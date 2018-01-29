Сегодня Ольга Барабанщикова разыграет 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 53-го тура игры "Удача в придачу!" . И своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить обаятельная звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова. И - сами покупатели "Евроопт"!

В гостях у игры "Удача в придачу!" за эти два года побывали уже многие белорусские и зарубежные знаменитости. Но Ольга Барабанщикова заглянет на розыгрыш впервые! В прошлом теннисистка, а сейчас певица, телеведущая и дизайнер модной одежды, она вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска!

Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты находятся по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Такой приз действительно способен стать билетом в новую, счастливую жизнь! Ведь даже если победитель не соберется переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска. Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

А три "Хендэ Крета" (138-й, 139-й и 140-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Вестниками удачи станут жительницы Минска - воспитатель в детском саду Екатерина Адамович и мама в декрете Анна Дулькевич. А еще одному участнику игры свою эстафету везения передаст Марина Вишневская из Жодино, которая выиграла стильный внедорожник в прошлом туре!

Также будут разыграны три практичных красавца – внедорожники "Хендэ Крета"

Также в понедельник своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Их разыграет еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого зажигательного шоу и лично увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков. Начало - в 18.20. Не пропустите!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично!

Кто знает, быть может, именно вам сегодня Ольга Барабанщикова в прямом эфире сообщит: "Вы выиграли квартиру в Минске!"