Сегодня Гюнешь разыграет 32-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает в игре "Удача в придачу!" одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 52-го тура игры "Удача в придачу!". И своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить несравненная Гюнешь. И - сами покупатели "Евроопт"!

Талантливая и обворожительная певица, финалистка национального отбора "Евровидения-2018", вытянет 7 счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Кстати, это уже 32-я квартира, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Согласитесь, отличный приз! Ведь даже если победитель не соберется переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска. Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

А три автомобиля "Хендэ Крета" разыграют сами покупатели "Евроопт"! По счету это будут уже 135-й, 136-й и 137-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

Также будут разыграны три практичных красавца – внедорожники "Хендэ Крета".

Но и это еще не все! Также в понедельник своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 денежных призов!

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого зажигательного шоу и лично увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков. Начало розыгрыша - в 18.20!

Госпожа Удача - дама непредсказуемая… Кто знает, быть может, уже сегодня автомобиль или квартира в Минске достанутся именно вам?!