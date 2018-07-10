МЗП и денежные доходы населения за июнь не индексируются - Минтруда

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за июнь текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июнь 2018 года к маю составил 100,4%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета; к марту - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам и работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

В связи с этим указанные виды доходов за июнь 2018 года не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января 2018 года в размере Br305, за июнь также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за июнь 2018 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br206,58 - 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (указ от 28 января 2006 года № 55 "О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции").-0-