Подарки на Рождество! Инна Афанасьева разыграла 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"!

В дни новогодних и рождественских праздников, когда всем так хочется волшебства и чудес, "Евроопт" продолжает радовать своих покупателей по-настоящему сказочными призами! Розыгрыши которых теперь проводятся каждый понедельник! Так, сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоялся розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!" . А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграла королева белорусской эстрады Инна Афанасьева!

Королева белорусской эстрады вытянула семь цифр из лототрона – и главный приз достался Ольге Кудако из Хойников

Заслуженная артистка Беларуси уже не раз становилась звездной гостьей игры, а сегодня принесла удачу участникам юбилейного тура. И поздравила победителей лично! Известная исполнительница вытянула семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Ольге Кудако из Хойников. К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостная новость уже, без сомнений, отыскала свою обладательницу!

Поздравить в прямом эфире с выигрышем квартиры Ольгу Кудако из Хойников не удалось.

Кстати, это уже 30-я квартира в Минске от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!" . Жилье находится по адресу улица Ильянская, дом 6. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Так что победительнице действительно невероятно повезло - жить в этом престижном районе мечтает каждый!

Квартира от "Евроопт" расположена в элитном районе Минска! Жизнь здесь мечтает каждый!

И даже если Ольга Кудако в итоге не соберется сменить прописку на столичную, то иметь квартиру в Минске – это всегда выгодно! Например, можно сдавать ее в аренду и иметь солидную прибавку к зарплате!

Также сегодня Инна Афанасьева разыграла три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 129-й, 130-й и 131-й автомобили от "Евроопт", которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

Также сегодня были разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"

Кому именно из покупателей так повезло на Рождество? "Ниссан Жук" цвета синий металлик с легкой руки талантливой и обаятельной певицы стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша, который работает грузчиком в "Евроопт".

Синий "Ниссан Жук" стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша

"Я надеялся на это! – признался победитель, услышав поздравление от Инны Афанасьевой. - Всем желаю удачи! Играть, играть и надеяться!"

Синий "Ниссан Жук" выиграл грузчик "Евроопт" Игорь Бейзаров из Добруша. "Играть, играть и надеяться!"

Как известно, работники холдинга "Евроопт" и их родственники получили возможность участвовать в игре "Удача в придачу!" с 24-го тура. Но за прошедшее время это лишь четвертый крупный приз, который достался представителю холдинга. А ведь его коллектив насчитывает более 36 тыс. специалистов! Это около 1% всего трудоспособного населения, задействованного в экономике нашей страны. Иными словами, каждый сотый работающий белорус работает в "Евроопт". Напомним, до этого рядовым сотрудникам, которые трудятся в холдинге уже много лет, посчастливилось выиграть квартиру и две машины. А теперь удача широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Еще семь цифр - и внедорожник цвета белый перламутр достался Ольге Абдигапировой из Слуцка, бухгалтеру государственной организации.

Белоснежный внедорожник достался Ольге Абдигапировой из Слуцка

Счастливый звонок застал победительницу дома, и она, узнав радостную новость, даже растерялась. "Спасибо!" - только и смогла промолвить удачливая покупательница в ответ на поздравления звезды.

Белый "Ниссан Жук" достался бухгалтеру Ольге Абдигапировой из Слуцка. "Ой, спасибо большое!"

А "Ниссан Жук" цвета темно-красный металлик отныне будет радовать Ксению Лазарчик, парикмахера из Минска. Эта покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и смогла увидеть свою победу в ту же секунду. "Ура-а-а!" - закричала она, только подняв трубку. А близкие на заднем фоне поддержали ее целым хором голосов.

Красный "Ниссан Жук" будет радовать Ксению Лазарчик из Минска

Кстати, победу Ксении Лазарчик принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 16-й автомобиль, который выиграли за время игры покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Вот такая удача с доставкой на дом!

Покупки в "Е-доставке" принесли парикмахеру Ксении Лазарчик из Минска красный "Ниссан Жук". "Ура-а-а!"

Ксения Лазарчик примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой". И вот такая удача!"

А еще – победительница не удержалась и примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой", этот сервис нам очень нравится, удобно! И вот такая удача! Я так обрадовалась! У меня бабочки, мурашки прямо по всему телу! Теперь уже точно есть повод получить права – чтобы такую классную машинку водить! И мой цвет любимый – красный! Наверное, спать не буду до среды, пока не получу. А в среду еще и у дочки день рождения … Сплошные праздники! – не скрывала в беседе с прессой эмоций Ксения Лазарчик. – У нас в планах с мужем было как раз поменять машину в этом году, и это все так кстати! Так что, люди, верьте, верьте в эту замечательную игру! Играйте и выигрывайте!"

Кроме того, сегодня были разыграны еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Очень актуально в праздничные дни, когда хочется поздравить всех родных и близких!

Также были разыграны 50 000 денежных призов!

Рождественский розыгрыш игры "Удача в придачу!" стал по-настоящему необыкновенным и подарил чудесное ощущение праздника всем своим участникам! А жизнь четырех покупателей изменил к лучшему на все 100! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за розыгрышем в режиме реального времени мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8.

Инна Афанасьева не только разыграла главные призы этого тура, но и порадовала поклонников своим выступлением!

Вам пока не удалось попасть в число победителей? Не расстраивайтесь! Уже сегодня стартовал 51-й тур игры, розыгрыш которого состоится ровно через неделю - в понедельник, 15 января. На кону, как и в этом туре, квартира в престижном районе Минска, три автомобиля "Ниссан Жук" и 50 000 денежных призов! Прекрасный шанс отыграться для тех, кому сегодня не повезло!

"Удача в придачу!" проходят КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 51-м туре три автомобиля и квартира в Минске! С января розыгрышипроходят КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 51-м туре три автомобиля и квартира в Минске!

В розыгрыше участвуют игровые коды, полученные с 8 по 14 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои праздничные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 15 января!

В два раза чаще розыгрыши - и в два раза больше шансов выиграть квартиру или машину! Не упускайте эту возможность в праздничные дни, когда мы тратим в магазинах особенно много! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте - следующая встреча с фортуной ровно через неделю!