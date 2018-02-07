"Мы уже почти на чемоданах – в планах переезд в Минск!" 34-ю квартиру от "Евроопт" выиграли молодожены из деревни Старая Дуброва

Марина и Дмитрий мечтали о жилье – и теперь у них есть квартира в Минске! "Удачу принесли обычные вафельки за рубль четырнадцать копеек!"

Квартирный вопрос всегда самый важный для молодых семей! И на то, чтобы его решить, влюбленные пары порой тратят немало сил, времени и денег. А молодоженам Марине и Дмитрию Пугачевским из деревни Старая Дуброва справиться с этой нелегкой задачей помогли их обычные покупки в "Евроопт"! А точнее, самые простые вафли за рубль четырнадцать копеек! Именно этот "товар удачи" принес им уютную квартиру, да еще и прямо в столице! Согласитесь, прекрасный старт для молодой семьи!

Что касается других суперпризов 54-го тура игры "Удача в придачу!" , то стильные внедорожники "Сузуки Витара" достались охраннику Владимиру Кармызову из Могилева, соцработнику Александре Сосно из деревни Корени, а также сотруднику Следственного комитета Дмитрию Красковскому из Минска. Кстати, выиграть минчанину помогли покупки в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Розыгрыш призов 54-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в этот понедельник в столичном ТРЦ "Е-Сити". Удачу участникам игры в прямом эфире телеканала ОНТ приносили оперная певица Анастасия Малашкевич и звезда шоу-бизнеса Галина Шишкова, а также сами покупатели "Евроопт", которых организаторы пригласили разыграть суперпризы!

"Удача в придачу!" разыграла солистка театра оперы и балета Анастасия Малашкевич. Главный приз 54-го тура игрыразыграла солистка театра оперы и балета Анастасия Малашкевич.

Певица и дизайнер аксессуаров Галина Шишкова определила владельца одного из стильных "Сузуки Витара".

Сразу после розыгрыша ведущие игры отправились прямиком к главным победителям, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. Видео с первыми эмоциями счастливчиков можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А всего через день, в среду, удачливые покупатели снова оказались в центре внимания! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев.

Конечно, больше всего в этом туре повезло молодоженам из деревни Старая Дуброва Гомельской области - Марине и Дмитрию Пугачевским, которые сейчас проживают в городском поселке Октябрьский. Именно им достался главный приз - квартира в престижном районе Минска! Выигранное жилье находится по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 110 тыс. рублей, а это свыше $55 тыс.! Отличное начало счастливой семейной жизни!

Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

"Это просто что-то невероятное! Мы буквально в субботу в очередной раз мечтали с супругом, что вот бы выиграть квартиру... И в понедельник на самом деле выиграли! - в шоке Марина Пугачевская, дисконтная карточка которой принесла такую удачу. - Когда узнали, то просто прыгали от радости! Все начали нам звонить, поздравлять, телефон просто разрывался!"

И вот ключи – в руках у победительницы! Самое время оценить собственное жилье в столице!

Марина работает в отделе принудительного исполнения, а Дмитрий - оператором на заправке. Пара поженилась совсем недавно, в сентябре 2017 года, и пока их семья состоит только из двух человек. "Прежде всего, хотели решить вопрос с жильем, и вот он уже решен, - радуется удачливая покупательница. - Честно говоря, мы никогда не думали о квартире именно в Минске, но раз нам так повезло, то даже сомневаться не будем! Собираемся делать ремонт и переезжать! Все-таки перспективы в столице совсем другие!"

Марина Пугачевская: "Честно говоря, мы никогда не думали о квартире именно в Минске, но раз нам так повезло, то даже сомневаться не будем! Собираемся делать ремонт и переезжать!"

В "Удачу в придачу!" победительница играет уже два года, но это ее первый выигрыш! И сразу такой крупный! "Просто выбирала, чем бы перекусить на работе. Купила вафли за рубль четырнадцать - они как раз были "товаром удачи". И так повезло! Кстати, эти вафельки у нас еще целые лежат, и есть их мы теперь уже точно не будем - это же символ нашей удачи, - смеется Марина Пугачевская. - Играйте и выигрывайте, мечты сбываются! И перемены к лучшему в жизни могут случиться в любой момент!"

Что касается новеньких "Сузуки Витара", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже целых 143 автомобиля от "Евроопт"!

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Сузуки Витара", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Ключи от белоснежного "Сузуки Витара" вручены Дмитрию Красковскому из Минска, начальнику отдела Следственного комитета. И главе большой семьи, в которой подрастают четверо ребятишек! В финале розыгрыша у супругов было сразу 7 игровых кодов из 10 - и фортуна не прошла мимо! А удачу принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Начальник отдела Следственного комитета Дмитрий Красковский из Минска: "У нас в семье четверо детей, поэтому "Е-доставкой" пользуемся через день. Качество и ассортимент устраивает, и цены приятные!"

Кстати, это уже 18-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! "У нас в семье четверо детей, от годика до 14 лет, поэтому "Е-доставкой" пользуемся практически через день. Качество и ассортимент устраивает, и цены приятные, - поясняет победитель. - Супруга сейчас в декретном отпуске, и ей удобно, что все необходимое привозят прямо домой, не нужно ходить по магазинам".

И вот вместе с нужными товарами курьеры "Е-доставки" доставили такую удачу! "Честно говоря, мы специально не играли, просто покупки делали, и дисконтная карточка была, так что автоматически участвовали, когда "товары удачи" брали, - говорит Дмитрий Красковский. - И получился такой крупный выигрыш! Семья у нас немаленькая, поэтому внедорожник очень кстати! Будем пользоваться с удовольствием! И другим покупателям также желаю побед, чтобы им тоже повезло!"

Серый "Сузуки Витара" отныне будет помощником Александре Сосно, соцработнику из деревни Корени Гродненской области. Играет эта покупательница давно, и удача не обделяла ее вниманием. Александра выигрывала и деньги на телефон, и сертификаты - на 5, 10 и даже 100 рублей. А теперь достался автомобиль!

Соцработник Александра Сосно из деревни Корени: "Мне так нужен был этот автомобиль! Моей машине уже больше 20 лет, и у нее все время что-нибудь ломается. Если бы не этот подарок судьбы, наверное, так и мучилась бы со старой".

"Ухаживаю за бабушкой, ей уже почти 92 года, и вот она меня попросила купить горчицы, захотела скушать с котлеткой. Кто бы знал, что в придачу получу автомобиль! Мы с дочкой прыгали до потолка, когда узнали! - делится подробностями победительница. - Мне так нужен был этот автомобиль! Моей машине уже больше 20 лет, и у нее все время что-нибудь ломается - то выхлопная труба отвалится, то дверь заклинит. А позволить себе новую я не могла. Если бы не этот подарок судьбы, наверное, так и мучилась бы со старой".

"И главное, что даже ничего специально делать не пришлось, чтобы выиграть. В магазин мы, так или иначе, ездим за продуктами минимум раз в неделю, и "товар удачи" - это всегда что-то нужное. То шоколадка, то вафельки, то горчица… Вот и теперь купили - и выиграли! - радуется Александра Сосно. - Думаю, у каждого так может получиться!"

Серебристый "Сузуки Витара" отправился в Могилев, где проживает его новый владелец - Владимир Кармызов, контролер пропускного пункта на автомобильном заводе имени Кирова. В семье трое детей, самому младшему из которых 5 лет, так что автомобиль точно пригодится!

Охранник Владимир Кармызов из Могилева: "Это первый выигрыш в моей жизни, хотя играю везде и часто. Так что надо всегда пытаться, и удача, в конце концов, улыбнется!"

"Вы знаете, за всю мою жизнь это вообще первый выигрыш, хотя играю везде и часто, - делится этот победитель. - В игре от "Евроопт" участвую с прошлого года и до сих пор ничего не выигрывал. Поэтому, честно говоря, не сразу даже поверил, когда мне позвонили и сказали, что теперь я обладатель машины! Подумал, может, шутка такая? Но потом друзья начали звонить, поздравлять… И понял - это правда!"

"Конечно, эмоций море! Отличное начало трудовой недели получилось. Да и вообще нового года! - улыбается Владимир Кармызов. - До сих пор еще не верится! Когда начинал играть, даже не думал что могу выиграть автомобиль. Постоянно пользуемся магазином, всегда там покупки делаем, большие и маленькие. И в этом туре ничего не предвещало, что будет такой выигрыш! Так что могу сказать одно: надо всегда пытаться, и удача, в конце концов, улыбнется, самое главное, не падать духом!"

Также в 54-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет!

Счастливчики, выигравшие в этом туре кругленькие суммы по 1000 рублей, получили их уже во вторник!

"Я совсем недавно присоединилась к игре, и так успешно получилось! – радуется Надежда Пискорская из Молодечно. – Возвращалась с учебы, и тут приходит СМС, что я выиграла 1000 рублей! Сразу подумала, что это шутка какая-то или ошибка. Даже не думала, что я могу что-то выиграть. А удачной оказалась покупка, сделанная в день рождения отца. Так что первым делом позвонила папе!"

Надежда Пискорская из Молодечно: "Сразу подумала, что это шутка какая-то или ошибка. Даже не думала, что могу что-то выиграть!"

"Победе очень рада - деньги лишними не бывают! Еще добавлю и куплю автомобиль! А может быть, и выиграть удастся? Не отказалась бы! – с улыбкой говорит бизнес-аналитик Инна Приставко из Минска. - Играю уже года полтора, а выигрыш мне принесли покупки, сделанные в "Е-доставке" или в "ГиперМолле". Не знаю точно, потому что в один день делала заказ и там, и там. Готовилась к собственному дню рождения. Не только время сэкономила, но и такой подарок себе сделала!"

Инна Приставко из Минска: "Выигрыш мне принесли покупки в "Е-доставке" или в "ГиперМолле". Готовилась к собственному дню рождения. Не только время сэкономила, но и такой подарок себе сделала!"

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за время своего проведения стала по-настоящему народной! Многие из ее участников уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Уже в ближайший понедельник, 12 февраля, "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" снова разыграет квартиру в Минске по ул.Ильянская, 10 и три автомобиля "Сузуки Витара"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

В целом за февраль участникам игры "Удача в придачу!" достанутся 12 автомобилей и 4 квартиры! Причем две квартиры будут 2-комнатные! Потому что в феврале народной игре от "Евроопт" исполняется уже два года!

Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, используя дисконтную карту "Е-плюс". Не забывать про "товар удачи"! И все ваши игровые коды, полученные за покупки, примут участие в розыгрыше ценных призов от "Евроопт"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 12 февраля!

Кстати, в этом туре у покупателей "Евроопт" есть возможность приобрести необходимые товары особенно выгодно! 9 февраля торговая сеть объявляет "Пятницу черных цен"! А это значит, что в 24 гипермаркетах, список которых можно найти на сайте evroopt.by, покупателей в эту пятницу ожидают скидки до 60%!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!