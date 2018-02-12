Щедрая Масленица от "Удачи в придачу"! Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграла 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три автомобиля!

Масленичная неделя от "Евроопт" началась! И розыгрыш 55-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоялся сегодня в столичном "Е-Сити", был посвящен именно этому веселому и щедрому празднику! Своих обладателей нашли квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов! А разыграли их солисты заслуженного коллектива Беларуси, ансамбля народной музыки "Бяседа". И - сами покупатели "Евроопт"!

Владельца 35-й квартиры от "Евроопт" определила знаменитая Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа"! Солистка вытянула семь цифр из лототрона - и главный приз юбилейного тура стал принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц Витебской области, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Татьяна Лозовская вытянула семь шаров из лототрона – и 35-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц.

Покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и увидела свою победу секунда в секунду! "Ура-а-а! – закричала она, услышав радостную новость. – Я так рада, у меня завтра юбилей, 60 лет!" Как рассказала Фаина Васильевна, играет она уже второй год и до этого выигрывала только 2 рубля на мобильный телефон. А сегодня фортуна наградила ее за настойчивость главным призом! Победу этой покупательнице принес пакетик обычного майонеза!

Фаина Шульгат из Докшиц выиграла 35-ю квартиру от "Евроопт" прямо на свой юбилей! "Ура-а-а!"

Выиграть такой приз - действительно невероятная удача! Столичные апартаменты стоимостью более 110 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) находятся по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый! И даже если победительница не соберется в ближайшее время переехать в выигранное жилье, его всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А три новеньких автомобиля (144-й, 145-й и 146-й по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграли сами покупатели "Евроопт"!

А стильные внедорожники "Сузуки Витара" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко из Минска определил владельца серебристого "Сузуки Витара" - автомобиль достался Ольге Королевой из Минска, которая работает заместителем директора в частной фирме.

Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко определил владельца серебристого "Сузуки Витара" – автомобиль стал принадлежать Ольге Королевой из Минска.

А удачу минчанке принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 19-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Как оказалось, играет покупательница уже полтора года и до этого выигрывала 10 рублей. А теперь повезло по-крупному! "Боже мой, да вы что! – отреагировала победительница, которую звонок удачи застал с ребенком по дороге на тренировку. – Спасибо большое!"

Серебристый "Сузуки Витара" Ольге Королевой из Минска доставили курьеры "Е-доставки"!

Но это было еще не все! Конечно, сама победительница не смогла приехать в "Е-Сити", чтобы взглянуть на выигранный автомобиль. Но в торговом центре как раз была ее свекровь, которая живет неподалеку и частенько заходит сюда за покупками в "Евроопт". Супруг победительницы позвонил маме и попросил ее сфотографировать выигранный "Сузуки Витара", чтобы удостовериться, что все случившееся - правда!

В "Е-Сити" оказалась свекровь Ольги Королевой! "Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!"

"Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!" – рассказала счастливая бабушка, волнуясь от невероятной удачи. Еще бы – в такой вместительный внедорожник все клюшки поместятся!

Следующий внедорожник разыграла Ольга Новоковская, экономист из Гомеля. В 46-м туре эта покупательница выиграла автомобиль, а сегодня поделилась частичкой своей удачи с другим участником игры! Победительница вытянула семь заветных шаров из лототрона - и серый "Сузуки Витара" стал принадлежать Юрию Ярошу из Барановичей Брестской области.

Победительница 46-го тура Ольга Новоковская разыграла серый "Сузуки Витара" – внедорожник достался Юрию Ярошу из Барановичей.

К сожалению, дозвониться в прямом эфире этому счастливчику не удалось, но радостная новость о победе уже, без сомнений, нашла своего обладателя!

Дозвониться в прямом эфире Юрию Ярошу из Барановичей не удалось.

Переводчик Яна Никандрова из Минска разыграла белый внедорожник - с ее легкой руки автомобиль достался Любови Схабе из Бобруйска Могилевской области.

Переводчик Яна Никандрова "вытянула" белоснежный "Сузуки Витара" для Любови Схабы из Бобруйска.

"Я в шоке! – призналась победительница, которую новость о выигрыше застала на кухне. - Это правда?" А потом включила телевизор и смогла сама оценить свой новенький внедорожник!

Белый "Сузуки Витара" достался Любови Схабе из Бобруйска. "Я в шоке!"

Также сегодня своих обладателей нашли 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определила мама в декретном отпуске Ольга Грищук из поселка Ждановичи.

С легкой руки мамы в декретном отпуске Ольги Грищук своих обладателей нашли крупные денежные суммы!

Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 13 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, по всей стране разлетелись 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона. А разыграл их известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!

А еще 50 000 денежных призов разыграл известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!

Более 50 000 призов юбилейного 55-го тура игры "Удача в придачу!" сегодня нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! Также сделать это можно было, заглянув в минский торгово-развлекательный центр "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8.

Участники веселого праздника могли не только своими глазами увидеть, как именно разыгрываются призы от "Евроопт", но и услышать песни ансамбля "Бяседа" вживую! А еще - полакомиться блинами с пылу, с жару!

Также всех зрителей розыгрыша ждал особый подарок – песни от солистов ансамбля "Бяседа" и возможность полакомиться золотистыми блинами с пылу, с жару!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 55-го тура!

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!

А "Удача в придачу!" продолжается! И ровно через неделю, 19 февраля, покупателей снова ждут более 50 000 призов! В феврале народной игре от "Евроопт" исполняется два года - и в честь этого будет разыграна 2-комнатная квартира! Кстати, и в следующем туре тоже! Прекрасная возможность стать владельцем просторного жилья в столице! Также участникам 56-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы!

"Удача в придачу!" исполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы! Игреисполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы!

Обычная покупка может круто изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Тем более что сегодня в магазинах "Евроопт" стартовала масленичная неделя! С 12 по 18 февраля покупателей ждут специальные предложения на все необходимое для приготовления вкуснейших блинов! А также - дегустации и развлечения! Все подробности на evroopt.by!

Приходите в магазины "Евроопт" за весельем и покупками! И, конечно же, за выигрышными кодами игры "Удача в придачу!" .

Закупайтесь к Масленице в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!