"Иванушки International" разыгрывают квартиру и автомобили в прямом эфире ОНТ! Смотрите прямо сейчас!

Праздничное настроение охватило всю Беларусь накануне 8 Марта! И сегодняшний розыгрыш призов игры "Удача в придачу!" станет настоящим подарком для прекрасной половины нашей страны. А все потому, что победителей первого весеннего тура определят кумиры поколений, неугомонные романтики, вечно молодые "Иванушки International"!

Сегодня в 18.20 в столичном "Е-Сити" исполнители таких бессмертных хитов, как "Кукла", "Тополиный пух", "Снегири", "Билетик в кино", подарят билет в счастливую жизнь четырем покупателям "Евроопт". Солисты легендарной группы Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов по очереди разыграют три автомобиля "Ниссан Жук". А в финале все вместе разрешат главную интригу 58-го тура игры, определив, чья именно покупка станет самой счастливой и принесет ключи от 2-комнатной квартиры в Минске!

Совсем скоро три автомобиля "Ниссан Жук" переселятся во дворы удачливых покупателей!

Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в минский "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8, чтобы зарядиться весенним настроением и увидеть культовых артистов! А если не получается, включайте телеканал ОНТ ровно в 18.20 и следите за розыгрышем в прямом эфире! Прямая трансляция будет также организована на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

Четырем счастливчикам сегодня повезет услышать о своей победе от кумиров миллионов! А всех без исключения зрителей розыгрыша артисты порадуют хитами. У посетителей "Е-Сити" также будет возможность взять автограф и сделать селфи с любимыми звездами. Кроме того, присутствующих на розыгрыше девушек ожидает особенный, весенний сюрприз от "Иванушек International "!

Но, конечно, больше всего сегодня повезет покупателю, которому из рук "Иванушек" достанутся 2-комнатные апартаменты в престижном районе Минска! Просторная квартира стоимостью более 170 тыс. рублей, а это свыше $85 тыс., расположена по адресу ул. Мястровская, 5. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть душой и телом. И, конечно, "Евроопт", покупки в котором приносят такую удачу!

Одного из покупателей ждет особенный сюрприз - двухкомнатная квартира из рук "Иванушек International"!

Также счастливое "ура!" сегодня будет звучать в домах еще 100 участников игры! Сотню призов по 500 рублей разыграет покупатель "Евроопт", сотрудник Минского метрополитена Евгений Тер из поселка Энергетиков. Кроме того, по всей стране в этот понедельник разлетятся еще 50 тыс. призов!

А также будет разыграно более 50 000 денежных призов! Победителем может стать каждый - достаточно иметь в своей "копилке" игровые коды 58-го тура!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 26 февраля по 4 марта включительно. А вскоре после окончания эфира там же можно будет найти список победителей 58-го тура!

Рецепт успеха неизменен: "товар удачи", карта "Е-плюс" и вера в победу!

Приходите в "Е-Сити", смотрите розыгрыш в прямом эфире - и пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!