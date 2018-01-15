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Волшебство на старый Новый год! Юзари разыграл 31-ю квартиру в Минске и три автомобиля от "Евроопт"!

Общество 15.01.2018 | 18:49
Главные призы 51-го тура игры "Удачи в придачу!" разыграл известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари!
Главные призы 51-го тура игры "Удачи в придачу!" разыграл известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

В этот понедельник, сразу после старого Нового года, в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей нашли призы 51-го тура игры "Удачи в придачу!". А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграл известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари! Звездный гость поздравил победителей лично и порадовал поклонников мини-концертом!

Талантливый артист также порадовал поклонников своим выступлением!
Талантливый артист также порадовал поклонников своим выступлением!

Участник многих международных музыкальных конкурсов, среди которых и "Евровидение", обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист на глазах у всей страны вытянул семь счастливых цифр из лототрона, определив главного победителя этого тура. Владелицей 31-й квартиры в Минске от "Евроопт" стала Ольга Гурская из Вилейки, которая пока временно не работает.

Юзари вытянул семь цифр из лототрона – и 31-я квартира в Минске от "Евроопт" досталась Ольге Гурской из Вилейки
Юзари вытянул семь цифр из лототрона – и 31-я квартира в Минске от "Евроопт" досталась Ольге Гурской из Вилейки

Первым радостную новость услышал муж этой покупательницы Сергей, так как победительницы не было рядом. И сразу даже не поверил в победу! Как оказалось, в игру "Удача в придачу!" семья играет уже давно. Первым их выигрышем стали 10 рублей, а теперь досталась квартира в Минске! Вот это удача!

Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 6. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Просто невероятная удача и отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему на все 100! Ведь даже если семья победителей не соберется переехать в Минск, то они всегда могут сдавать квартиру и получать ежемесячный солидный доход!

Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!
Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!". Кому именно из покупателей так повезло на старый Новый год?

Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"
Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"

Семь цифр – и "Ниссан Жук" оригинального фиолетового цвета стал принадлежать Жанне Павловой из Могилева, которая работает на обувной фабрике.

Фиолетовый "Ниссан Жук" достался Жанне Павловой из Могилева. А разыграл внедорожник один из участников игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Фиолетовый "Ниссан Жук" достался Жанне Павловой из Могилева. А разыграл внедорожник один из участников игры "Удача в придачу!"

"Что я выиграла, автомобиль? Это что, розыгрыш?" – сразу не поверила в свою удачу эта покупательница. А потом закричала близким: "Скорей включайте телевизор, мы машину выиграли!" И своими глазами убедилась, что все услышанное – чистая правда!

А определил победительницу … один из покупателей! Начальник отдела пожарной безопасности частной столичной компании Руслан Давидовский в принципе не верит в честность любых игр и лотерей, о чем не раз высказывался в обществе. И "Евроопт" пригласил минчанина разыграть один из суперпризов этого тура, чтобы развеять его сомнения насчет игры "Удача в придачу!". Изменилось ли мнение покупателя после того, как он лично оказался на площадке розыгрыша и вытянул шары из лототрона?

"К любой игре сначала скептически относишься. Но сегодня, признаюсь, насчет "Удачи в придачу!" свое мнение изменил. Шарики понравились, правильные! С такими сложно что-то придумать, чтобы сыграть нечестно, – поделился своими мыслями после розыгрыша Руслан Давидовский. – Приятно, когда своей рукой вытаскиваешь для кого-то автомобиль. Тем более что я сам приверженец марки "Ниссан". Это достойный приз! Может быть, и мне когда-нибудь повезет выиграть машину или квартиру? Я ведь тоже товары в "Евроопт" покупаю!"

Удивительно, но после двух лет открытых розыгрышей и публикаций счастливых историй победителей до сих пор встречаются участники, которые не верят в честность "Удачи в придачу!". "Евроопт" прислушивается к мнению своих покупателей в социальных сетях и приглашает всех, кто хоть немного сомневается в прозрачности игры, прийти в "Е-Сити" на розыгрыш в прямом эфире, где можно лично все проверить: от шариков и лототронов до общения с победителем. Кстати, из всех недоверчивых участников, которых организаторы игры приглашали на сегодняшний розыгрыш, прийти в "Е-Сити" согласился только один!

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно связаться с представителем компании в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники" или Instagram и предложить свою кандидатуру. Госпожа Удача непредсказуема! А вдруг вам повезет своими же руками вытащить суперприз лично для себя?!

А еще два новеньких внедорожника сегодня разыграл Юзари! Красный "Ниссан Жук" отныне будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно, старшего преподавателя в университете.

Красный внедорожник будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно
Красный внедорожник будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно

"Я не могу поверить! В шоке просто!" - отреагировал этот победитель на поздравления. Еще бы – так повезло!

Еще семь цифр – и белоснежный "Ниссан Жук" с легкой руки звездного гостя достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района, которая работает кладовщиком.

Белоснежный "Ниссан Жук" достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района
Белоснежный "Ниссан Жук" достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района

"Ура-а-а! – закричала победительница, услышав о своем выигрыше. – Сердце так колотится от счастья!" Кстати, как оказалось, победу ей принесла обычная гречневая крупа!

Кроме того, сегодня снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Согласитесь, совсем не лишняя сумма после праздничных дней!

Также разыграны 50 000 денежных призов!
Также разыграны 50 000 денежных призов!

Очередной розыгрыш игры "Удача в придачу!" завершен, а призы 51-го тура нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8.

А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через неделю, 22 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске, по адресу улица Ильянская, 10, и три автомобиля, марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> разыгрывает одну квартиру и три автомобиля!
Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля!

В розыгрыше ценных призов 52-го тура участвуют игровые коды, полученные с 15 по 21 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!

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