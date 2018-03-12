Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"

Пока зима и весна все еще меряются силами, "Удача в придачу!" продолжает радовать белорусов по-настоящему весенним настроением и жаркими розыгрышами призов. Так, игровые коды за покупки, совершенные на прошлой неделе к 8 Марта, сегодня обернулись праздником сразу для 50 000 участников игры, которым достались призы 59-го тура. А четырем белорусским семьям повезло особенно - они выиграли новенькие кроссоверы "Ниссан Джук" и уютную квартиру в престижном районе Минска!

Розыгрыш 59-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 и по традиции транслировался в прямом эфиреОНТ. Выигрышный код самого удачливого покупателя определила белорусская певица, телеведущая, артистка Молодежного театра эстрады Ольга Плотникова. На глазах у всей страны звезда вытянула семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Дмитрию Акулиничу из Могилева, сотруднику органов внутренних дел.

Как признался Дмитрий во время звонка в прямом эфире, в игре "Удача в придачу!" он участвует практически с начала и однажды уже выигрывал денежный приз. А теперь повезло по-крупному! "Ура-ура-ура!" – закричал победитель, услышав поздравления с выигрышем столичной квартиры. А на заднем фоне его радостно поддержали маленькие дочка и сын!

Жилье в столице - это то, что всегда кстати! Просторная квартира стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте находится на ул.Ильянская, 6. В престижном и удобном для проживания районе. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Кстати, по счету это уже 39-я квартира в Минске, которую выиграли покупатели торговой сети в игре "Удача в придачу!" .

Крупно повезло сегодня и еще трем белорусским семьям, которые стали владельцами ярких и практичных "Ниссан Джук". Уже 156-го, 157-го и 158-го автомобилей, разыгранных в игре "Удача в придачу!" .

Победу одному из участников игры принес главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, ученики которого завоевали шесть олимпийских медалей! Семь цифр - и белоснежный "Ниссан Джук" стал принадлежать Павлу Орлову из Витебска, который работает специалистом отдела продаж.

"Надеюсь, я что-то выиграл?" – отреагировал победитель, узнав, откуда ему звонят. А услышав о своей победе, воскликнул: "Ура-а-а! Спасибо большое! Автомобиль очень пригодится!"

Кстати, удачу этому покупателю принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 21-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

А еще два кроссовера разыграли сами покупатели "Евроопт". Работник Минского тракторного завода Андрей Воронько определил владельца белоснежного "Ниссан Джук" - отныне этот кроссовер принадлежит Андриану Карпенко из города Новополоцка Витебской области, работнику "Белтелекома".

"Уже приятель позвонил, сказал, чтобы я включил ОНТ, - признался этот победитель, ответив на звонок в прямом эфире, а увидев свой новенький автомобиль и услышав слова поздравления, от радости рассмеялся и закричал: Ура-а-а!"

Учитель столичной СШ №71 Екатерина Гончарова разыграла "Ниссан Джук" - автомобиль достался ее однофамилице, Наталье Гончаровой из Гродно, которая трудится завотделом в гипермаркете "Евроопт".

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только пятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 38 тыс. специалистов. Это около 1% всего трудоспособного населения, задействованного в экономике нашей страны. Иными словами, практически каждый сотый работающий белорус - работает именно в "Евроопт". Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и три машины. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Звонок удачи застал победительницу в аквацентре. И она, узнав о своем выигрыше, не стала скрывать эмоций. "Ура-а-а!" – радостно закричала счастливая Наталья, нисколько не стесняясь окружающих ее людей.

Также своих обладателей сегодня нашли 200 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы разыграла еще одна покупательница "Евроопт" - преподаватель английского языка в районной гимназии Виталия Глинская из Малориты. В 47-м туре Виталии повезло выиграть 1 000 рублей, а в этом она сама порадовала денежными призами сразу две сотни участников игры!

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра в гипермаркетах своих областных центров! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 13 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 18 марта, чтобы не потерять свой приз!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша, а также их игровых кодов, полученных с 5 марта по 11 марта включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей. Кстати, в 59-м туре поставлен рекорд: участие в нем приняли более 740 тыс. покупателей, в распоряжении которых было свыше 3,2 млн игровых кодов!

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы запечатлеть первые эмоции главных счастливчиков 59-го тура! Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры,156 автомобилей и более 2,5 млн других призов! Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к нужным покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру?

Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также заказывайте с бесплатной доставкой на дом на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 12 по 18 марта, примут участие в розыгрыше призов юбилейного, 60-го, тура! Который, внимание, на этот раз состоится уже не в понедельник, а во вторник! На кону 20 марта квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!