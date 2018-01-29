Ольга Барабанщикова разыграла 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Вот и сегодня в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" своих обладателей нашли квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры приносили звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова и сами покупатели "Евроопт"!

Также певица порадовала поклонников своим выступлением!

В гостях у игры "Удача в придачу!" побывали уже многие белорусские и зарубежные знаменитости. Но Ольга Барабанщикова заглянула на розыгрыш впервые! В прошлом успешная теннисистка, а сейчас известная певица, телеведущая и дизайнер модной одежды, звезда вытянула семь счастливых цифр из лототрона – и столичное жилье стало принадлежать Ирине Поздняковой из Минска, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

Ольга Барабанщикова вытянула семь шаров из лототрона – и 33-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Ирине Поздняковой из Минска.

А удачу этой победительнице принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"! "О, боже! – отреагировала Ирина Позднякова на фантастическую новость о выигрыше квартиры. – Сердце бьется просто с бешеной скоростью, дыхание перехватывает, не могу говорить!"

Еще бы – так невероятно повезло! Квартира, которую выиграла молодая мама, стоит более 113 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) и находится по адресу ул. Ильянская, дом 10. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Такой приз действительно способен стать билетом в новую жизнь! Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!" .

Квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А новенькие автомобили "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли народные гости!

Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры "Удача в придачу!" приглашают определять судьбу суперпризов не только звезд, но и обычных покупателей магазинов "Евроопт"! Хотите лично вытянуть семь заветных шаров из лототрона? Тогда отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by, указав дату рождения, город проживания, место работы и номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку. Возможность стать вестником удачи и оценить прозрачность игры изнутри есть у каждого!

Сегодня участие в розыгрыше призов приняли три покупателя, приславших заявки на участие в эфире! А еще одному участнику игры свою эстафету удачи передала Марина Вишневская, мама в декрете из Жодино, которая выиграла стильный внедорожник в прошлом туре!

Итак, кому же сегодня посчастливилось заполучить новенькие "Хендэ Крета" от "Евроопт"? К слову, это уже 138-й, 139-й и 140-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

А три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Коричневый внедорожник разыграла Екатерина Адамович из Минска, воспитатель в детском саду. Семь цифр - и "Хендэ Крета" стал принадлежать Вере Ворзобовой из Бреста, которая находится на пенсии.

Воспитатель в детском саду Екатерина Адамович разыграла шоколадный "Хендэ Крета" – автомобиль стал принадлежать Вере Ворзобовой из Бреста.

"Я не верю! Может быть, это просто розыгрыш? – отреагировала победительница, услышав радостную новость о выигрыше. – Автомобиль очень надо! У меня машина есть, но уже солидного возраста!"

Владельца красного "Хендэ Крета" определила мама в декретном отпуске, минчанка Анна Дулькевич. С легкой руки покупательницы внедорожник достался Андрею Бондаровичу из Минска, который работает менеджером в коммерческой фирме.

С легкой руки мамы в декретном отпуске Анны Дулькевич красный "Хендэ Крета" достался Андрею Бондаровичу из Минска.

Как рассказал победитель, в игре он участвует постоянно и до этого уже выигрывал денежные призы. А теперь повезло по-крупному!

А синий автомобиль разыграла Марина Вишневская из Жодино, которая неделю назад сама стала счастливой обладательницей "Хендэ Крета" от "Евроопт". Победительница прошлого тура "вытянула" автомобиль для Светланы Напреенко, военнослужащей из поселка Колодищи Минской области.

Победительница прошлого тура Марина Вишневская разыграла синий "Хендэ Крета" – удача улыбнулась Светлане Напреенко, военнослужащей из поселка Колодищи Минской области.

"Сережа, мы выиграли автомобиль! – закричала она радостно мужу, услышав в новость о победе. – Мы этого так ждали! Ура-а-а!"

Но это было еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Их разыграла еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов.

Крупные денежные суммы разыграла режиссер Янина Кондрашевская!

Забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают во вторник, 30 января, к 18.30 на торжественное вручение в центры выдачи призов, которые будут работать в каждом областном городе в магазинах "Евроопт". Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона.

Также своих обладателей нашли еще 50 000 призов!

Розыгрыш 53-го тура игры "Удача в придачу!" успешно завершен, и все призы нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! Также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 53-го тура!

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" менее чем за два года стала по-настоящему народной! Как свидетельствует статистика, регулярно в ней участвуют около миллиона жителей нашей страны! В целом же число покупателей, которые хотя бы раз сыграли в "Удачу в придачу!" с момента ее начала, уже превысило 1,7 млн!

Многие из участников игры уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Ровно через неделю, 5 февраля, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске по адресу улица Ильянская, 10 и три автомобиля, на этот раз марки "Сузуки Витара"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

"Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы! Каждый понедельник "Евроопт" в игреразыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

В целом за февраль участникам игры "Удача в придачу!" достанутся 12 автомобилей и 4 квартиры! Причем, внимание! Две квартиры будут 1-комнатные и две 2-комнатные! А знаете почему? Потому что в феврале народной игре от "Евроопт" исполняется уже два года!

Плюс к этому в феврале будут разыграны денежные призы на общую сумму 450 тыс. рублей, а это почти $230 тыс.! И вообще, за следующие 11 месяцев своих обладателей найдут 47 квартир и 141 автомобиль! Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно зарегистрироваться один раз на сайте evroopt.by - и вы в игре!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 5 февраля!

Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!