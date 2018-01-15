Волшебство на старый Новый год! Юзари разыграл 31-ю квартиру в Минске и три автомобиля от "Евроопт"!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

В этот понедельник, сразу после старого Нового года, в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей нашли призы 51-го тура игры "Удачи в придачу!" . А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграл известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари! Звездный гость поздравил победителей лично и порадовал поклонников мини-концертом!

Талантливый артист также порадовал поклонников своим выступлением!

Участник многих международных музыкальных конкурсов, среди которых и "Евровидение", обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист на глазах у всей страны вытянул семь счастливых цифр из лототрона, определив главного победителя этого тура. Владелицей 31-й квартиры в Минске от "Евроопт" стала Ольга Гурская из Вилейки, которая пока временно не работает.

Юзари вытянул семь цифр из лототрона – и 31-я квартира в Минске от "Евроопт" досталась Ольге Гурской из Вилейки

Первым радостную новость услышал муж этой покупательницы Сергей, так как победительницы не было рядом. И сразу даже не поверил в победу! Как оказалось, в игру "Удача в придачу!" семья играет уже давно. Первым их выигрышем стали 10 рублей, а теперь досталась квартира в Минске! Вот это удача!

Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 6. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Просто невероятная удача и отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему на все 100! Ведь даже если семья победителей не соберется переехать в Минск, то они всегда могут сдавать квартиру и получать ежемесячный солидный доход!

Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" . Кому именно из покупателей так повезло на старый Новый год?

Также сегодня разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"

Семь цифр – и "Ниссан Жук" оригинального фиолетового цвета стал принадлежать Жанне Павловой из Могилева, которая работает на обувной фабрике.

"Удача в придачу!" Фиолетовый "Ниссан Жук" достался Жанне Павловой из Могилева. А разыграл внедорожник один из участников игры

"Что я выиграла, автомобиль? Это что, розыгрыш?" – сразу не поверила в свою удачу эта покупательница. А потом закричала близким: "Скорей включайте телевизор, мы машину выиграли!" И своими глазами убедилась, что все услышанное – чистая правда!

А определил победительницу … один из покупателей! Начальник отдела пожарной безопасности частной столичной компании Руслан Давидовский в принципе не верит в честность любых игр и лотерей, о чем не раз высказывался в обществе. И "Евроопт" пригласил минчанина разыграть один из суперпризов этого тура, чтобы развеять его сомнения насчет игры "Удача в придачу!". Изменилось ли мнение покупателя после того, как он лично оказался на площадке розыгрыша и вытянул шары из лототрона?

"К любой игре сначала скептически относишься. Но сегодня, признаюсь, насчет "Удачи в придачу!" свое мнение изменил. Шарики понравились, правильные! С такими сложно что-то придумать, чтобы сыграть нечестно, – поделился своими мыслями после розыгрыша Руслан Давидовский. – Приятно, когда своей рукой вытаскиваешь для кого-то автомобиль. Тем более что я сам приверженец марки "Ниссан". Это достойный приз! Может быть, и мне когда-нибудь повезет выиграть машину или квартиру? Я ведь тоже товары в "Евроопт" покупаю!"

Удивительно, но после двух лет открытых розыгрышей и публикаций счастливых историй победителей до сих пор встречаются участники, которые не верят в честность "Удачи в придачу!". "Евроопт" прислушивается к мнению своих покупателей в социальных сетях и приглашает всех, кто хоть немного сомневается в прозрачности игры, прийти в "Е-Сити" на розыгрыш в прямом эфире, где можно лично все проверить: от шариков и лототронов до общения с победителем. Кстати, из всех недоверчивых участников, которых организаторы игры приглашали на сегодняшний розыгрыш, прийти в "Е-Сити" согласился только один!

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно связаться с представителем компании в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники" или Instagram и предложить свою кандидатуру. Госпожа Удача непредсказуема! А вдруг вам повезет своими же руками вытащить суперприз лично для себя?!

А еще два новеньких внедорожника сегодня разыграл Юзари! Красный "Ниссан Жук" отныне будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно, старшего преподавателя в университете.

Красный внедорожник будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно

"Я не могу поверить! В шоке просто!" - отреагировал этот победитель на поздравления. Еще бы – так повезло!

Еще семь цифр – и белоснежный "Ниссан Жук" с легкой руки звездного гостя достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района, которая работает кладовщиком.

Белоснежный "Ниссан Жук" достался Татьяне Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района

"Ура-а-а! – закричала победительница, услышав о своем выигрыше. – Сердце так колотится от счастья!" Кстати, как оказалось, победу ей принесла обычная гречневая крупа!

Кроме того, сегодня снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Согласитесь, совсем не лишняя сумма после праздничных дней!

Также разыграны 50 000 денежных призов!

Очередной розыгрыш игры "Удача в придачу!" завершен, а призы 51-го тура нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8.

А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через неделю, 22 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске, по адресу улица Ильянская, 10, и три автомобиля, марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

"Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля! Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игреразыгрывает одну квартиру и три автомобиля!

В розыгрыше ценных призов 52-го тура участвуют игровые коды, полученные с 15 по 21 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!