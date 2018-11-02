На Евразийский горно-геологический форум в Минск приедут представители 20 стран

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 человек из 20 стран примут участие в Минске в III Евразийском горно-геологическом форуме "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске 14-16 ноября пройдет Евразийский горно-геологический форум. Планируется, что участниками форума станут около 500 человек из 20 стран. Это страны СНГ, Европы, Азии, в том числе Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша, Сербия, Финляндия, Китай. К тому же ожидается интерактивная аудитория, так как запланирована онлайн-трансляция в интернете. На форуме выступят руководители профильных министерств и ведомств разных стран. Для Беларуси этот форум очень значим, так как мы стоим на пороге модернизации отрасли геологоразведки. Для нас важен опыт наших коллег по внедрению новых технологий и научных подходов", - сказал Андрей Хмель.

На форуме представители разных стран обсудят перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации горной отрасли, а также взаимодействия интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в сфере геологии и недропользования, оценят развитие кредитно-финансовой инфраструктуры сырьевых рынков Евразии. Также ключевыми темами форума станут координация транспортной политики и развития транспортной инфраструктуры сырьевых рынков в Евразии, синхронизация стандартов классификации и учета полезных ископаемых, определение барьеров, изъятий и ограничений. Кроме того, участники обсудят вопросы развития единого информационного пространства Евразии в горнопромышленной сфере, формирование единых цифровых платформ.

Во время форума состоится XXII сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ. "Основная задача межправсовета - определение приоритетных направлений сотрудничества. Будет обсуждаться развитие рынка минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их переработки. Также будут рассматриваться такие вопросы, как содействие доступу к недрам и их разведке, гармонизация документов, которые являются основополагающими в этой отрасли", - отметил замминистра.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-