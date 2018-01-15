Кому достанется 31-я квартира от "Евроопт" и три автомобиля "Ниссан Жук"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ сегодня в 18.20!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры, 156 автомобилей! А еще более 2,5 миллиона денежных призов!
Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" в прямом эфире состоится розыгрыш 51-го тура игры
Участник многих международных музыкальных конкурсов, обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист с успехом выступает в нашей стране и за рубежом. В2015 году вместе с белорусской скрипачкой Маймуной певец представил Беларусь на "Евровидении", а в этом году три участника от продюсерского центра Uzari планируют принять участие в отборочном туре "Евровидение-2018".
Звездный гость розыгрыша вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Это уже 31-я квартира, которая будет разыграна в игре
Также Юзари разыграет три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры
Кроме того, сегодня своих обладателей отыщут 50 000 денежных призов!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8! И вы сможете не только увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков, но и встретиться с Юзари лично! Начало розыгрыша - в 18.20!
И, кто знает, быть может, сегодня именно вам предстоит услышать заветные слова: "Вы выиграли квартиру в Минске!"
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