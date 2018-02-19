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"Удача в придачу" отпраздновала 2 года! Александр Солодуха разыграл 2-комнатную квартиру от "Евроопт", а покупатели - машины и деньги!

Общество 19.02.2018 | 18:58
Главный приз праздничного тура разыграл самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха!
Главный приз праздничного тура разыграл самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха!

"Удаче в придачу!" исполнилось два года. За это время игра от "Евроопт" приобрела необычайные масштабы и стала по-настоящему народной! Каждый понедельник разыгрываются автомобили и квартира! Покупателям магазинов "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" уже достались призы на общую сумму около $14 млн. В том числе 36 квартир, 149 автомобилей, 320 поездок на двоих на лучшие курорты мира, а также более 1 млн денежных сумм!

Свой второй день рождения "Удача в придачу!" с размахом отпраздновала сегодня, разыграв в столичном "Е-Сити" более 50 000 призов! В этот понедельник своих обладателей нашли деньги, автомобили и 2-комнатная квартира в Минске! А гостями праздничного розыгрыша стали давние друзья игры - самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха и известный юморист Евгений Крыжановский. И, конечно, сами покупатели "Евроопт"!

Любимец публики Александр Солодуха уже не раз приносил удачу участникам народной игры. И в праздничном розыгрыше снова стал "улыбкой фортуны"! Заслуженный артист Беларуси вытянул из лототрона семь счастливых цифр - и 2-комнатная квартира в престижном районе Минска стала принадлежать Ивану Трофимову из Мозыря Гомельской области. У этого покупателя было сразу 6 игровых кодов из 10, претендовавших на главный приз, - и удача наградила за настойчивость!

Заслуженный артист вытянул семь цифр из лототрона – и 2-комнатная квартира от "Евроопт" стала принадлежать Ивану Трофимову из Мозыря
Заслуженный артист вытянул семь цифр из лототрона – и 2-комнатная квартира от "Евроопт" стала принадлежать Ивану Трофимову из Мозыря

"Да вы что! Если это правда, то я, наверное, сейчас пойду уволюсь! – пошутил ошарашенный невероятной новостью победитель, который работает инструктором на горнолыжном комплексе. – Спасибо большое! Я очень счастлив! Ура-ура-ура!" Кстати, "товаром удачи" для Ивана стал самый обычный гороховый суп, который этот покупатель купил для своей бабушки!

Это уже 36-я квартира от "Евроопт", которая досталась участникам игры "Удача в придачу!". Столичные апартаменты находятся по адресу ул.Мястровская, д.5. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 165 тыс. рублей, или свыше $80 тыс. Не приз, а мечта! И даже если счастливчик сам не соберется переехать в столичную квартиру, ее всегда можно сдавать и получать солидный доход.

Просторная квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!
Просторная квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А три новеньких автомобиля (уже 147-й, 148-й и 149-й по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграли заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский и покупатели "Евроопт".

А стильные внедорожники "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли заслуженный артист Евгений Крыжановский и покупатели "Евроопт"!
А стильные внедорожники "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли заслуженный артист Евгений Крыжановский и покупатели "Евроопт"!

Евгений Крыжановский, который два года назад определил владельца самого первого автомобиля от "Евроопт", сегодня сделал это же для 147-го по счету! Серебристый "Хендэ Крета" достался Юлии Викторовой из Дзержинска Минской области.

Известный юморист Евгений Крыжановский два года назад определил владельца 1-го автомобиля от "Евроопт", а сегодня разыграл 147-й! Серебристый "Хендэ Крета" достался Юлии Викторовой из Дзержинска
Известный юморист Евгений Крыжановский два года назад определил владельца 1-го автомобиля от "Евроопт", а сегодня разыграл 147-й! Серебристый "Хендэ Крета" достался Юлии Викторовой из Дзержинска

У этой победительницы в финале розыгрыша автомобиля было сразу 9 игровых кодов из 10! Не удивительно, что фортуна выбрала именно ее! К сожалению, услышать слова поздравления в прямом эфире Юлии Владимировне не позволили помехи на телефонной линии, но, без сомнений, радостную новость ей уже сообщили!

Следующий внедорожник разыграла сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова из Осиповичей. С легкой руки этой покупательницы красный "Хендэ Крета" стал принадлежать пенсионерке Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье Полоцкого района Витебской области.

Сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова "вытянула" красный "Хендэ Крета" для Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье
Сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова "вытянула" красный "Хендэ Крета" для Евгении Кондратьевой из поселка Междуречье

Звонок в прямом эфире застал Евгению Петровну дома, и она, включив телевизор, увидела свой выигранный внедорожник. И от радости даже расхохоталась! "Большое спасибо!" – искренне поблагодарила победительница.

Артист государственного музыкального театра Александр Киселев из Минска помог найти хозяйку оранжевому "Хендэ Крета". Шар за шаром - и автомобиль достался Галине Галюте из Орши Витебской области, которая работает на железной дороге.

Найти хозяйку оранжевому "Хендэ Крета" помог артист музыкального театра Александр Киселев – внедорожник стал принадлежать Галине Галюте из Орши
Найти хозяйку оранжевому "Хендэ Крета" помог артист музыкального театра Александр Киселев – внедорожник стал принадлежать Галине Галюте из Орши

"Ой! – даже дыхание перехватило от радости у Галины Эдуардовны, когда она услышала поздравления с победой. – Спасибо большое!"

Минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры, сегодня определил, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1 000 рублей.

Крупные денежные суммы разыграл минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры!
Крупные денежные суммы разыграл минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры!

Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 20 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона!

Также по всей стране разлетелись еще 50 000 призов!
Также по всей стране разлетелись еще 50 000 призов!

Всего за 40 минут прямого эфира своих обладателей нашли десятки тысяч призов праздничного тура! А ярким финалом шоу стало выступление Александра Солодухи! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. Также сделать это можно было, заглянув в минский торгово-развлекательный центр "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8.

Ярким финалом праздничного розыгрыша стало выступление Александра Солодухи, который спел со своей дочкой Варварой!
Ярким финалом праздничного розыгрыша стало выступление Александра Солодухи, который спел со своей дочкой Варварой!

А уже совсем скоро на сайте evroopt.by в разделе игры можно будет ознакомиться со списком победителей 56-го тура!

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков! Видео с первыми эмоциями победителей можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Вам пока не посчастливилось попасть в число победителей? Не расстраивайтесь! "Евроопт" готовит для своих покупателей еще немало ценных подарков. Ровно через неделю, 26 февраля, снова будет разыграна 2-комнатная квартира в Минске! Также участникам 57-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы!

Очередной рубеж взят – а игра продолжается! Уже в понедельник будет разыграна еще одна 2-комнатная квартира! А также три автомобиля и денежные призы!
Очередной рубеж взят – а игра продолжается! Уже в понедельник будет разыграна еще одна 2-комнатная квартира! А также три автомобиля и денежные призы!

Присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, включая "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс". И все ваши игровые коды, полученные за каждые 10 рублей в чеке, примут участие в розыгрыше призов уже 26 февраля.

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 26 февраля!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 26 февраля!

Совершайте ваши обычные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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