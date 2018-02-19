Кому достанутся 2-комнатная квартира и три автомобиля от "Евроопт"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Сегодня в столичном "Е-Сити" народная игра с размахом отпразднует свое двухлетие! Будет разыграна 2-комнатная квартира в Минске, а также три внедорожника "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов! Победителей 56-го тура определят самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха, известный юморист Евгений Крыжановский, а также покупатели "Евроопт"!
Любимец публики и человек-праздник Александр Солодуха уже не раз приносил удачу участникам народной игры. И в праздничном розыгрыше снова станет "улыбкой фортуны"! Яркий и харизматичный артист вытянет семь цифр из лототрона, определив, кому же достанется 2-комнатная квартира в престижном районе Минска!
И это уже 36-я квартира от "Евроопт", которая станет принадлежать участникам игры
А новенькие "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграют покупатели "Евроопт"!
Найти владельцев стильным внедорожникам (уже 147-й, 148-й и 149-й по счету!) помогут сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова из Осиповичей и артист музыкального театра Александр Киселев из Минска. А еще один автомобиль разыграет известный юморист Евгений Крыжановский, который стал звездным гостем в самом первом розыгрыше!
Минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры, определит, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1 000 рублей каждая. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!
Приходите на праздничный розыгрыш в столичном ТРЦ "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8! Шоу будет зажигательным и очень интересным! Или присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире из любой удобной вам точки страны и следите за происходящим в режиме реального времени. Прямая трансляция начнется в 18.20 на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Не пропустите!
Кто знает, быть может, сегодня именно вам суждено услышать: "Вы выиграли 2-комнатную квартиру в Минске!"
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN