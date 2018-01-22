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Гюнешь разыграла 32-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Общество 22.01.2018 | 18:55
Несравненная Гюнешь разыграла главный приз 52-го тура игры "Удача в придачу!" – квартиру в престижном районе Минска!
Несравненная Гюнешь разыграла главный приз 52-го тура игры "Удача в придачу!" – квартиру в престижном районе Минска!

Волшебство с "Евроопт" продолжается! Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

Вот и сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей нашли квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры приносили несравненная Гюнешь и - сами покупатели "Евроопт"!

Также известная певица порадовал поклонников своим выступлением!
Также известная певица порадовал поклонников своим выступлением!

Финалистка национального отбора "Евровидения-2018", талантливая и обворожительная Гюнешь вытянула семь счастливых цифр из лототрона - и жилье в престижном районе Минска стало принадлежать Юрию Арефьеву из города Старые Дороги Минской области, который временно находится без работы.

Гюнешь вытянула семь шаров из лототрона – и 32-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Юрию Арефьеву из города Старые Дороги Минской области.
Гюнешь вытянула семь шаров из лототрона – и 32-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Юрию Арефьеву из города Старые Дороги Минской области.

"Ура-а-а!" - воскликнул главный счастливчик 52-го тура игры на всю страну в прямом эфире, услышав о своем судьбоносном выигрыше. Кстати, это уже 32-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!". Столичные апартаменты стоимостью более 113 тыс. рублей (или 55 тыс. долларов!) находятся по адресу ул. Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Так что победителю просто невероятно повезло! Ведь даже если он не соберется сам переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!
Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

"Это уже не первый раз, когда я участвую в розыгрыше, и я очень счастлива, что своей рукой могу принести кому-то добро, - поделилась Гюнешь эмоциями после розыгрыша. – Здорово, что существует игра "Удача в придачу!", и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать, вдруг и мне повезет, я довольно везучий человек. А секрет удачи? Я уверена, что никогда нельзя думать: "Я неудачник". Если всегда улыбаешься и настраиваешься на позитив, то положительная энергетика будет притягиваться, и в любом случае будешь удачливым!"

Гюнешь: "Здорово, что существует игра <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>, и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать сыграть, вдруг и мне повезет?"
Гюнешь: "Здорово, что существует игра "Удача в придачу!", и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать сыграть, вдруг и мне повезет?"

А новенькие автомобили "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли народные гости! Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры "Удача в придачу!" приглашают определять судьбу суперпризов не только звезд, но и обычных покупателей магазинов "Евроопт"! Хотите лично вытянуть семь заветных шаров из лототрона? Тогда отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by, указав дату рождения, город проживания, место работы и номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку!

Уже сегодня участие в розыгрыше призов приняли три покупателя, приславших заявки на участие в эфире! А также частичкой своей удачи с участниками игры поделился Валерий Сухецкий из Гродно - победитель прошлого тура, которому неделю назад достался стильный автомобиль!

Итак, кому же сегодня посчастливилось выиграть новенькие "Хендэ Крета"? К слову, это уже 135-й, 136-й и 137-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт".

А три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!
А три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Коричневый внедорожник помогла разыграть Татьяна Стокина-Гершань из Витебска, которая сама работает на телевидении, редактором в "Высокие технологии Плюс". Эта покупательница уже выигрывала в мгновенной игре "Удача в придачу-2!" мелкие призы (шоколад и сертификат), и ей было очень интересно посмотреть на розыгрыш изнутри. Татьяна вытянула из лототрона семь цифр - и стильный "Хендэ Крета" стал принадлежать Алле Мишастой из Гомеля, которая работает ведущим инженером-конструктором на "Гомсельмаше".

Редактор Татьяна Стокина-Гершань определила владельца шоколадного "Хендэ Крета" – автомобиль стал принадлежать Алле Мишастой из Гомеля.
Редактор Татьяна Стокина-Гершань определила владельца шоколадного "Хендэ Крета" – автомобиль стал принадлежать Алле Мишастой из Гомеля.

"Правда? – сразу не поверила победительница, услышав радостную новость. – Ой, вообще, столько эмоций! Спасибо большое! Ура-а-а!"

Красный "Хендэ Крета" разыграл Валерий Сухецкий - старший преподаватель гродненского университета имени Янки Купалы, который всего неделю назад сам стал обладателем автомобиля от "Евроопт". И тоже красного цвета! А сегодня он принес удачу другому участнику игры, "вытянув" крутой внедорожник для для Марины Вишневской из Жодино, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

Преподаватель Валерий Сухецкий разыграл красный "Хендэ Крета" - удача улыбнулась Марине Вишневской из Жодино.
Преподаватель Валерий Сухецкий разыграл красный "Хендэ Крета" - удача улыбнулась Марине Вишневской из Жодино.

Победительница, узнав о выигрыше, даже расхохоталась от радости. "Вы шутите?" - изумленно поинтересовалась она. А потом воскликнула: "Ура-а-а!"

А синий внедорожник разыграла Екатерина Ковальчук, главный бухгалтер из Минска. Эта участница игры всегда мечтала разыграть суперприз! И сегодня ей удалось это сделать - "Хендэ Крета" с легкой руки покупательницы достался Ольге Юшкевич из Минска, сотруднице предприятия "Белмедпрепараты".

С легкой руки главного бухгалтера Екатерины Ковальчук синий "Хендэ Крета" достался Ольге Юшкевич из Минска.
С легкой руки главного бухгалтера Екатерины Ковальчук синий "Хендэ Крета" достался Ольге Юшкевич из Минска.

Как рассказала покупательница, до этого она уже выигрывала сертификаты на 10 рублей. А теперь наградой за настойчивость стал автомобиль! "Вы что, серьезно? – отреагировала Ольга на радостную новость. – Машина нужна очень!" . Кстати, победу этой покупательнице принесли покупки в "Е-доставке". И это уже 17-я машина, которую выиграли покупатели интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Но это было еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Их разыграла Анастасия Руденко из Минска, медсестра 1-й городской клинической больницы, которую на розыгрыш привело желание лично убедиться, что в игре "Удача в придачу!" все честно и прозрачно. И организаторы игры подарили девушке возможность самой вытянуть шары из лототрона!

Крупные денежные суммы разыграла медсестра Анастасия Руденко!
Крупные денежные суммы разыграла медсестра Анастасия Руденко!

Кстати, получить выигранные сегодня кругленькие суммы по 1000 рублей победители смогут уже завтра - в специальных центрах выдачи призов, которые будут работать в магазине "Евроопт" в каждом областном городе. Забрать свой денежный выигрыш возможно 23 января с 17.00 до 20.00 во всех областных центрах Беларуси. А жители Минска и Минской области смогут забрать свой выигрыш и 24 января с 11.00 до 15.00. Те победители, которые не успеют добраться до центров выдачи призов в эти дни, по Правилам игры получат свой выигрыш только в марте. Адреса центров выдачи призов можно узнать на сайте evroopt.by, а также в Правилах игры.

Кроме того, сегодня снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля, осев снежинками на счетах мобильных телефонов покупателей.

Также своих обладателей нашли еще 50 000 призов!
Также своих обладателей нашли еще 50 000 призов!

Очередной розыгрыш игры "Удача в придачу!" завершен, а призы 52-го тура нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8.

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой направились к главным победителям этого тура, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми, и самыми искренними, эмоциями победителей уже завтра – на сайтах evroopt.by и belta.by!

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за эти два года стала уже по-настоящему народной! Как свидетельствует статистика, регулярно в ней участвуют около миллиона жителей нашей страны! В целом же число покупателей, которые хотя бы раз сыграли в "Удачу в придачу!" с момента ее начала, уже превысило 1,7 млн!

Многим из участников игры уже удалось стать победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через неделю, 29 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске по адресу ул. Ильянская, 10 и три автомобиля марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!
Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 29 января!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 29 января!

И не забудьте, следующий розыгрыш - ровно через неделю!

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