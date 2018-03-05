Весна, цветы, "Иванушки International"! Накануне 8 Марта разыграны 2-комнатная квартира, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"!

Первый весенний розыгрыш игры
Исполнители таких хитов, как "Кукла", "Тополиный пух", "Снегири", "Билетик в кино", сегодня подарили билет в счастливую жизнь сразу четырем покупателям "Евроопт", разыграв 2-комнатную квартиру в Минске и три автомобиля "Ниссан Жук"! Солисты легендарной группы Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов по очереди вытянули из лототрона семь цифр, определив выигрышный код главного счастливчика 58-го тура. И просторная квартира стала принадлежать Оксане Шестак из Минска, которая работает в поликлинике.
Победа этой покупательницы стала очевидна досрочно! В финале розыгрыша у нее было 10 игровых кодов из 10 – и удача не прошла мимо! Это уже далеко не первая досрочная победа в игре
А счастливой для Оксаны стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! И это уже 2-я квартира, которую выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также заказы в этих интернет-гипермаркетах принесли участникам игры 20 автомобилей! "А-а-а-а-а! - завизжала победительница от счастья, а потом рассмеялась от радости. - Обалдеть!"
Это уже 38-я квартира, которая досталась покупателям "Евроопт" в игре
Крупно повезло сегодня и покупателям, которым артисты "вытянули" яркие и практичные "Ниссан Жук"! Кстати, это уже 153-й, 154-й и 155-й автомобили, которые нашли своих обладателей в игре
Кирилл Туриченко разыграл красный "Ниссан Жук" - автомобиль достался Владимиру Мазуркевичу из Минска, который всю жизнь проработал сварщиком. "Ура-а-а!" – закричал в прямом эфире победитель, который как раз смотрел розыгрыш.
Победа этого покупателя также стала очевидна раньше времени! В финале розыгрыша автомобиля у него было 10 игровых кодов из 10! И, как и в случае с квартирой, удачу Владимиру принес заказ, сделанный в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Это уже 20-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Владельца еще одному красному внедорожнику помог найти Кирилл Андреев. Шар за шаром - и стильный автомобиль стал принадлежать Вячеславу Шалиме из деревни Старина Минского района.
Счастливый звонок застал победителя врасплох. "Сейчас сердце остановится, наверное!" – признался Вячеслав, услышав, кто звонит. А узнав о выигрыше автомобиля, радостно закричал: "Ура-а-а! Спасибо! Мы об этом так мечтали!"
Андрей Григорьев-Аполлонов принес удачу Павлу Грицко из Гродно, который работает индивидуальным предпринимателем. Именно этому покупателю с легкой руки артиста, вытянувшего семь цифр из лототрона, достался фиолетовый "Ниссан Жук"!
Новость о победе просто ошеломила Павла, который как раз был на даче. "Спасибо!" – только и смог промолвить он. Но, можно поспорить, в эту секунду у победителя эмоций уже гораздо больше!
"Видно, что в этой игре все реально, все по-честному! – поделились своими впечатлениями "Иванушки" после розыгрыша. – Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. Мы тоже не отказались бы от такого приза! Как можно поучаствовать?" Также звезды поздравили белорусок с наступающим 8 Марта. "Всем гармонии, здоровья, любви, относитесь к своим родным с теплом и любите жизнь, – пожелали солисты группы. – Будьте счастливы, удачи всем!"
Четырем счастливчикам сегодня повезло услышать о своей победе от кумиров миллионов! Но это были еще не все сюрпризы розыгрыша с участием "Иванушек International"! Присутствующих на розыгрыше девушек ожидал особенный весенний подарок - покорители женских сердец лично вручили им букеты цветов! "Евроопт" позаботился о праздничном настроении своих покупательниц накануне 8 Марта!
Кроме того, у посетителей "Е-Сити" была возможность взять автограф и сделать селфи с любимыми звездами. И, конечно, вместе с "Иванушками" спеть их знаменитые "Кукла" и "Тополиный пух"!
Также своих обладателей сегодня нашли 100 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы разыграл покупатель "Евроопт", сотрудник Минского метрополитена Евгений Тер из поселка Энергетиков.
Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра в гипермаркетах своих областных центров! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 6 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.
Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 11 марта, чтобы не потерять свой приз!
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры
Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры
Каждый месяц "Евроопт" в игре
Тем более что к 8 Марта торговая сеть подготовила немало привлекательных предложений для своих покупателей! Так, с 5 по 8 марта включительно в гипермаркетах "Евроопт" появились целые аллеи из самых разных цветов по очень выгодным ценам! Букетик тюльпанов - всего 2 рубля 99 копеек! Запланирована развлекательная программа и фотосессия со звездами рекламной кампании "За цветами - в Евроопт!". Подробности на сайте evroopt.by. Многие товары к празднику продаются с очень хорошей скидкой!
Покупайте нужные вам продукты и подарки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в понедельник игровые коды, начисленные за праздничные покупки, примут участие в розыгрыше призов 59-го тура! На кону 12 марта квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Жук" и еще более 50 000 других призов!
Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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