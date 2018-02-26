Время удачи – 18.20! В прямом эфире ОНТ разыгрывают призы 57-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Уже сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8 в честь двухлетия игры
Квартиру в Минске разыграет джазовая и эстрадная певица, победитель интернет-голосования в проекте Аллы Пугачевой "Алла ищет таланты" - Тани Фаредо! И, конечно, звезда порадует зрителей своей песней!
Уже в 37-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры
Кому уже сегодня вечером скажут свое искреннее "спасибо!" будущие обладатели шикарных внедорожников "Хендэ Крета" - 150-го, 151-го и 152-го по счету? Их имена определят три очаровательные девушки - модель и телеведущая, белорусская "Барби" Екатерина Коба, а также покупательницы "Евроопт" - диспетчер МЧС Юлия Алесина из Орши и сотрудница Гродненского облисполкома Екатерина Сафонова.
Еще один покупатель "Евроопт", артист Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Киселев, разыграет 50 призов по 1000 рублей. Ровно неделю назад молодой человек своей рукой определил обладательницу одного из автомобилей - ей стала Галина Галюта из Орши, а в этот раз он сделает счастливее уже целых 50 человек! Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 тыс. денежных призов!
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры
По традиции розыгрыш пройдет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу в прямом эфире, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Начало в 18.20!
И пусть вам сегодня повезет – как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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