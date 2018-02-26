Время удачи – 18.20! В прямом эфире ОНТ разыгрывают призы 57-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Уже сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8 в честь двухлетия игры "Удача в придачу!" будет разыграна просторная 2-комнатная квартира в Минске! Три участника 57-го тура игры "Удача в придачу!" станут обладателями стильных семейных внедорожников "Хендэ Крета". А также счастливых победителей порадуют еще более 50 тыс. других призов! Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на ОНТ – не пропустите!

Квартиру в Минске разыграет джазовая и эстрадная певица, победитель интернет-голосования в проекте Аллы Пугачевой "Алла ищет таланты" - Тани Фаредо! И, конечно, звезда порадует зрителей своей песней!

Уже в 37-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры "Удача в придачу!" - ключи от столичной недвижимости. Заветная квартира расположена по адресу ул. Мястровская, д. 5. Рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды и, конечно же, магазин "Евроопт"! Кстати, стоимость главного приза игры - более 165 тыс. рублей, а это свыше $80 тыс. Согласитесь, достойный комплимент от госпожи фортуны!

Квартира в престижном районе Минска уже ждет счастливых новоселов!

Кому уже сегодня вечером скажут свое искреннее "спасибо!" будущие обладатели шикарных внедорожников "Хендэ Крета" - 150-го, 151-го и 152-го по счету? Их имена определят три очаровательные девушки - модель и телеведущая, белорусская "Барби" Екатерина Коба, а также покупательницы "Евроопт" - диспетчер МЧС Юлия Алесина из Орши и сотрудница Гродненского облисполкома Екатерина Сафонова.

"Удача в придачу!" Совсем скоро три автомобиля "Хендэ Крета" переселятся во дворы будущих победителей игры

Еще один покупатель "Евроопт", артист Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Киселев, разыграет 50 призов по 1000 рублей. Ровно неделю назад молодой человек своей рукой определил обладательницу одного из автомобилей - ей стала Галина Галюта из Орши, а в этот раз он сделает счастливее уже целых 50 человек! Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 тыс. денежных призов!

Победителем может стать каждый! Достаточно иметь в своей "копилке" игровые коды 57-го тура!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных за прошедшие семь дней. А вскоре после окончания эфира там же можно будет найти список победителей 57-го тура!

Рецепт удачи неизменен: "товар удачи", карта "Е-плюс" и вера в победу!

По традиции розыгрыш пройдет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу в прямом эфире, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Начало в 18.20!

И пусть вам сегодня повезет – как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!