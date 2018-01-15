Волшебство на старый Новый год! Юзари разыграл 31-ю квартиру в Минске и три автомобиля от "Евроопт"!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре
В этот понедельник, сразу после старого Нового года, в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей нашли призы 51-го тура игры
Участник многих международных музыкальных конкурсов, среди которых и "Евровидение", обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист на глазах у всей страны вытянул семь счастливых цифр из лототрона, определив главного победителя этого тура. Владелицей 31-й квартиры в Минске от "Евроопт" стала Ольга Гурская из Вилейки, которая пока временно не работает.
Первым радостную новость услышал муж этой покупательницы Сергей, так как победительницы не было рядом. И сразу даже не поверил в победу! Как оказалось, в игру
Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 6. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Просто невероятная удача и отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему на все 100! Ведь даже если семья победителей не соберется переехать в Минск, то они всегда могут сдавать квартиру и получать ежемесячный солидный доход!
Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры
Семь цифр – и "Ниссан Жук" оригинального фиолетового цвета стал принадлежать Жанне Павловой из Могилева, которая работает на обувной фабрике.
"Что я выиграла, автомобиль? Это что, розыгрыш?" – сразу не поверила в свою удачу эта покупательница. А потом закричала близким: "Скорей включайте телевизор, мы машину выиграли!" И своими глазами убедилась, что все услышанное – чистая правда!
А определил победительницу … один из покупателей! Начальник отдела пожарной безопасности частной столичной компании Руслан Давидовский в принципе не верит в честность любых игр и лотерей, о чем не раз высказывался в обществе. И "Евроопт" пригласил минчанина разыграть один из суперпризов этого тура, чтобы развеять его сомнения насчет игры "Удача в придачу!". Изменилось ли мнение покупателя после того, как он лично оказался на площадке розыгрыша и вытянул шары из лототрона?
"К любой игре сначала скептически относишься. Но сегодня, признаюсь, насчет
Удивительно, но после двух лет открытых розыгрышей и публикаций счастливых историй победителей до сих пор встречаются участники, которые не верят в честность "Удачи в придачу!". "Евроопт" прислушивается к мнению своих покупателей в социальных сетях и приглашает всех, кто хоть немного сомневается в прозрачности игры, прийти в "Е-Сити" на розыгрыш в прямом эфире, где можно лично все проверить: от шариков и лототронов до общения с победителем. Кстати, из всех недоверчивых участников, которых организаторы игры приглашали на сегодняшний розыгрыш, прийти в "Е-Сити" согласился только один!
Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно связаться с представителем компании в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники" или Instagram и предложить свою кандидатуру. Госпожа Удача непредсказуема! А вдруг вам повезет своими же руками вытащить суперприз лично для себя?!
А еще два новеньких внедорожника сегодня разыграл Юзари! Красный "Ниссан Жук" отныне будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно, старшего преподавателя в университете.
"Я не могу поверить! В шоке просто!" - отреагировал этот победитель на поздравления. Еще бы – так повезло!
Еще семь цифр – и белоснежный "Ниссан Жук" с легкой руки звездного гостя достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района, которая работает кладовщиком.
"Ура-а-а! – закричала победительница, услышав о своем выигрыше. – Сердце так колотится от счастья!" Кстати, как оказалось, победу ей принесла обычная гречневая крупа!
Кроме того, сегодня снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Согласитесь, совсем не лишняя сумма после праздничных дней!
Очередной розыгрыш игры
А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через неделю, 22 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске, по адресу улица Ильянская, 10, и три автомобиля, марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!
В розыгрыше ценных призов 52-го тура участвуют игровые коды, полученные с 15 по 21 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".
Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!
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