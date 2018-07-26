На Брестском полигоне состоялась жеребьевка участников конкурса "Снайперский рубеж"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский состоялась жеребьевка участников одного из конкурсов Армейских международных игр - 2018 "Снайперский рубеж", белорусской сборной предстоит соревноваться под номером 17, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Стартовать военные из Беларуси будут в пятом забеге вместе с представителями Кыргызстана, Бангладеш и Сирии. "Все команды получат одинаковые образцы оружия и оптики, чтобы находиться в равных условиях. Немаловажно, что все оружие абсолютно новое", - отметили в военном ведомстве. После получения оружия участники состязаний приступили к его обслуживанию и пристрелке.
Торжественное открытие конкурса "Снайперский рубеж" пройдет 28 июля на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В конкурсе принимают участие команды из 18 стран.-0-
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