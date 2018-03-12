Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!

Большие выходные в честь 8 Марта позади, но есть прекрасный повод продлить праздничное настроение! Сегодня в 18.20 в столичном "Е-Сити" состоится розыгрыш 59-го тура игры
На кону крупные денежные суммы, три автомобиля "Ниссан Джук" и - квартира в престижном районе Минска. Главный приз этого тура разыграет белорусская певица, телеведущая, артистка Молодежного театра эстрады Ольга Плотникова!
Жилье в столице - это то, что всегда кстати! Просторная квартира стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте находится на ул. Ильянская, 6. В престижном и удобном для проживания районе. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Кстати, по счету это будет уже 39-я квартира в Минске, которую выиграют покупатели торговой сети в игре
Крупно повезет сегодня и еще трем белорусским семьям, которые станут владельцами новеньких "Ниссан Джук". Уже 156-го, 157-го и 158-го автомобилей, которые будут разыграны в игре
Победу одному из участников игры принесет главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, ученики которого завоевали шесть олимпийских медалей! А еще два внедорожника "Ниссан Джук" разыграют сами покупатели "Евроопт". Выигрышные коды определят работник Минского тракторного завода Андрей Воронько, а также учитель столичной СШ №71 Екатерина Гончарова.
Еще одна покупательница "Евроопт" - преподаватель английского языка в районной гимназии Виталия Глинская из Малориты - разыграет 200 призов по 500 рублей. В 47-м туре Виталии повезло выиграть 1 000 рублей, а в этом она сама порадует кругленькими суммами сразу 200 участников игры!
По традиции розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу на экране телевизора, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Зарядитесь весенним настроением и продлите для себя праздник!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Приходите в "Е-Сити", смотрите розыгрыш в прямом эфире - и пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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