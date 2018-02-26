Жаркие призы в конце зимы! Кому достались 2-комнатная квартира и три автомобиля от "Евроопт"?

Последние дни февраля принесли в Беларусь действительно лютые морозы! Но только не для 50 104 счастливчиков, проживающих в различных уголках нашей страны. Ведь их согрели выигрыши в 57-м туре игры
В честь двухлетия игры
Элегантным движением руки блистательная Тани один за одним доставала шары из лототрона… Интрига держалась до последнего - пока не стали известны все семь цифр игрового кода и имя победителя! Владельцем просторной квартиры в престижном районе Минска отныне является Петр Кривошеев, пенсионер из Гомеля.
"Вы не представляете, насколько это кстати! – признался удачливый покупатель, который как раз смотрел телевизор и смог увидеть радостный момент своей победы в прямом эфире. – Более счастливого человека я не знаю на сегодня!"
Согласитесь, недюжинно повезло Петру Ивановичу! Такая квартира - не только ценный выигрыш (стоимость ее составляет более 165 тыс. рублей, или свыше $80 тыс.), но и шикарный шанс изменить жизнь к лучшему! Рядом с домом, на ул.Мястровской, 5, расположена "Минск-Арена", где можно не только заниматься спортом, но и посещать различные яркие столичные мероприятия, водохранилище Дрозды и живописный лесопарк. И, конечно же, магазин "Евроопт" - чтобы не останавливаться на достигнутом и обязательно продолжать играть!
Но и это еще не все добрые новости, которые подарил покупателям "Евроопт" розыгрыш 57-го тура игры
Вестницей удачи для Инессы Тарасовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области стала покупательница "Евроопт" Екатерина Сафонова из Гродно. Девушка трудится в Гродненском облисполкоме и, по собственному признанию, пришла на розыгрыш, чтобы принести удачу какому-нибудь хорошему человеку. А мы не сомневаемся, что новенький автомобиль попал в хорошие руки!
Звонок удачи застал победительницу дома, и она, включив телевизор, увидела свой новенький внедорожник в прямом эфире! "Да вы что? Не может быть! Мне никогда в жизни не везло! – изумленно воскликнула Инесса Тарасовец и даже рассмеялась от радости. – Автомобиль нам очень пригодится!"
Пункт назначения еще одного автомобиля определила покупательница "Евроопт" из Орши Юлия Алесина. Девушка работает диспетчером в структуре Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Профессия серьезная - так что к волнительным ситуациям Юлии не привыкать! Уверенно и четко гостья розыгрыша достала 7 шаров из лототрона. И цифры, указанные на них, сложили номер игрового кода Юрия Вишневского из Минска, который работает водителем на заводе.
Из 10 игровых кодов, претендовавших в финале на автомобиль, этому покупателю принадлежало 8! А удача любит настойчивых! "Я в восторге! – признался Юрий Вишневский во время звонка в прямом эфире. – Спасибо большое!"
Замыкающего тройку счастливых обладателей автомобилей, разыгранных в 57-м туре игры
Звонок удачи застал счастливчика за рулем. "Ура-а-а! Спасибо вам большое!" – радостно закричал на всю страну победитель, услышав поздравления с выигрышем.
Сразу после розыгрыша ведущие игры
Но на этом список победителей сегодняшнего розыгрыша не окончен! Еще 50 покупателей "Евроопт" стали обладателями круглых сумм по 1000 рублей! Неплохой бонус к семейному бюджету! Удачу этим участникам игры принес Александр Киселев - артист Белорусского государственного академического музыкального театра. Неделю назад молодой человек "отправил" автомобиль в Оршу к Галине Галюте - победительнице 56-го тура. Но, к сожалению, не успел прочитать поздравительное стихотворение. Сегодня Александр не только наверстал упущенное, но и осчастливил целых 50 человек!
Все они уже завтра смогут забрать свой приз на торжественном вручении в гипермаркетах своих областных центров. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте указать название вашего сотового оператора не позднее 4 марта, чтобы не потерять свой приз!
Завершилось шоу чувственным выступлением Тани Фаредо - певица исполнила свою песню "Ты не дари мне". Наблюдать за ходом розыгрыша можно было в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Кроме того, всех участников игры "Евроопт" приглашает следить за розыгрышем в ТРЦ "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8 в Минске.
Не доехали на шоу сегодня? Приезжайте через 7 дней! 5 марта, в преддверии международного женского дня, гостями розыгрыша станет культовая группа "Иванушкиint"! Кумиры 90-х с радостью откликнулись на приглашение и приедут в Минск, чтобы принести победу кому-то из участников игры
Присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by. Рецепт удачи прост и он обязательно включает в себя "товар удачи"! Не забудьте при каждой покупке предъявлять дисконтную карту "Е-плюс". И, конечно же, верить в удачу и победу! Все игровые коды, полученные вами с 26 февраля по 4 марта, уже через семь дней смогут претендовать на огромное количество призов! На кону двухкомнатная квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Жук", 100 призов по 500 рублей и 50 000 других призов!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", делайте заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И пусть вам повезет - как повезло уже огромному количеству счастливых победителей игры
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