Ольга Барабанщикова разыграла 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре
Вот и сегодня в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" своих обладателей нашли квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры приносили звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова и сами покупатели "Евроопт"!
В гостях у игры
А удачу этой победительнице принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"! "О, боже! – отреагировала Ирина Позднякова на фантастическую новость о выигрыше квартиры. – Сердце бьется просто с бешеной скоростью, дыхание перехватывает, не могу говорить!"
Еще бы – так невероятно повезло! Квартира, которую выиграла молодая мама, стоит более 113 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) и находится по адресу ул. Ильянская, дом 10. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Такой приз действительно способен стать билетом в новую жизнь! Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре
А новенькие автомобили "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли народные гости!
Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры
Сегодня участие в розыгрыше призов приняли три покупателя, приславших заявки на участие в эфире! А еще одному участнику игры свою эстафету удачи передала Марина Вишневская, мама в декрете из Жодино, которая выиграла стильный внедорожник в прошлом туре!
Итак, кому же сегодня посчастливилось заполучить новенькие "Хендэ Крета" от "Евроопт"? К слову, это уже 138-й, 139-й и 140-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры
Коричневый внедорожник разыграла Екатерина Адамович из Минска, воспитатель в детском саду. Семь цифр - и "Хендэ Крета" стал принадлежать Вере Ворзобовой из Бреста, которая находится на пенсии.
"Я не верю! Может быть, это просто розыгрыш? – отреагировала победительница, услышав радостную новость о выигрыше. – Автомобиль очень надо! У меня машина есть, но уже солидного возраста!"
Владельца красного "Хендэ Крета" определила мама в декретном отпуске, минчанка Анна Дулькевич. С легкой руки покупательницы внедорожник достался Андрею Бондаровичу из Минска, который работает менеджером в коммерческой фирме.
Как рассказал победитель, в игре он участвует постоянно и до этого уже выигрывал денежные призы. А теперь повезло по-крупному!
А синий автомобиль разыграла Марина Вишневская из Жодино, которая неделю назад сама стала счастливой обладательницей "Хендэ Крета" от "Евроопт". Победительница прошлого тура "вытянула" автомобиль для Светланы Напреенко, военнослужащей из поселка Колодищи Минской области.
"Сережа, мы выиграли автомобиль! – закричала она радостно мужу, услышав в новость о победе. – Мы этого так ждали! Ура-а-а!"
Но это было еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Их разыграла еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов.
Забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают во вторник, 30 января, к 18.30 на торжественное вручение в центры выдачи призов, которые будут работать в каждом областном городе в магазинах "Евроопт". Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона.
Розыгрыш 53-го тура игры
Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!
Игра
Многие из участников игры уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Ровно через неделю, 5 февраля, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске по адресу улица Ильянская, 10 и три автомобиля, на этот раз марки "Сузуки Витара"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!
В целом за февраль участникам игры
Плюс к этому в феврале будут разыграны денежные призы на общую сумму 450 тыс. рублей, а это почти $230 тыс.! И вообще, за следующие 11 месяцев своих обладателей найдут 47 квартир и 141 автомобиль! Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно зарегистрироваться один раз на сайте evroopt.by - и вы в игре!
Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!
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