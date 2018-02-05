Сегодня оперная дива Анастасия Малашкевич разыграет 34-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Сузуки Витара" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - это самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре
Сегодня в 18.20 в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" состоится розыгрыш 54-го тура игры
Роль вестников фортуны за эти два года примерили на себя уже многие известные персоны. А сегодня к числу звездных друзей игры
Это уже 34-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре
А три внедорожника "Сузуки Витара" (141-й, 142-й и 143-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Один из автомобилей найдет своего хозяина с легкой руки мамы в декрете Александры Гинько из города Островец. Еще одному участнику игры эстафету удачи передаст минчанка Светлана Рекшта, которая выиграла машину в 49-м туре! А третий внедорожник разыграет певица, дизайнер аксессуаров очаровательная Галина Шишкова.
Также сегодня своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определит Екатерина Малиновская из Минска, которая работает в Республиканском институте высшей школы. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого зажигательного шоу и лично увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков. Начало в 18.20. Не пропустите!
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично! А после розыгрыша в этом же разделе будет размещен список победителей 54-го тура!
Удача всегда приходит неожиданно! Кто знает, быть может, именно вам сегодня предстоит услышать заветное: "Вы выиграли квартиру в Минске!"
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