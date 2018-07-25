25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх будут работать 8 тыс. волонтеров, сообщил сегодня журналистам директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодые люди проявляют большой интерес к значимым для страны мероприятиям, готовы прилагать свои знания, энтузиазм и способности. Уже поступили заявки, будут задействованы более 8 тыс. волонтеров. Мы разработали для них специальный план обучающих мероприятий. Вначале планируем подготовить тренеров, которые будут проводить целевое обучение остальных волонтеров. Ведь их деятельность будет различаться по функциональным направлениям. Кто-то будет встречать гостей, кто-то - помогать медработникам и обеспечивать общественный порядок", - рассказал Георгий Катулин.

По его словам, II Европейские игры - это проект, который способен объединить молодежь общей целью: показать красоту Беларуси, ее любовь к спорту и открытость не только Европе, но и всему миру. "Это возможность стать частью масштабного проекта, в который будут вовлечены представители 50 стран, следить за которым будут в более чем 160 странах", - подчеркнул Георгий Катулин.

Сегодня фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к предстоящему спортивному событию. "БРСМ уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер при организации и проведении крупных спортивных событий, к примеру чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2014 году. Это позволяет быть уверенными в успехе даже самых масштабных и амбициозных проектов. Таких, какими, несомненно, станут II Европейские игры - крупнейший мультиспортивный форум в истории суверенной Беларуси", - добавил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в Токио (Япония).-0-