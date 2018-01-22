Гюнешь разыграла 32-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Волшебство с "Евроопт" продолжается! Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

Вот и сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей нашли квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры приносили несравненная Гюнешь и - сами покупатели "Евроопт"!

Также известная певица порадовал поклонников своим выступлением!

Финалистка национального отбора "Евровидения-2018", талантливая и обворожительная Гюнешь вытянула семь счастливых цифр из лототрона - и жилье в престижном районе Минска стало принадлежать Юрию Арефьеву из города Старые Дороги Минской области, который временно находится без работы.

Гюнешь вытянула семь шаров из лототрона – и 32-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Юрию Арефьеву из города Старые Дороги Минской области.

"Ура-а-а!" - воскликнул главный счастливчик 52-го тура игры на всю страну в прямом эфире, услышав о своем судьбоносном выигрыше. Кстати, это уже 32-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты стоимостью более 113 тыс. рублей (или 55 тыс. долларов!) находятся по адресу ул. Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Так что победителю просто невероятно повезло! Ведь даже если он не соберется сам переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира расположена в элитном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

"Это уже не первый раз, когда я участвую в розыгрыше, и я очень счастлива, что своей рукой могу принести кому-то добро, - поделилась Гюнешь эмоциями после розыгрыша. – Здорово, что существует игра "Удача в придачу!", и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать, вдруг и мне повезет, я довольно везучий человек. А секрет удачи? Я уверена, что никогда нельзя думать: "Я неудачник". Если всегда улыбаешься и настраиваешься на позитив, то положительная энергетика будет притягиваться, и в любом случае будешь удачливым!"

"Удача в придачу!" , и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать сыграть, вдруг и мне повезет?" Гюнешь: "Здорово, что существует игра, и жители нашей страны могут действительно выиграть квартиру, машину, деньги... Я вот тоже очень хочу попробовать сыграть, вдруг и мне повезет?"

А новенькие автомобили "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли народные гости! Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры "Удача в придачу!" приглашают определять судьбу суперпризов не только звезд, но и обычных покупателей магазинов "Евроопт"! Хотите лично вытянуть семь заветных шаров из лототрона? Тогда отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by, указав дату рождения, город проживания, место работы и номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку!

Уже сегодня участие в розыгрыше призов приняли три покупателя, приславших заявки на участие в эфире! А также частичкой своей удачи с участниками игры поделился Валерий Сухецкий из Гродно - победитель прошлого тура, которому неделю назад достался стильный автомобиль!

Итак, кому же сегодня посчастливилось выиграть новенькие "Хендэ Крета"? К слову, это уже 135-й, 136-й и 137-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт".

А три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Коричневый внедорожник помогла разыграть Татьяна Стокина-Гершань из Витебска, которая сама работает на телевидении, редактором в "Высокие технологии Плюс". Эта покупательница уже выигрывала в мгновенной игре "Удача в придачу-2!" мелкие призы (шоколад и сертификат), и ей было очень интересно посмотреть на розыгрыш изнутри. Татьяна вытянула из лототрона семь цифр - и стильный "Хендэ Крета" стал принадлежать Алле Мишастой из Гомеля, которая работает ведущим инженером-конструктором на "Гомсельмаше".

Редактор Татьяна Стокина-Гершань определила владельца шоколадного "Хендэ Крета" – автомобиль стал принадлежать Алле Мишастой из Гомеля.

"Правда? – сразу не поверила победительница, услышав радостную новость. – Ой, вообще, столько эмоций! Спасибо большое! Ура-а-а!"

Красный "Хендэ Крета" разыграл Валерий Сухецкий - старший преподаватель гродненского университета имени Янки Купалы, который всего неделю назад сам стал обладателем автомобиля от "Евроопт". И тоже красного цвета! А сегодня он принес удачу другому участнику игры, "вытянув" крутой внедорожник для для Марины Вишневской из Жодино, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

Преподаватель Валерий Сухецкий разыграл красный "Хендэ Крета" - удача улыбнулась Марине Вишневской из Жодино.

Победительница, узнав о выигрыше, даже расхохоталась от радости. "Вы шутите?" - изумленно поинтересовалась она. А потом воскликнула: "Ура-а-а!"

А синий внедорожник разыграла Екатерина Ковальчук, главный бухгалтер из Минска. Эта участница игры всегда мечтала разыграть суперприз! И сегодня ей удалось это сделать - "Хендэ Крета" с легкой руки покупательницы достался Ольге Юшкевич из Минска, сотруднице предприятия "Белмедпрепараты".

С легкой руки главного бухгалтера Екатерины Ковальчук синий "Хендэ Крета" достался Ольге Юшкевич из Минска.

Как рассказала покупательница, до этого она уже выигрывала сертификаты на 10 рублей. А теперь наградой за настойчивость стал автомобиль! "Вы что, серьезно? – отреагировала Ольга на радостную новость. – Машина нужна очень!" . Кстати, победу этой покупательнице принесли покупки в "Е-доставке". И это уже 17-я машина, которую выиграли покупатели интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Но это было еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Их разыграла Анастасия Руденко из Минска, медсестра 1-й городской клинической больницы, которую на розыгрыш привело желание лично убедиться, что в игре "Удача в придачу!" все честно и прозрачно. И организаторы игры подарили девушке возможность самой вытянуть шары из лототрона!

Крупные денежные суммы разыграла медсестра Анастасия Руденко!

Кстати, получить выигранные сегодня кругленькие суммы по 1000 рублей победители смогут уже завтра - в специальных центрах выдачи призов, которые будут работать в магазине "Евроопт" в каждом областном городе. Забрать свой денежный выигрыш возможно 23 января с 17.00 до 20.00 во всех областных центрах Беларуси. А жители Минска и Минской области смогут забрать свой выигрыш и 24 января с 11.00 до 15.00. Те победители, которые не успеют добраться до центров выдачи призов в эти дни, по Правилам игры получат свой выигрыш только в марте. Адреса центров выдачи призов можно узнать на сайте evroopt.by, а также в Правилах игры.

Кроме того, сегодня снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля, осев снежинками на счетах мобильных телефонов покупателей.

Также своих обладателей нашли еще 50 000 призов!

Очередной розыгрыш игры "Удача в придачу!" завершен, а призы 52-го тура нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8.

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой направились к главным победителям этого тура, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми, и самыми искренними, эмоциями победителей уже завтра – на сайтах evroopt.by и belta.by!

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за эти два года стала уже по-настоящему народной! Как свидетельствует статистика, регулярно в ней участвуют около миллиона жителей нашей страны! В целом же число покупателей, которые хотя бы раз сыграли в "Удачу в придачу!" с момента ее начала, уже превысило 1,7 млн!

Многим из участников игры уже удалось стать победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через неделю, 29 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске по адресу ул. Ильянская, 10 и три автомобиля марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 29 января!

И не забудьте, следующий розыгрыш - ровно через неделю!