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Подарки на Рождество! Инна Афанасьева разыграла 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"!

Общество 08.01.2018 | 18:50
30-ю квартиру в Минске от "Евроопт" разыграла заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева!
30-ю квартиру в Минске от "Евроопт" разыграла заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева!

В дни новогодних и рождественских праздников, когда всем так хочется волшебства и чудес, "Евроопт" продолжает радовать своих покупателей по-настоящему сказочными призами! Розыгрыши которых теперь проводятся каждый понедельник! Так, сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоялся розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!". А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграла королева белорусской эстрады Инна Афанасьева!

Королева белорусской эстрады вытянула семь цифр из лототрона – и главный приз достался Ольге Кудако из Хойников
Королева белорусской эстрады вытянула семь цифр из лототрона – и главный приз достался Ольге Кудако из Хойников

Заслуженная артистка Беларуси уже не раз становилась звездной гостьей игры, а сегодня принесла удачу участникам юбилейного тура. И поздравила победителей лично! Известная исполнительница вытянула семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Ольге Кудако из Хойников. К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостная новость уже, без сомнений, отыскала свою обладательницу!

Поздравить в прямом эфире с выигрышем квартиры Ольгу Кудако из Хойников не удалось.

Кстати, это уже 30-я квартира в Минске от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!". Жилье находится по адресу улица Ильянская, дом 6. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Так что победительнице действительно невероятно повезло - жить в этом престижном районе мечтает каждый!

Квартира от "Евроопт" расположена в элитном районе Минска! Жизнь здесь мечтает каждый!
Квартира от "Евроопт" расположена в элитном районе Минска! Жизнь здесь мечтает каждый!

И даже если Ольга Кудако в итоге не соберется сменить прописку на столичную, то иметь квартиру в Минске – это всегда выгодно! Например, можно сдавать ее в аренду и иметь солидную прибавку к зарплате!

Также сегодня Инна Афанасьева разыграла три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 129-й, 130-й и 131-й автомобили от "Евроопт", которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!".

Также сегодня были разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"
Также сегодня были разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук"

Кому именно из покупателей так повезло на Рождество? "Ниссан Жук" цвета синий металлик с легкой руки талантливой и обаятельной певицы стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша, который работает грузчиком в "Евроопт".

Синий "Ниссан Жук" стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша
Синий "Ниссан Жук" стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша

"Я надеялся на это! – признался победитель, услышав поздравление от Инны Афанасьевой. - Всем желаю удачи! Играть, играть и надеяться!"

Синий "Ниссан Жук" выиграл грузчик "Евроопт" Игорь Бейзаров из Добруша. "Играть, играть и надеяться!"

Как известно, работники холдинга "Евроопт" и их родственники получили возможность участвовать в игре "Удача в придачу!" с 24-го тура. Но за прошедшее время это лишь четвертый крупный приз, который достался представителю холдинга. А ведь его коллектив насчитывает более 36 тыс. специалистов! Это около 1% всего трудоспособного населения, задействованного в экономике нашей страны. Иными словами, каждый сотый работающий белорус работает в "Евроопт". Напомним, до этого рядовым сотрудникам, которые трудятся в холдинге уже много лет, посчастливилось выиграть квартиру и две машины. А теперь удача широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Еще семь цифр - и внедорожник цвета белый перламутр достался Ольге Абдигапировой из Слуцка, бухгалтеру государственной организации.

Белоснежный внедорожник достался Ольге Абдигапировой из Слуцка
Белоснежный внедорожник достался Ольге Абдигапировой из Слуцка

Счастливый звонок застал победительницу дома, и она, узнав радостную новость, даже растерялась. "Спасибо!" - только и смогла промолвить удачливая покупательница в ответ на поздравления звезды.

Белый "Ниссан Жук" достался бухгалтеру Ольге Абдигапировой из Слуцка. "Ой, спасибо большое!"

А "Ниссан Жук" цвета темно-красный металлик отныне будет радовать Ксению Лазарчик, парикмахера из Минска. Эта покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и смогла увидеть свою победу в ту же секунду. "Ура-а-а!" - закричала она, только подняв трубку. А близкие на заднем фоне поддержали ее целым хором голосов.

Красный "Ниссан Жук" будет радовать Ксению Лазарчик из Минска
Красный "Ниссан Жук" будет радовать Ксению Лазарчик из Минска

Кстати, победу Ксении Лазарчик принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 16-й автомобиль, который выиграли за время игры покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Вот такая удача с доставкой на дом!

Покупки в "Е-доставке" принесли парикмахеру Ксении Лазарчик из Минска красный "Ниссан Жук". "Ура-а-а!"

Ксения Лазарчик примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой". И вот такая удача!"
Ксения Лазарчик примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой". И вот такая удача!"

А еще – победительница не удержалась и примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой", этот сервис нам очень нравится, удобно! И вот такая удача! Я так обрадовалась! У меня бабочки, мурашки прямо по всему телу! Теперь уже точно есть повод получить права – чтобы такую классную машинку водить! И мой цвет любимый – красный! Наверное, спать не буду до среды, пока не получу. А в среду еще и у дочки день рождения … Сплошные праздники! – не скрывала в беседе с прессой эмоций Ксения Лазарчик. – У нас в планах с мужем было как раз поменять машину в этом году, и это все так кстати! Так что, люди, верьте, верьте в эту замечательную игру! Играйте и выигрывайте!"

Кроме того, сегодня были разыграны еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Очень актуально в праздничные дни, когда хочется поздравить всех родных и близких!

Также были разыграны 50 000 денежных призов!
Также были разыграны 50 000 денежных призов!

Рождественский розыгрыш игры "Удача в придачу!" стал по-настоящему необыкновенным и подарил чудесное ощущение праздника всем своим участникам! А жизнь четырех покупателей изменил к лучшему на все 100! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за розыгрышем в режиме реального времени мог каждый! А также сделать это можно было, заглянув в минский "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8.

Инна Афанасьева не только разыграла главные призы этого тура, но и порадовала поклонников своим выступлением!
Инна Афанасьева не только разыграла главные призы этого тура, но и порадовала поклонников своим выступлением!

Вам пока не удалось попасть в число победителей? Не расстраивайтесь! Уже сегодня стартовал 51-й тур игры, розыгрыш которого состоится ровно через неделю - в понедельник, 15 января. На кону, как и в этом туре, квартира в престижном районе Минска, три автомобиля "Ниссан Жук" и 50 000 денежных призов! Прекрасный шанс отыграться для тех, кому сегодня не повезло!

С января розыгрыши <noindex><a href="https://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> проходят КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 51-м туре три автомобиля и квартира в Минске!
С января розыгрыши "Удача в придачу!" проходят КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 51-м туре три автомобиля и квартира в Минске!

В розыгрыше участвуют игровые коды, полученные с 8 по 14 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои праздничные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 15 января!
Совершайте свои праздничные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 15 января!

В два раза чаще розыгрыши - и в два раза больше шансов выиграть квартиру или машину! Не упускайте эту возможность в праздничные дни, когда мы тратим в магазинах особенно много! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте - следующая встреча с фортуной ровно через неделю!

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