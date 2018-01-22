Сегодня Гюнешь разыграет 32-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает в игре
Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 52-го тура игры "Удача в придачу!". И своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить несравненная Гюнешь. И - сами покупатели "Евроопт"!
Талантливая и обворожительная певица, финалистка национального отбора "Евровидения-2018", вытянет 7 счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Кстати, это уже 32-я квартира, которая будет разыграна в игре
А три автомобиля "Хендэ Крета" разыграют сами покупатели "Евроопт"! По счету это будут уже 135-й, 136-й и 137-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры
Но и это еще не все! Также в понедельник своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 денежных призов!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого зажигательного шоу и лично увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков. Начало розыгрыша - в 18.20!
Госпожа Удача - дама непредсказуемая… Кто знает, быть может, уже сегодня автомобиль или квартира в Минске достанутся именно вам?!
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