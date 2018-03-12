Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Экономика
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
Президент
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова
20:05 Президент
Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Катманду
19:47 В мире
Московский "Локомотив" сохранил лидерство в футбольном чемпионате России
19:44 Спорт
Вопросы повышения эффективности нормотворчества обсудят на международной конференции в Минске
19:39 Общество
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
19:19 Общество
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
19:11 Общество
Определен порядок выдачи разрешений на выполнение международных автоперевозок в регулярном сообщении
19:01 Общество
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
18:58 Общество
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
18:46 Президент
День судебного эксперта установлен в Беларуси
18:35 Президент
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
18:33 Президент
Четырем фарморганизациям возместят в 2018 году часть процентов за пользование кредитами
18:33 Общество
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
18:27 Происшествия
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:18 Общество
Объемы продаж квартир в Минске растут
18:13 Регионы
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
18:05 Экономика
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
18:00 Общество
МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда
17:54 Общество
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
17:49 Экономика
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
17:42 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"

Общество 12.03.2018 | 18:58
Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!
Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Пока зима и весна все еще меряются силами, "Удача в придачу!" продолжает радовать белорусов по-настоящему весенним настроением и жаркими розыгрышами призов. Так, игровые коды за покупки, совершенные на прошлой неделе к 8 Марта, сегодня обернулись праздником сразу для 50 000 участников игры, которым достались призы 59-го тура. А четырем белорусским семьям повезло особенно - они выиграли новенькие кроссоверы "Ниссан Джук" и уютную квартиру в престижном районе Минска!

Розыгрыш 59-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 и по традиции транслировался в прямом эфиреОНТ. Выигрышный код самого удачливого покупателя определила белорусская певица, телеведущая, артистка Молодежного театра эстрады Ольга Плотникова. На глазах у всей страны звезда вытянула семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Дмитрию Акулиничу из Могилева, сотруднику органов внутренних дел.

Как признался Дмитрий во время звонка в прямом эфире, в игре "Удача в придачу!" он участвует практически с начала и однажды уже выигрывал денежный приз. А теперь повезло по-крупному! "Ура-ура-ура!" – закричал победитель, услышав поздравления с выигрышем столичной квартиры. А на заднем фоне его радостно поддержали маленькие дочка и сын!

Жилье в столице - это то, что всегда кстати! Просторная квартира стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте находится на ул.Ильянская, 6. В престижном и удобном для проживания районе. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Кстати, по счету это уже 39-я квартира в Минске, которую выиграли покупатели торговой сети в игре "Удача в придачу!".

Крупно повезло сегодня и еще трем белорусским семьям, которые стали владельцами ярких и практичных "Ниссан Джук". Уже 156-го, 157-го и 158-го автомобилей, разыгранных в игре "Удача в придачу!".

Победу одному из участников игры принес главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, ученики которого завоевали шесть олимпийских медалей! Семь цифр - и белоснежный "Ниссан Джук" стал принадлежать Павлу Орлову из Витебска, который работает специалистом отдела продаж.

"Надеюсь, я что-то выиграл?" – отреагировал победитель, узнав, откуда ему звонят. А услышав о своей победе, воскликнул: "Ура-а-а! Спасибо большое! Автомобиль очень пригодится!"

Кстати, удачу этому покупателю принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 21-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

А еще два кроссовера разыграли сами покупатели "Евроопт". Работник Минского тракторного завода Андрей Воронько определил владельца белоснежного "Ниссан Джук" - отныне этот кроссовер принадлежит Андриану Карпенко из города Новополоцка Витебской области, работнику "Белтелекома".

"Уже приятель позвонил, сказал, чтобы я включил ОНТ, - признался этот победитель, ответив на звонок в прямом эфире, а увидев свой новенький автомобиль и услышав слова поздравления, от радости рассмеялся и закричал: Ура-а-а!"

Учитель столичной СШ №71 Екатерина Гончарова разыграла "Ниссан Джук" - автомобиль достался ее однофамилице, Наталье Гончаровой из Гродно, которая трудится завотделом в гипермаркете "Евроопт".

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только пятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 38 тыс. специалистов. Это около 1% всего трудоспособного населения, задействованного в экономике нашей страны. Иными словами, практически каждый сотый работающий белорус - работает именно в "Евроопт". Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и три машины. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Звонок удачи застал победительницу в аквацентре. И она, узнав о своем выигрыше, не стала скрывать эмоций. "Ура-а-а!" – радостно закричала счастливая Наталья, нисколько не стесняясь окружающих ее людей.

Также своих обладателей сегодня нашли 200 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы разыграла еще одна покупательница "Евроопт" - преподаватель английского языка в районной гимназии Виталия Глинская из Малориты. В 47-м туре Виталии повезло выиграть 1 000 рублей, а в этом она сама порадовала денежными призами сразу две сотни участников игры!

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра в гипермаркетах своих областных центров! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 13 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 18 марта, чтобы не потерять свой приз!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша, а также их игровых кодов, полученных с 5 марта по 11 марта включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей. Кстати, в 59-м туре поставлен рекорд: участие в нем приняли более 740 тыс. покупателей, в распоряжении которых было свыше 3,2 млн игровых кодов!

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы запечатлеть первые эмоции главных счастливчиков 59-го тура! Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры,156 автомобилей и более 2,5 млн других призов! Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к нужным покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру?

Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также заказывайте с бесплатной доставкой на дом на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 12 по 18 марта, примут участие в розыгрыше призов юбилейного, 60-го, тура! Который, внимание, на этот раз состоится уже не в понедельник, а во вторник! На кону 20 марта квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
Регионы
Фото из архива Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Объемы продаж квартир в Минске растут
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Московский "Локомотив" сохранил лидерство в футбольном чемпионате России
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Выступает заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
Умер Олег Табаков
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Катманду
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале
Вера Брежнева поделилась снимком в свадебном платье
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия