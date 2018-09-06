На факультете журналистики БГУ укрупнят специальности

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете журналистики Белорусского государственного университета укрупнят специальности, сообщила журналистам декан факультета Ольга Самусевич, передает корреспондент БЕЛТА.
В системе образования сейчас наблюдается тенденция укрупнения специальностей. По этому пути идет и факультет журналистики БГУ. Вместо четырех специальностей и восьми направлений здесь будут две основные специальности - "коммуникация" и "журналистика" с дальнейшей профилизацией.
По словам Ольги Самусевич, это требует создания некой универсальной программы подготовки. Новые подходы к подготовке журналистов позволят студентам более осознанно выбирать будущую профессию.
Она подчеркнула, что при подготовке нового учебного плана важно не потерять интересные дисциплины и направления, востребованные временем и студентами. Дисциплины должны быть полезными для студентов, а полученные знания - применимыми на будущей работе выпускников журфака.-0-
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