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Щедрая Масленица от "Удачи в придачу"! Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграла 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три автомобиля!

Общество 12.02.2018 | 18:59
Солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лозовская разыграла главный приз 55-го тура игры "Удача в придачу!" – квартиру в престижном районе Минска!
Солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лозовская разыграла главный приз 55-го тура игры "Удача в придачу!" – квартиру в престижном районе Минска!

Масленичная неделя от "Евроопт" началась! И розыгрыш 55-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся сегодня в столичном "Е-Сити", был посвящен именно этому веселому и щедрому празднику! Своих обладателей нашли квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов! А разыграли их солисты заслуженного коллектива Беларуси, ансамбля народной музыки "Бяседа". И - сами покупатели "Евроопт"!

Владельца 35-й квартиры от "Евроопт" определила знаменитая Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа"! Солистка вытянула семь цифр из лототрона - и главный приз юбилейного тура стал принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц Витебской области, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Татьяна Лозовская вытянула семь шаров из лототрона – и 35-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц.
Татьяна Лозовская вытянула семь шаров из лототрона – и 35-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц.

Покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и увидела свою победу секунда в секунду! "Ура-а-а! – закричала она, услышав радостную новость. – Я так рада, у меня завтра юбилей, 60 лет!" Как рассказала Фаина Васильевна, играет она уже второй год и до этого выигрывала только 2 рубля на мобильный телефон. А сегодня фортуна наградила ее за настойчивость главным призом! Победу этой покупательнице принес пакетик обычного майонеза!

Фаина Шульгат из Докшиц выиграла 35-ю квартиру от "Евроопт" прямо на свой юбилей! "Ура-а-а!"

Выиграть такой приз - действительно невероятная удача! Столичные апартаменты стоимостью более 110 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) находятся по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый! И даже если победительница не соберется в ближайшее время переехать в выигранное жилье, его всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!
Квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А три новеньких автомобиля (144-й, 145-й и 146-й по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграли сами покупатели "Евроопт"!

А стильные внедорожники "Сузуки Витара" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!
А стильные внедорожники "Сузуки Витара" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко из Минска определил владельца серебристого "Сузуки Витара" - автомобиль достался Ольге Королевой из Минска, которая работает заместителем директора в частной фирме.

Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко определил владельца серебристого "Сузуки Витара" – автомобиль стал принадлежать Ольге Королевой из Минска.
Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко определил владельца серебристого "Сузуки Витара" – автомобиль стал принадлежать Ольге Королевой из Минска.

А удачу минчанке принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 19-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Как оказалось, играет покупательница уже полтора года и до этого выигрывала 10 рублей. А теперь повезло по-крупному! "Боже мой, да вы что! – отреагировала победительница, которую звонок удачи застал с ребенком по дороге на тренировку. – Спасибо большое!"

Серебристый "Сузуки Витара" Ольге Королевой из Минска доставили курьеры "Е-доставки"!

Но это было еще не все! Конечно, сама победительница не смогла приехать в "Е-Сити", чтобы взглянуть на выигранный автомобиль. Но в торговом центре как раз была ее свекровь, которая живет неподалеку и частенько заходит сюда за покупками в "Евроопт". Супруг победительницы позвонил маме и попросил ее сфотографировать выигранный "Сузуки Витара", чтобы удостовериться, что все случившееся - правда!

В "Е-Сити" оказалась свекровь Ольги Королевой! "Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!"
В "Е-Сити" оказалась свекровь Ольги Королевой! "Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!"

"Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!" – рассказала счастливая бабушка, волнуясь от невероятной удачи. Еще бы – в такой вместительный внедорожник все клюшки поместятся!

Следующий внедорожник разыграла Ольга Новоковская, экономист из Гомеля. В 46-м туре эта покупательница выиграла автомобиль, а сегодня поделилась частичкой своей удачи с другим участником игры! Победительница вытянула семь заветных шаров из лототрона - и серый "Сузуки Витара" стал принадлежать Юрию Ярошу из Барановичей Брестской области.

Победительница 46-го тура Ольга Новоковская разыграла серый "Сузуки Витара" – внедорожник достался Юрию Ярошу из Барановичей.
Победительница 46-го тура Ольга Новоковская разыграла серый "Сузуки Витара" – внедорожник достался Юрию Ярошу из Барановичей.

К сожалению, дозвониться в прямом эфире этому счастливчику не удалось, но радостная новость о победе уже, без сомнений, нашла своего обладателя!

Дозвониться в прямом эфире Юрию Ярошу из Барановичей не удалось.

Переводчик Яна Никандрова из Минска разыграла белый внедорожник - с ее легкой руки автомобиль достался Любови Схабе из Бобруйска Могилевской области.

Переводчик Яна Никандрова "вытянула" белоснежный "Сузуки Витара" для Любови Схабы из Бобруйска.
Переводчик Яна Никандрова "вытянула" белоснежный "Сузуки Витара" для Любови Схабы из Бобруйска.

"Я в шоке! – призналась победительница, которую новость о выигрыше застала на кухне. - Это правда?" А потом включила телевизор и смогла сама оценить свой новенький внедорожник!

Белый "Сузуки Витара" достался Любови Схабе из Бобруйска. "Я в шоке!"

Также сегодня своих обладателей нашли 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определила мама в декретном отпуске Ольга Грищук из поселка Ждановичи.

С легкой руки мамы в декретном отпуске Ольги Грищук своих обладателей нашли крупные денежные суммы!
С легкой руки мамы в декретном отпуске Ольги Грищук своих обладателей нашли крупные денежные суммы!

Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 13 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, по всей стране разлетелись 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона. А разыграл их известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!

А еще 50 000 денежных призов разыграл известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!
А еще 50 000 денежных призов разыграл известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!

Более 50 000 призов юбилейного 55-го тура игры "Удача в придачу!" сегодня нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! Также сделать это можно было, заглянув в минский торгово-развлекательный центр "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8.

Участники веселого праздника могли не только своими глазами увидеть, как именно разыгрываются призы от "Евроопт", но и услышать песни ансамбля "Бяседа" вживую! А еще - полакомиться блинами с пылу, с жару!

Также всех зрителей розыгрыша ждал особый подарок – песни от солистов ансамбля "Бяседа" и возможность полакомиться золотистыми блинами с пылу, с жару!
Также всех зрителей розыгрыша ждал особый подарок – песни от солистов ансамбля "Бяседа" и возможность полакомиться золотистыми блинами с пылу, с жару!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 55-го тура!

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!

А "Удача в придачу!" продолжается! И ровно через неделю, 19 февраля, покупателей снова ждут более 50 000 призов! В феврале народной игре от "Евроопт" исполняется два года - и в честь этого будет разыграна 2-комнатная квартира! Кстати, и в следующем туре тоже! Прекрасная возможность стать владельцем просторного жилья в столице! Также участникам 56-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы!

Игре <noindex><a href="https://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> исполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы!
Игре "Удача в придачу!" исполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы!

Обычная покупка может круто изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Тем более что сегодня в магазинах "Евроопт" стартовала масленичная неделя! С 12 по 18 февраля покупателей ждут специальные предложения на все необходимое для приготовления вкуснейших блинов! А также - дегустации и развлечения! Все подробности на evroopt.by!

Приходите в магазины "Евроопт" за весельем и покупками! И, конечно же, за выигрышными кодами игры "Удача в придачу!".

Закупайтесь к Масленице в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!
Закупайтесь к Масленице в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!

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