с улыбкой говорит бизнес-аналитик Инна Приставко из Минска. - Играю уже года полтора, а выигрыш мне принесли покупки, сделанные в "Е-доставке" или в "ГиперМолле". Не знаю точно, потому что в один день делала заказ и там, и там. Готовилась к собственному дню рождения. Не только время сэкономила, но и такой подарок себе сделала!"
Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за время своего проведения стала по-настоящему народной! Многие из ее участников уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Уже в ближайший понедельник, 12 февраля, "Евроопт" в игре
В целом за февраль участникам игры
Так что начинать играть в
Кстати, в этом туре у покупателей "Евроопт" есть возможность приобрести необходимые товары особенно выгодно! 9 февраля торговая сеть объявляет "Пятницу черных цен"! А это значит, что в 24 гипермаркетах, список которых можно найти на сайте evroopt.by, покупателей в эту пятницу ожидают скидки до 60%!
Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!
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