На Белорусском международном медиафоруме будет представлено около 30 стран

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 стран будет представлено на Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего", который пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Галина Гусакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году будет около 300 участников. Приезжают представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Впервые на форуме будут представлены такие страны, как Вьетнам, Монголия, Бангладеш", - сказала Галина Гусакова. Будут гости из Германии, Франции, Австрии, Болгарии, США, Израиля и др.

По словам заместителя начальника управления, обмен мнениями людей из совершенно разных стран будет достаточно интересным и позволит найти точки соприкосновения, обсудить многие вопросы. Форум должен быть результативным.

Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

Основные мероприятия - пленарное заседание медиафорума и тематические панельные дискуссии, школа журналистики с проведением мастер-классов ведущих зарубежных и белорусских журналистов.

Окончательный вариант программы будет размещен на сайте Министерства информации.-0-