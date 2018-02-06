На 20% меньше транспортных средств конфисковано в 2017 году у нетрезвых водителей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году за езду в нетрезвом виде конфискована почти 1 тыс. транспортных средств - почти на 20% меньше, чем в 2016 году, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Число осужденных за управление транспортным средством в состоянии опьянения в 2017 году в сравнении с 2016-м снизилось на 19,7% (с 1 287 до 1 033 человек). В связи с этим уменьшилось и количество транспортных средств, подвергнутых специальной конфискации по этой категории уголовных дел (с 1 247 до 995). Спецконфискация применена в отношении 39 мопедов (скутеров), 48 мотоциклов, 861 легкового автомобиля, 2 грузовых автомобилей, 17 тракторов, 28 транспортных средств сельскохозяйственного и иного назначения.

Причем 662 (66,5%) единицы транспортных средств, в том числе 568 легковых автомобилей, были в собственности у обвиняемых. Фактически принадлежали обвиняемым, но были зарегистрированы на иных лиц, 174 (17,5%) авто, являлись собственностью иных граждан - 138 (13,9%).

Всего в 2017 году спецконфискация применялась судами по 2108 уголовным делам, что на 18,6% меньше, чем в 2016 году. Чаще всего это были принадлежавшие обвиняемым орудия и средства совершения преступлений (транспортные средства, компьютерная техника, иные предметы, непосредственно использовавшиеся при совершении преступлений), а также вещи, изъятые из оборота (оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства, психотропные субстанции).

По 57 уголовным делам предметом спецконфискации стали имущество, добытое преступным путем, и доход, полученный от использования этого имущества.

Судами в 2017 году удовлетворено 38 апелляционных протестов прокуроров и 14 протестов в порядке надзора по вопросу специальной конфискации. "Динамика применения указанной уголовно-правовой меры свидетельствует о повышении ее профилактического влияния", - отметили в Генпрокуратуре.

По итогам обобщения практики Генеральная прокуратура подготовила и направила прокурорам областей и города Минска соответствующее информационное письмо.-0-