Сегодня Инна Афанасьева разыграет 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Сегодня в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Удачу покупателям будет приносить талантливая и обаятельная певица, королева белорусской эстрады - Инна Афанасьева! Заслуженная артистка Беларуси уже не раз становилась звездной гостьей игры, а сегодня именно она разыграет суперпризы юбилейного тура!

Самому удачливому покупателю достанутся шикарные апартаменты в столице! Кстати, это уже 30-я квартира в Минске, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Жилье находится по адресу улица Ильянская, дом 6. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Престижный район, отличные соседи и прекрасный вид из окна. Не хватает только новоселов - и ими можете стать вы!

Главный приз – шикарная квартира в престижном районе Минска!

Также сегодня Инна Афанасьева разыграет три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 129-й, 130-й и 131-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

А также будут разыграны три стильных внедорожника "Ниссан Жук"!

Кроме того, своих обладателей отыщут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона!

Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. И вы сможете не только увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков, но и встретиться с Инной Афанасьевой лично! Начало розыгрыша - в 18.20.

Удача всегда приходит неожиданно! Кто знает, быть может, сегодня автомобиль или квартира в Минске достанутся именно вам?