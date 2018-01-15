Кому достанется 31-я квартира от "Евроопт" и три автомобиля "Ниссан Жук"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ сегодня в 18.20!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры, 156 автомобилей! А еще более 2,5 миллиона денежных призов!

Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" в прямом эфире состоится розыгрыш 51-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". На кону уютная квартира в Минске, три новеньких автомобиля "Ниссан Жук" и 50 000 денежных призов! Зрителей ждет зажигательное праздничное шоу с участием известных персон. А удачу покупателям будет приносить известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари!

Участник многих международных музыкальных конкурсов, обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист с успехом выступает в нашей стране и за рубежом. В2015 году вместе с белорусской скрипачкой Маймуной певец представил Беларусь на "Евровидении", а в этом году три участника от продюсерского центра Uzari планируют принять участие в отборочном туре "Евровидение-2018".

Звездный гость розыгрыша вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Это уже 31-я квартира, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 6. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Не жилье, а просто мечта, которая станет реальностью для одного из покупателей уже сегодня!

Главный приз – просторная квартира в элитном районе Минска!

Также Юзари разыграет три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

Также будут разыграны три модных и практичных красавца - внедорожники "Ниссан Жук"! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Кроме того, сегодня своих обладателей отыщут 50 000 денежных призов!

Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8! И вы сможете не только увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков, но и встретиться с Юзари лично! Начало розыгрыша - в 18.20!

И, кто знает, быть может, сегодня именно вам предстоит услышать заветные слова: "Вы выиграли квартиру в Минске!"