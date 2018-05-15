Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета"!

Каждый день "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает более 5 000 денежных призов, а каждый вторник - три автомобиля и квартиру в Минске!

Сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ своих обладателей отыщут суперпризы 68 тура! Удачу будут приносить игровые коды, полученные за покупки с 7 по 13 мая в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". А в гости к игре заглянут известные персоны и победители прошлых туров!

Главный приз - квартиру в престижном районе Минска - разыграет общепризнанная красавица страны Мария Василевич, которая 4 мая завоевала титул "Мисс Беларусь-2018". Победительница национального конкурса красоты, к которой сегодня приковано внимание многих журналистов, выделит время в своем плотном графике, чтобы определить самого удачливого покупателя этого тура и поздравить лично с потрясающим событием в его жизни!

Сегодня своих новоселов обретет уже 48-я квартира в Минске от "Евроопт"!

А приз главному победителю 68-го тура достанется действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 48-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!" .

Также в этот вторник будут разыграны три внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 183-й, 184-й и 185-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".

В эти дни, когда общественность с интересом обсуждает результаты "Евровидения-2018", в студию игры заглянет Анастасия Винникова, представившая Беларусь на музыкальном конкурсе в 2011 году. Талантливая артистка разыграет один из внедорожников, а также исполнит песню "I love Belarus", с которой выступила тогда на "Евровидении"!

А еще с двумя покупателями своей удачей поделятся победители 67-го тура - Антон Лабзин, выигравший автомобиль, и Наталья Бандик, которой посчастливилось стать владелицей квартиры!

Также участникам 68-го тура игры достанутся новенькие "Хендэ Крета"! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 68-го тура.

Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы зарядиться чудесным настроением и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ либо на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!