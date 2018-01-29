Сегодня Ольга Барабанщикова разыграет 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре
Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 53-го тура игры
В гостях у игры
Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре
А три "Хендэ Крета" (138-й, 139-й и 140-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Вестниками удачи станут жительницы Минска - воспитатель в детском саду Екатерина Адамович и мама в декрете Анна Дулькевич. А еще одному участнику игры свою эстафету везения передаст Марина Вишневская из Жодино, которая выиграла стильный внедорожник в прошлом туре!
Также в понедельник своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Их разыграет еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого зажигательного шоу и лично увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков. Начало - в 18.20. Не пропустите!
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично!
Кто знает, быть может, именно вам сегодня Ольга Барабанщикова в прямом эфире сообщит: "Вы выиграли квартиру в Минске!"
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