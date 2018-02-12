Щедрая Масленица от "Удачи в придачу"! Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграла 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три автомобиля!

Масленичная неделя от "Евроопт" началась! И розыгрыш 55-го тура игры
Владельца 35-й квартиры от "Евроопт" определила знаменитая Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа"! Солистка вытянула семь цифр из лототрона - и главный приз юбилейного тура стал принадлежать Фаине Шульгат из Докшиц Витебской области, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и увидела свою победу секунда в секунду! "Ура-а-а! – закричала она, услышав радостную новость. – Я так рада, у меня завтра юбилей, 60 лет!" Как рассказала Фаина Васильевна, играет она уже второй год и до этого выигрывала только 2 рубля на мобильный телефон. А сегодня фортуна наградила ее за настойчивость главным призом! Победу этой покупательнице принес пакетик обычного майонеза!
Выиграть такой приз - действительно невероятная удача! Столичные апартаменты стоимостью более 110 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) находятся по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый! И даже если победительница не соберется в ближайшее время переехать в выигранное жилье, его всегда можно сдавать и получать солидный доход!
А три новеньких автомобиля (144-й, 145-й и 146-й по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграли сами покупатели "Евроопт"!
Сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко из Минска определил владельца серебристого "Сузуки Витара" - автомобиль достался Ольге Королевой из Минска, которая работает заместителем директора в частной фирме.
А удачу минчанке принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 19-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Как оказалось, играет покупательница уже полтора года и до этого выигрывала 10 рублей. А теперь повезло по-крупному! "Боже мой, да вы что! – отреагировала победительница, которую звонок удачи застал с ребенком по дороге на тренировку. – Спасибо большое!"
Но это было еще не все! Конечно, сама победительница не смогла приехать в "Е-Сити", чтобы взглянуть на выигранный автомобиль. Но в торговом центре как раз была ее свекровь, которая живет неподалеку и частенько заходит сюда за покупками в "Евроопт". Супруг победительницы позвонил маме и попросил ее сфотографировать выигранный "Сузуки Витара", чтобы удостовериться, что все случившееся - правда!
"Этот автомобиль в семье очень нужен, будет намного удобней внука на тренировки по хоккею возить!" – рассказала счастливая бабушка, волнуясь от невероятной удачи. Еще бы – в такой вместительный внедорожник все клюшки поместятся!
Следующий внедорожник разыграла Ольга Новоковская, экономист из Гомеля. В 46-м туре эта покупательница выиграла автомобиль, а сегодня поделилась частичкой своей удачи с другим участником игры! Победительница вытянула семь заветных шаров из лототрона - и серый "Сузуки Витара" стал принадлежать Юрию Ярошу из Барановичей Брестской области.
К сожалению, дозвониться в прямом эфире этому счастливчику не удалось, но радостная новость о победе уже, без сомнений, нашла своего обладателя!
Переводчик Яна Никандрова из Минска разыграла белый внедорожник - с ее легкой руки автомобиль достался Любови Схабе из Бобруйска Могилевской области.
"Я в шоке! – призналась победительница, которую новость о выигрыше застала на кухне. - Это правда?" А потом включила телевизор и смогла сама оценить свой новенький внедорожник!
Также сегодня своих обладателей нашли 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определила мама в декретном отпуске Ольга Грищук из поселка Ждановичи.
Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 13 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Кроме того, по всей стране разлетелись 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона. А разыграл их известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа"!
Более 50 000 призов юбилейного 55-го тура игры
Участники веселого праздника могли не только своими глазами увидеть, как именно разыгрываются призы от "Евроопт", но и услышать песни ансамбля "Бяседа" вживую! А еще - полакомиться блинами с пылу, с жару!
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 55-го тура!
Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!
А
Обычная покупка может круто изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Тем более что сегодня в магазинах "Евроопт" стартовала масленичная неделя! С 12 по 18 февраля покупателей ждут специальные предложения на все необходимое для приготовления вкуснейших блинов! А также - дегустации и развлечения! Все подробности на evroopt.by!
Приходите в магазины "Евроопт" за весельем и покупками! И, конечно же, за выигрышными кодами игры
И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!
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