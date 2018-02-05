Оперная дива Анастасия Малашкевич разыграла 34-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей и крупных денежных призов определили сами покупатели!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру в Минске, три внедорожника и множество других призов. Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Вот и сегодня в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" своих обладателей нашли более 50 000 призов 54-го тура игры "Удача в придачу!" . А суперпризы - квартиру и автомобили - разыграли оперная певица Анастасия Малашкевич и сами покупатели "Евроопт"!

Также оперная дива порадовала поклонников своим выступлением!

Роль вестников фортуны за эти два года примерили на себя уже многие известные персоны. А сегодня к числу звездных друзей игры "Удача в придачу!" присоединилась и Анастасия Малашкевич. Солистка Большого театра оперы и балета, а также финалистка национального отборочного тура "Евровидение-2018" вытянула семь счастливых цифр из лототрона - и владельцем жилья в престижном районе Минска стала Марина Пугачевская из деревни Старая Дуброва Октябрьского района Гомельской области, которая трудится в отделе принудительного исполнения.

Анастасия Малашкевич вытянула семь шаров из лототрона – и 34-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Марине Пугачевская из деревни Старая Дуброва Октябрьского района Гомельской области.

"Не может этого быть! Квартира нам очень нужна, и в этот момент особенно! – призналась победительница, услышав о своем выигрыше в прямом эфире, и от радости расхохоталась. – Ура-а-а!"

Кстати, это уже 34-я квартира от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты стоимостью более 110 тыс. рублей (или свыше $55 тыс.!) находятся по адресу ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. О таком призе мечтает каждый! И даже если победительница не соберется сама переехать в выигранную квартиру, ее всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира в элитном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А новенькие автомобили "Сузуки Витара" (141-й, 142-й и 143-й автомобили по счету!) и крупные денежные призы по 1000 рублей каждый разыграли покупатели "Евроопт"!

А стильные внедорожники "Сузуки Витара" и крупные денежные призы разыграли сами покупатели!

Как уже сообщалось раньше, с января организаторы игры "Удача в придачу!" приглашают определять судьбу суперпризов не только звезд, но и обычных покупателей магазинов "Евроопт"! Хотите лично вытянуть семь заветных шаров из лототрона? Тогда отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by, указав дату рождения, город проживания, место работы и номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку. Возможность стать вестником удачи и оценить прозрачность игры изнутри есть у каждого!

Так, серебристый "Сузуки Витара" в этот понедельник разыграла мама в декрете Александра Гинько из города Островец. Семь цифр - и внедорожник стал принадлежать Владимиру Кармызову из Могилева.

Мама в декрете Александра Гинько определила владельца серебристого "Сузуки Витара" – автомобиль стал принадлежать Владимиру Кармызову из Могилева.

Радостная новость застала победителя на работе, и он сразу не поверил в свою удачу. Еще бы – так повезло! Тем более, как признался Владимир, это его первый выигрыш! "Спасибо! Спасибо большое!" – смущенно отреагировал он на поздравления в прямом эфире.

Еще одному участнику игры эстафету удачи передала минчанка Светлана Рекшта, которая выиграла автомобиль в 49-м! С легкой руки этой покупательницы "Сузуки Витара" серого цвета достался Александре Сосно, соцработнику из деревни Корени Сморгонского района Гродненской области.

Победительница 49-го тура Светлана Рекшта разыграла серый "Сузуки Витара" – внедорожник достался Александре Сосно, соцработнику из деревни Корени Сморгонского района Гродненской области.

"Да вы что? – ошеломленно отреагировала победительница, услышав о своей победе. – Ура-а-а!" Кстати, "товаром удачи" для Александры, как она рассказала, стала обыкновенная горчица!

А владельца белоснежного "Сузуки Витара" определила певица и дизайнер аксессуаров, очаровательная Галина Шишкова!

Певица и дизайнер аксессуаров, очаровательная Галина Шишкова "вытянула" белоснежный "Сузуки Витара" для Дмитрия Красковского из Минска.

Известная персона "вытянула" автомобиль для Дмитрия Красковского из Минска, сотрудника Следственного комитета. И на новость о своей победе он отреагировал по-мужски сурово и сдержанно – профессия обязывает!

В финале розыгрыша у этого покупателя было сразу 7 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо! А удачу Дмитрию принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Кстати, это уже 18-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Также сегодня своих обладателей нашли 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определила Екатерина Малиновская из Минска, которая работает в Республиканском институте высшей школы.

Крупные денежные суммы разыграла сотрудник института высшей школы Екатерина Малиновская!

Кстати, забрать выигранные 1000 рублей победители смогут уже завтра! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 6 февраля, к 19.00. Адреса центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, сегодня по всей стране разлетелись еще 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона.

Также своих обладателей нашли еще 50 000 призов!

Розыгрыш 54-го тура игры "Удача в придачу!" успешно завершен, и все призы нашли своих обладателей! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый! Также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры был опубликован полный список его участников. А уже совсем скоро в этом же разделе можно будет ознакомиться со списком победителей 54-го тура!

Кстати, сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились к главным победителям, чтобы еще раз поздравить этих счастливчиков с их невероятной удачей! Хотите увидеть, что чувствует человек, который только что выиграл автомобиль или квартиру в Минске? Тогда смотрите видео с первыми и самыми искренними эмоциями победителей уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах!

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за время своего проведения стала по-настоящему народной! Многие из ее участников уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Ровно через неделю, 12 февраля, "Евроопт" снова разыграет квартиру в Минске и три внедорожника! А также еще более 50 000 призов!

Каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

В целом за февраль участникам игры "Удача в придачу!" достанутся 12 автомобилей и 4 квартиры! Причем две квартиры будут 2-комнатные! Потому что в феврале народной игре от "Евроопт" исполняется уже два года!

Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, используя дисконтную карту "Е-плюс". И не забывать про "товар удачи"! И все ваши игровые коды, полученные за покупки, примут участие в розыгрыше ценных призов от "Евроопт"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 12 февраля!

Кстати, в этом туре у покупателей "Евроопт" есть возможность приобрести необходимые товары особенно выгодно! 9 февраля торговая сеть объявляет "Пятницу черных цен"! А это значит, что в 24 магазинах, список которых можно найти на сайте evroopt.by, покупателей в эту пятницу ожидают скидки до 60%!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - ровно через неделю!