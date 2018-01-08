Сегодня Инна Афанасьева разыграет 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры
Самому удачливому покупателю достанутся шикарные апартаменты в столице! Кстати, это уже 30-я квартира в Минске, которая будет разыграна в игре
Также сегодня Инна Афанасьева разыграет три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 129-й, 130-й и 131-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры
Кроме того, своих обладателей отыщут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. И вы сможете не только увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков, но и встретиться с Инной Афанасьевой лично! Начало розыгрыша - в 18.20.
Удача всегда приходит неожиданно! Кто знает, быть может, сегодня автомобиль или квартира в Минске достанутся именно вам?
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