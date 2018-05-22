Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ белорусский певец Евгений Курчич разыграет квартиру от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета"!

Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске, и уже совсем скоро список победителей пополнится именами еще четырех счастливчиков! Сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ своих обладателей отыщут суперпризы 69-го тура! А претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 14 по 20 мая в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Главный приз – квартиру в респектабельном районе Минска – разыграет талантливый молодой артист, который в июле будет представлять нашу страну на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках "Славянского базара в Витебске" - Евгений Курчич! Лауреат международных и республиканских конкурсов, Евгений не только определит самого удачливого покупателя 69-го тура, но и преподнесет зрителям музыкальный подарок, исполнив одну из своих песен!

Сегодня своих новоселов обретет уже 49-я квартира от "Евроопт"!

И, конечно, поздравит кого-то из участников игры с невероятной победой – выигрышем квартиры в Минске! Жилье находится в престижном районе, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно, для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Так что приз действительно шикарный!

Крупно повезет сегодня и еще трем участникам игры, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесут новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 186-й, 187-й и 188-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт". Удачей с покупателями поделятся победители прошлых туров!

Также участникам 69-го тура игры достанутся новенькие "Хендэ Крета"! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 69-го тура.

Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы зарядиться чудесным настроением и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ и на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!