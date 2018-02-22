На белорусско-польской границе в преддверии Евроигр модернизируют системы видеонаблюдения

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе в преддверии II Европейских игр 2019 года модернизируют системы видеонаблюдения, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Делегация Государственного таможенного комитета Беларуси во главе с председателем Юрием Сенько и представители Национальной администрации доходов Министерства финансов Польши обсудили задачи, направленные на ускорение пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу в преддверии II Европейских игр. Двусторонняя встреча, на которой был подписан меморандум о взаимодействии на период проведения официальных международных культурных и спортивных мероприятий в Беларуси и Польше, состоялась сегодня в Белостоке.

"В связи с проведением в 2019 году II Европейских игр уже сегодня осуществляются необходимые мероприятия по повышению безопасности границ, беспрепятственного пропуска граждан, ускоренного перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. Проведено совместное обследование готовности инфраструктуры пунктов пропуска к проведению Игр, принято решение о приобретении материально-технических средств, необходимых для обеспечения безопасности в период подготовки и во время их проведения, планируется провести работы по модернизации имеющихся систем видеонаблюдения", - рассказали в ГТК.

Также участники мероприятия проанализировали ситуацию на белорусско-польской границе, в том числе функционирование системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также обсудили сотрудничество при выполнении плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2016-2019 годы.-0-