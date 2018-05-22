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Солигорск открыл счет! Жители города шахтеров выиграли первую машину и квартиру в игре от "Евроопт"!

Общество 22.05.2018 | 18:53

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" с "Евроопт" меняет жизнь белорусов к лучшему! За это время разыграны сотни тысяч ценных призов, а сегодня список победителей пополнился именами еще четырех счастливчиков, которым достались автомобили и квартира в Минске!

Суперпризы 69-го тура были разыграны в этот вторник в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ. А претендовали на них игровые коды за покупки, совершенные на прошлой неделе в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Как и в прошлый раз, сегодня организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции удачливых покупателей.

Главный приз - жилье в престижном районе Минска - разыграл талантливый молодой артист, который в июле представит нашу страну на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках "Славянского базара в Витебске" - Евгений Курчич! Лауреат международных и республиканских конкурсов вытянул семь цифр - и квартира в столице стала принадлежать Зое Рабко из города Солигорска Минской области.

Как стал известно во время звонка в прямом эфире, Зоя Анатольевна больше 30 лет проработала воспитателем в детском саду, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Услышав о своей фантастической победе, эта удачливая покупательница не стала скрывать эмоций! "У меня большая семья, дети, внуки растут, так что этот выигрыш так кстати, вы даже себе не представляете, - восторженно призналась счастливица. - Ура, ура, ура!"

И эмоции главной победительницы очень легко понять, ведь приз ей достался действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Стоимость жилья тоже солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 49-я квартира, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!".

Крупно повезло сегодня и еще трем участникам 69-го тура, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесли новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 186-й, 187-й и 188-й автомобили, которые обрели своих владельцев в игре от "Евроопт".

Эстафету удачи этим счастливчикам передали победители прошлых туров. Судьбу синего "Хендэ Крета" определила Елена Левченко, которая выиграла внедорожник в минувший вторник. Шар за шаром - и этот автомобиль стал принадлежать Раисе Хомич из города Солигорска Минской области, работнику социальной сферы, которая сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Как выяснилось во время звонка в прямом эфире, недавно Раиса Семеновна стала бабушкой, а сегодня ей повезло стать еще и автовладелицей. "Ура-а-а! Спасибо за хорошую новость!" – от всей души поблагодарила эта удачливая покупательница, услышав поздравления с выигрышем автомобиля.

А немногим позже, во время видеозвонка, Раиса Хомич вместе с сыном смогла увидеть свой новенький внедорожник в прямом эфире. "Играем уже давно, но даже не надеялись на такую удачу!" – призналась победительница.

Бежевый "Хендэ Крета" разыграла Галина Реут, которой в 66-м туре досталась 1 000 рублей. Удача улыбнулась Галине Хомченко из Минска, которая работает товароведом в ломбарде.

Радостная новость застала Галину Михайловну на работе. "Ура-а-а! Машину? – изумленно отреагировала она, услышав о своей победе. – Я верила, что выиграю что-нибудь! Прав нет, но теперь придется учиться".

А красный "Хендэ Крета" разыграл Сергей Шабан, которому в 42-м туре посчастливилось стать обладателем квартиры в Минске! Семь цифр - и автомобиль выиграл Сергей Гусаров, пенсионер из деревни Коробчицы Гродненского района.

Звонок в прямом эфире застал Сергея Владимировича в кругу друзей и близких, и он сразу даже не поверил в свой выигрыш. Но затем, включив телевизор, вместе со всеми закричал: "Ура-а-а!"

"Я все еще немножко в шоке, не верю, что действительно выиграл! - признался Сергей Гусаров несколькими минутами позже во время видеозвонка. - Спасибо большое!"

Всего 35 минут круто изменили жизнь сразу четырех белорусов, которым достались три автомобиля и квартира в Минске. А ярким завершающим аккордом розыгрыша стало выступление Евгения Курчича!

Благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ и трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by увидеть все происходящее в режиме реального времени мог каждый желающий. Более того, посмотреть розыгрыш в записи можно и теперь, в любой удобный момент, - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Вот так повезло покупателям, которые совершили свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь ровно через неделю "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" снова разыграет три внедорожника и квартиру в Минске. А еще - более 30 000 денежных призов!

Розыгрыш призов юбилейного, 70-го, тура состоится во вторник, 29 мая, так что самое время отправляться на шопинг! Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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конкурс, торговля
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