Весна, цветы, "Иванушки International"! Накануне 8 Марта разыграны 2-комнатная квартира, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"!

Первый весенний розыгрыш игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" стал настоящим подарком для всех покупательниц к 8 Марта. А все потому, что в гости к игре заглянули кумиры поколений, неугомонные романтики, вечно молодые "Иванушки International"! Знаменитые артисты прилетели в Минск специально, чтобы определить победителей праздничного тура игры "Удача в придачу!" . И, конечно, поздравить прекрасных женщин с наступающим праздником!

И порадовать поклонников своими хитами "Кукла" и "Тополиный пух".

Исполнители таких хитов, как "Кукла", "Тополиный пух", "Снегири", "Билетик в кино", сегодня подарили билет в счастливую жизнь сразу четырем покупателям "Евроопт", разыграв 2-комнатную квартиру в Минске и три автомобиля "Ниссан Жук"! Солисты легендарной группы Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов по очереди вытянули из лототрона семь цифр, определив выигрышный код главного счастливчика 58-го тура. И просторная квартира стала принадлежать Оксане Шестак из Минска, которая работает в поликлинике.

Оксане Шестак из Минска посчастливилось получить 2-комнатную квартиру в Минске из рук самих "Иванушки International"

Победа этой покупательницы стала очевидна досрочно! В финале розыгрыша у нее было 10 игровых кодов из 10 – и удача не прошла мимо! Это уже далеко не первая досрочная победа в игре "Удача в придачу!" , что только подтверждает – чем больше кодов, тем больше шансов!

А счастливой для Оксаны стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! И это уже 2-я квартира, которую выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также заказы в этих интернет-гипермаркетах принесли участникам игры 20 автомобилей! "А-а-а-а-а! - завизжала победительница от счастья, а потом рассмеялась от радости. - Обалдеть!"

Это уже 38-я квартира, которая досталась покупателям "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" . Столичное жилье площадью практически 70 кв.м и стоимостью свыше 170 тыс. рублей (или более $85 тыс.) расположено по адресу ул. Мястровская, 5. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть душой и телом. И, конечно, "Евроопт", покупки в котором приносят такую удачу!

Двухкомнатная квартира в престижном районе столицы – мечта любого!

Крупно повезло сегодня и покупателям, которым артисты "вытянули" яркие и практичные "Ниссан Жук"! Кстати, это уже 153-й, 154-й и 155-й автомобили, которые нашли своих обладателей в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт".

Также своих обладателей накануне 8 Марта нашли яркие и практичные "Ниссан Жук"

Кирилл Туриченко разыграл красный "Ниссан Жук" - автомобиль достался Владимиру Мазуркевичу из Минска, который всю жизнь проработал сварщиком. "Ура-а-а!" – закричал в прямом эфире победитель, который как раз смотрел розыгрыш.

Красный "Ниссан Жук" разыграл Кирилл Туриченко – автомобиль достался Владимиру Мазуркевичу из Минска.

Победа этого покупателя также стала очевидна раньше времени! В финале розыгрыша автомобиля у него было 10 игровых кодов из 10! И, как и в случае с квартирой, удачу Владимиру принес заказ, сделанный в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Это уже 20-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Владельца еще одному красному внедорожнику помог найти Кирилл Андреев. Шар за шаром - и стильный автомобиль стал принадлежать Вячеславу Шалиме из деревни Старина Минского района.

Кирилл Андреев помог найти владельца еще одному красному автомобилю – внедорожник стал принадлежать Вячеславу Шалиме из деревни Старина Минского района.

Счастливый звонок застал победителя врасплох. "Сейчас сердце остановится, наверное!" – признался Вячеслав, услышав, кто звонит. А узнав о выигрыше автомобиля, радостно закричал: "Ура-а-а! Спасибо! Мы об этом так мечтали!"

Андрей Григорьев-Аполлонов принес удачу Павлу Грицко из Гродно, который работает индивидуальным предпринимателем. Именно этому покупателю с легкой руки артиста, вытянувшего семь цифр из лототрона, достался фиолетовый "Ниссан Жук"!

Андрей Григорьев-Аполлонов вытянул семь цифр из лототрона - и фиолетовый "Ниссан Жук" достался Павлу Грицко из Гродно.

Новость о победе просто ошеломила Павла, который как раз был на даче. "Спасибо!" – только и смог промолвить он. Но, можно поспорить, в эту секунду у победителя эмоций уже гораздо больше!

"Видно, что в этой игре все реально, все по-честному! – поделились своими впечатлениями "Иванушки" после розыгрыша. – Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. Мы тоже не отказались бы от такого приза! Как можно поучаствовать?" Также звезды поздравили белорусок с наступающим 8 Марта. "Всем гармонии, здоровья, любви, относитесь к своим родным с теплом и любите жизнь, – пожелали солисты группы. – Будьте счастливы, удачи всем!".

"Иванушки International": "Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. Мы тоже не отказались бы от такого приза!"

Четырем счастливчикам сегодня повезло услышать о своей победе от кумиров миллионов! Но это были еще не все сюрпризы розыгрыша с участием "Иванушек International"! Присутствующих на розыгрыше девушек ожидал особенный весенний подарок - покорители женских сердец лично вручили им букеты цветов! "Евроопт" позаботился о праздничном настроении своих покупательниц накануне 8 Марта!

А еще всех девушек сегодня ждал весенний сюрприз – цветы из рук "Иванушек"!

Кроме того, у посетителей "Е-Сити" была возможность взять автограф и сделать селфи с любимыми звездами. И, конечно, вместе с "Иванушками" спеть их знаменитые "Кукла" и "Тополиный пух"!

Также посетители "Е-Сити" могли взять автограф и сделать селфи с любимыми артистами!

Также своих обладателей сегодня нашли 100 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы разыграл покупатель "Евроопт", сотрудник Минского метрополитена Евгений Тер из поселка Энергетиков.

Покупатель "Евроопт", сотрудник Минского метрополитена Евгений Тер из поселка Энергетиков разыграл 100 призов по 500 рублей!

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра в гипермаркетах своих областных центров! Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение во вторник, 6 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Также 50 000 покупателей "Евроопт" сегодня вечером получили приятную новость о выигрыше 2 рублей на счет мобильного телефона! Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 11 марта, чтобы не потерять свой приз!

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 26 февраля по 4 марта включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей 58-го тура!

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы "словить" первые эмоции главных счастливчиков 58-го тура! Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры,156 автомобилей и более 2,5 млн других призов! Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к нужным покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру?

Тем более что к 8 Марта торговая сеть подготовила немало привлекательных предложений для своих покупателей! Так, с 5 по 8 марта включительно в гипермаркетах "Евроопт" появились целые аллеи из самых разных цветов по очень выгодным ценам! Букетик тюльпанов - всего 2 рубля 99 копеек! Запланирована развлекательная программа и фотосессия со звездами рекламной кампании "За цветами - в Евроопт!". Подробности на сайте evroopt.by. Многие товары к празднику продаются с очень хорошей скидкой!

Накануне 8 Марта крупнейший белорусский ритейлер запустил праздничную акцию "За цветами – в Евроопт!" В гипермаркетах цветы – по очень выгодным ценам!

Покупайте нужные вам продукты и подарки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в понедельник игровые коды, начисленные за праздничные покупки, примут участие в розыгрыше призов 59-го тура! На кону 12 марта квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Жук" и еще более 50 000 других призов!

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