"Удача в придачу" отпраздновала 2 года! Александр Солодуха разыграл 2-комнатную квартиру от "Евроопт", а покупатели - машины и деньги!

Свой второй день рождения
Любимец публики Александр Солодуха уже не раз приносил удачу участникам народной игры. И в праздничном розыгрыше снова стал "улыбкой фортуны"! Заслуженный артист Беларуси вытянул из лототрона семь счастливых цифр - и 2-комнатная квартира в престижном районе Минска стала принадлежать Ивану Трофимову из Мозыря Гомельской области. У этого покупателя было сразу 6 игровых кодов из 10, претендовавших на главный приз, - и удача наградила за настойчивость!
"Да вы что! Если это правда, то я, наверное, сейчас пойду уволюсь! – пошутил ошарашенный невероятной новостью победитель, который работает инструктором на горнолыжном комплексе. – Спасибо большое! Я очень счастлив! Ура-ура-ура!" Кстати, "товаром удачи" для Ивана стал самый обычный гороховый суп, который этот покупатель купил для своей бабушки!
Это уже 36-я квартира от "Евроопт", которая досталась участникам игры
А три новеньких автомобиля (уже 147-й, 148-й и 149-й по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграли заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский и покупатели "Евроопт".
Евгений Крыжановский, который два года назад определил владельца самого первого автомобиля от "Евроопт", сегодня сделал это же для 147-го по счету! Серебристый "Хендэ Крета" достался Юлии Викторовой из Дзержинска Минской области.
У этой победительницы в финале розыгрыша автомобиля было сразу 9 игровых кодов из 10! Не удивительно, что фортуна выбрала именно ее! К сожалению, услышать слова поздравления в прямом эфире Юлии Владимировне не позволили помехи на телефонной линии, но, без сомнений, радостную новость ей уже сообщили!
Следующий внедорожник разыграла сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова из Осиповичей. С легкой руки этой покупательницы красный "Хендэ Крета" стал принадлежать пенсионерке Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье Полоцкого района Витебской области.
Звонок в прямом эфире застал Евгению Петровну дома, и она, включив телевизор, увидела свой выигранный внедорожник. И от радости даже расхохоталась! "Большое спасибо!" – искренне поблагодарила победительница.
Артист государственного музыкального театра Александр Киселев из Минска помог найти хозяйку оранжевому "Хендэ Крета". Шар за шаром - и автомобиль достался Галине Галюте из Орши Витебской области, которая работает на железной дороге.
"Ой! – даже дыхание перехватило от радости у Галины Эдуардовны, когда она услышала поздравления с победой. – Спасибо большое!"
Минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры, сегодня определил, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1 000 рублей.
Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 20 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона!
Всего за 40 минут прямого эфира своих обладателей нашли десятки тысяч призов праздничного тура! А ярким финалом шоу стало выступление Александра Солодухи! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. Также сделать это можно было, заглянув в минский торгово-развлекательный центр "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8.
А уже совсем скоро на сайте evroopt.by в разделе игры можно будет ознакомиться со списком победителей 56-го тура!
Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков! Видео с первыми эмоциями победителей можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.
Вам пока не посчастливилось попасть в число победителей? Не расстраивайтесь! "Евроопт" готовит для своих покупателей еще немало ценных подарков. Ровно через неделю, 26 февраля, снова будет разыграна 2-комнатная квартира в Минске! Также участникам 57-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы!
Присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, включая "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс". И все ваши игровые коды, полученные за каждые 10 рублей в чеке, примут участие в розыгрыше призов уже 26 февраля.
Совершайте ваши обычные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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