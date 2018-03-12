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Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!

Общество 12.03.2018 | 18:18
Квартиру в Минске разыграет известная певица Ольга Плотникова!
Квартиру в Минске разыграет известная певица Ольга Плотникова!

Большие выходные в честь 8 Марта позади, но есть прекрасный повод продлить праздничное настроение! Сегодня в 18.20 в столичном "Е-Сити" состоится розыгрыш 59-го тура игры "Удача в придачу!", участие в котором примут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" и на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" на минувшей неделе! Кто знает, быть может, именно ваши покупки к празднику сегодня обернутся большой удачей?

Удачным может стать любой из игровых кодов, полученных за ваши покупки с 5 по 11 марта! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!
Удачным может стать любой из игровых кодов, полученных за ваши покупки с 5 по 11 марта! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

На кону крупные денежные суммы, три автомобиля "Ниссан Джук" и - квартира в престижном районе Минска. Главный приз этого тура разыграет белорусская певица, телеведущая, артистка Молодежного театра эстрады Ольга Плотникова!

Жилье в столице - это то, что всегда кстати! Просторная квартира стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте находится на ул. Ильянская, 6. В престижном и удобном для проживания районе. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Кстати, по счету это будет уже 39-я квартира в Минске, которую выиграют покупатели торговой сети в игре "Удача в придачу!".

Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!
Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Крупно повезет сегодня и еще трем белорусским семьям, которые станут владельцами новеньких "Ниссан Джук". Уже 156-го, 157-го и 158-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!".

Трем участникам игры достанутся новенькие "Ниссан Джук".
Трем участникам игры достанутся новенькие "Ниссан Джук".

Победу одному из участников игры принесет главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, ученики которого завоевали шесть олимпийских медалей! А еще два внедорожника "Ниссан Джук" разыграют сами покупатели "Евроопт". Выигрышные коды определят работник Минского тракторного завода Андрей Воронько, а также учитель столичной СШ №71 Екатерина Гончарова.

Еще одна покупательница "Евроопт" - преподаватель английского языка в районной гимназии Виталия Глинская из Малориты - разыграет 200 призов по 500 рублей. В 47-м туре Виталии повезло выиграть 1 000 рублей, а в этом она сама порадует кругленькими суммами сразу 200 участников игры!

Еще 50 000 покупателей получат денежные призы!
Еще 50 000 покупателей получат денежные призы!

По традиции розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу на экране телевизора, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Зарядитесь весенним настроением и продлите для себя праздник!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 5 по 11 марта включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 59-го тура!

Приходите в "Е-Сити", смотрите розыгрыш в прямом эфире - и пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!

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