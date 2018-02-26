Жаркие призы в конце зимы! Кому достались 2-комнатная квартира и три автомобиля от "Евроопт"?

Последние дни февраля принесли в Беларусь действительно лютые морозы! Но только не для 50 104 счастливчиков, проживающих в различных уголках нашей страны. Ведь их согрели выигрыши в 57-м туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Призы разыграли сегодня в столичном "Е-Сити"! Особенно "горячим" 26 февраля выдалось для четырех главных счастливчиков, выигравших 37-ю квартиру, а также 150-й, 151-й и 152-й автомобили в этой народной игре!

В честь двухлетия игры "Удача в придачу!" квадратные метры, разыгрываемые в 57-м туре, умножились на два: на кону была двухкомнатная квартира! Адрес, по которому направилась счастливая весть о выигрыше, определила гостья розыгрыша - эстрадная и джазовая певица, очаровательная и талантливая певица Тани Фаредо.

"Ты не дари мне красных роз", - спела Тани Фаредо, определившая обладателя главного "подарка судьбы" по результатам 57-го тура.

Элегантным движением руки блистательная Тани один за одним доставала шары из лототрона… Интрига держалась до последнего - пока не стали известны все семь цифр игрового кода и имя победителя! Владельцем просторной квартиры в престижном районе Минска отныне является Петр Кривошеев, пенсионер из Гомеля.

С легкой руки очаровательной Тани Фаредо новоселье будет праздновать Петр Кривошеев из Гомеля!

"Вы не представляете, насколько это кстати! – признался удачливый покупатель, который как раз смотрел телевизор и смог увидеть радостный момент своей победы в прямом эфире. – Более счастливого человека я не знаю на сегодня!

Согласитесь, недюжинно повезло Петру Ивановичу! Такая квартира - не только ценный выигрыш (стоимость ее составляет более 165 тыс. рублей, или свыше $80 тыс.), но и шикарный шанс изменить жизнь к лучшему! Рядом с домом, на ул.Мястровской, 5, расположена "Минск-Арена", где можно не только заниматься спортом, но и посещать различные яркие столичные мероприятия, водохранилище Дрозды и живописный лесопарк. И, конечно же, магазин "Евроопт" - чтобы не останавливаться на достигнутом и обязательно продолжать играть!

Двухкомнатная столичная квартира в престижном районе - действительно царский подарок судьбы!

Но и это еще не все добрые новости, которые подарил покупателям "Евроопт" розыгрыш 57-го тура игры "Удача в придачу!" . Сегодня были разыграны три внедорожника "Хендэ Крета". Давайте познакомимся со счастливыми владельцами новеньких авто!

Вестницей удачи для Инессы Тарасовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области стала покупательница "Евроопт" Екатерина Сафонова из Гродно. Девушка трудится в Гродненском облисполкоме и, по собственному признанию, пришла на розыгрыш, чтобы принести удачу какому-нибудь хорошему человеку. А мы не сомневаемся, что новенький автомобиль попал в хорошие руки!

Сотрудник облисполкома Екатерина Сафонова стала вестницей удачи для Инессы Тарасовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области!

Звонок удачи застал победительницу дома, и она, включив телевизор, увидела свой новенький внедорожник в прямом эфире! "Да вы что? Не может быть! Мне никогда в жизни не везло! – изумленно воскликнула Инесса Тарасовец и даже рассмеялась от радости. – Автомобиль нам очень пригодится!"

Пункт назначения еще одного автомобиля определила покупательница "Евроопт" из Орши Юлия Алесина. Девушка работает диспетчером в структуре Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Профессия серьезная - так что к волнительным ситуациям Юлии не привыкать! Уверенно и четко гостья розыгрыша достала 7 шаров из лототрона. И цифры, указанные на них, сложили номер игрового кода Юрия Вишневского из Минска, который работает водителем на заводе.

Диспетчер МЧС Юлия Алесина поздравила Юрия Вишневского из Минска с выигрышем автомобиля!

Из 10 игровых кодов, претендовавших в финале на автомобиль, этому покупателю принадлежало 8! А удача любит настойчивых! "Я в восторге! – признался Юрий Вишневский во время звонка в прямом эфире. – Спасибо большое!"

Замыкающего тройку счастливых обладателей автомобилей, разыгранных в 57-м туре игры "Удача в придачу!" , определила модель, телеведущая, популярная инстаблогер и просто красавица Екатерина Коба. С каким позитивом и легкостью девушка доставала цифры из лототрона! И как обрадовался своей победе Денис Олешкевич из Минска, военный по профессии!

Одна из самых красивых девушек Беларуси Екатерина Коба "вытянула" автомобиль для Дениса Олешкевича из Минска!

Звонок удачи застал счастливчика за рулем. "Ура-а-а! Спасибо вам большое!" – радостно закричал на всю страну победитель, услышав поздравления с выигрышем.

Сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы "словить" первые эмоции главных счастливчиков 57-го тура! Эти эмоции можно будет увидеть уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Но на этом список победителей сегодняшнего розыгрыша не окончен! Еще 50 покупателей "Евроопт" стали обладателями круглых сумм по 1000 рублей! Неплохой бонус к семейному бюджету! Удачу этим участникам игры принес Александр Киселев - артист Белорусского государственного академического музыкального театра. Неделю назад молодой человек "отправил" автомобиль в Оршу к Галине Галюте - победительнице 56-го тура. Но, к сожалению, не успел прочитать поздравительное стихотворение. Сегодня Александр не только наверстал упущенное, но и осчастливил целых 50 человек!

Артист музыкального театра Александр Киселев осчастливил сразу 50 человек, разыграв призы по 1000 рублей!

Все они уже завтра смогут забрать свой приз на торжественном вручении в гипермаркетах своих областных центров. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте указать название вашего сотового оператора не позднее 4 марта, чтобы не потерять свой приз!

Еще 50 000 участников игры стали обладателями других призов!

Завершилось шоу чувственным выступлением Тани Фаредо - певица исполнила свою песню "Ты не дари мне". Наблюдать за ходом розыгрыша можно было в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Кроме того, всех участников игры "Евроопт" приглашает следить за розыгрышем в ТРЦ "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8 в Минске.

Не доехали на шоу сегодня? Приезжайте через 7 дней! 5 марта, в преддверии международного женского дня, гостями розыгрыша станет культовая группа "Иванушкиint"! Кумиры 90-х с радостью откликнулись на приглашение и приедут в Минск, чтобы принести победу кому-то из участников игры "Удача в придачу!" .

Присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by. Рецепт удачи прост и он обязательно включает в себя "товар удачи"! Не забудьте при каждой покупке предъявлять дисконтную карту "Е-плюс". И, конечно же, верить в удачу и победу! Все игровые коды, полученные вами с 26 февраля по 4 марта, уже через семь дней смогут претендовать на огромное количество призов! На кону двухкомнатная квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Жук", 100 призов по 500 рублей и 50 000 других призов!

Каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает шикарные призы: квартиру, автомобили и деньги!

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