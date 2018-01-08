Подарки на Рождество! Инна Афанасьева разыграла 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"!

В дни новогодних и рождественских праздников, когда всем так хочется волшебства и чудес, "Евроопт" продолжает радовать своих покупателей по-настоящему сказочными призами! Розыгрыши которых теперь проводятся каждый понедельник! Так, сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоялся розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры
Заслуженная артистка Беларуси уже не раз становилась звездной гостьей игры, а сегодня принесла удачу участникам юбилейного тура. И поздравила победителей лично! Известная исполнительница вытянула семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Ольге Кудако из Хойников. К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостная новость уже, без сомнений, отыскала свою обладательницу!
Кстати, это уже 30-я квартира в Минске от "Евроопт", которая разыграна в игре
И даже если Ольга Кудако в итоге не соберется сменить прописку на столичную, то иметь квартиру в Минске – это всегда выгодно! Например, можно сдавать ее в аренду и иметь солидную прибавку к зарплате!
Также сегодня Инна Афанасьева разыграла три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 129-й, 130-й и 131-й автомобили от "Евроопт", которые стали принадлежать участникам игры
Кому именно из покупателей так повезло на Рождество? "Ниссан Жук" цвета синий металлик с легкой руки талантливой и обаятельной певицы стал принадлежать Игорю Бейзарову из Добруша, который работает грузчиком в "Евроопт".
"Я надеялся на это! – признался победитель, услышав поздравление от Инны Афанасьевой. - Всем желаю удачи! Играть, играть и надеяться!"
Как известно, работники холдинга "Евроопт" и их родственники получили возможность участвовать в игре
Еще семь цифр - и внедорожник цвета белый перламутр достался Ольге Абдигапировой из Слуцка, бухгалтеру государственной организации.
Счастливый звонок застал победительницу дома, и она, узнав радостную новость, даже растерялась. "Спасибо!" - только и смогла промолвить удачливая покупательница в ответ на поздравления звезды.
А "Ниссан Жук" цвета темно-красный металлик отныне будет радовать Ксению Лазарчик, парикмахера из Минска. Эта покупательница смотрела розыгрыш в прямом эфире и смогла увидеть свою победу в ту же секунду. "Ура-а-а!" - закричала она, только подняв трубку. А близкие на заднем фоне поддержали ее целым хором голосов.
Кстати, победу Ксении Лазарчик принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"! И это уже 16-й автомобиль, который выиграли за время игры покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Вот такая удача с доставкой на дом!
А еще – победительница не удержалась и примчалась в "Е-Сити", чтобы побыстрее увидеть свой яркий стильный внедорожник! "Покупали продукты к Рождеству и, как обычно, воспользовались "Е-доставкой", этот сервис нам очень нравится, удобно! И вот такая удача! Я так обрадовалась! У меня бабочки, мурашки прямо по всему телу! Теперь уже точно есть повод получить права – чтобы такую классную машинку водить! И мой цвет любимый – красный! Наверное, спать не буду до среды, пока не получу. А в среду еще и у дочки день рождения … Сплошные праздники! – не скрывала в беседе с прессой эмоций Ксения Лазарчик. – У нас в планах с мужем было как раз поменять машину в этом году, и это все так кстати! Так что, люди, верьте, верьте в эту замечательную игру! Играйте и выигрывайте!"
Кроме того, сегодня были разыграны еще 50 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Очень актуально в праздничные дни, когда хочется поздравить всех родных и близких!
Рождественский розыгрыш игры
Вам пока не удалось попасть в число победителей? Не расстраивайтесь! Уже сегодня стартовал 51-й тур игры, розыгрыш которого состоится ровно через неделю - в понедельник, 15 января. На кону, как и в этом туре, квартира в престижном районе Минска, три автомобиля "Ниссан Жук" и 50 000 денежных призов! Прекрасный шанс отыграться для тех, кому сегодня не повезло!
В розыгрыше участвуют игровые коды, полученные с 8 по 14 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".
В два раза чаще розыгрыши - и в два раза больше шансов выиграть квартиру или машину! Не упускайте эту возможность в праздничные дни, когда мы тратим в магазинах особенно много! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте - следующая встреча с фортуной ровно через неделю!
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