Оперная дива Анастасия Малашкевич разыграла 34-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре
Вот и сегодня в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" своих обладателей нашли более 50 000 призов 54-го тура игры
Роль вестников фортуны за эти два года примерили на себя уже многие известные персоны. А сегодня к числу звездных друзей игры
"Не может этого быть! Квартира нам очень нужна, и в этот момент особенно! – призналась победительница, услышав о своем выигрыше в прямом эфире, и от радости расхохоталась. – Ура-а-а!"
Кстати, это уже 34-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре
А новенькие автомобили "Сузуки Витара" (141-й, 142-й и 143-й автомобили по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли покупатели "Евроопт"!
Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры
Так, серебристый "Сузуки Витара" в этот понедельник разыграла мама в декрете Александра Гинько из города Островец. Семь цифр - и внедорожник стал принадлежать Владимиру Кармызову из Могилева.
Радостная новость застала победителя на работе, и он сразу не поверил в свою удачу. Еще бы – так повезло! Тем более, как признался Владимир, это его первый выигрыш! "Спасибо! Спасибо большое!" – смущенно отреагировал он на поздравления в прямом эфире.
Еще одному участнику игры эстафету удачи передала минчанка Светлана Рекшта, которая выиграла автомобиль в 49-м! С легкой руки этой покупательницы "Сузуки Витара" серого цвета достался Александре Сосно, соцработнику из деревни Корени Сморгонского района Гродненской области.
"Да вы что? – ошеломленно отреагировала победительница, услышав о своей победе. – Ура-а-а!" Кстати, "товаром удачи" для Александры, как она рассказала, стала обыкновенная горчица!
А владельца белоснежного "Сузуки Витара" определила певица и дизайнер аксессуаров, очаровательная Галина Шишкова!
Известная персона "вытянула" автомобиль для Дмитрия Красковского из Минска, сотрудника Следственного комитета. И на новость о своей победе он отреагировал по-мужски сурово и сдержанно – профессия обязывает!
В финале розыгрыша у этого покупателя было сразу 7 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо! А удачу Дмитрию принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Кстати, это уже 18-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Также сегодня своих обладателей нашли 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определила Екатерина Малиновская из Минска, которая работает в Республиканском институте высшей школы.
Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 6 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона.
Розыгрыш 54-го тура игры
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 54-го тура!
Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!
Игра
В целом за февраль участникам игры
Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, используя дисконтную карту "Е-плюс". И не забывать про "товар удачи"! И все ваши игровые коды, полученные за покупки, примут участие в розыгрыше ценных призов от "Евроопт"!
Кстати, в этом туре у покупателей "Евроопт" есть возможность приобрести необходимые товары особенно выгодно! 9 февраля торговая сеть объявляет "Пятницу черных цен"! А это значит, что в 24 магазинах, список которых можно найти на сайте evroopt.by, покупателей в эту пятницу ожидают скидки до 60%!
Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!
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