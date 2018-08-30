На II Европейских играх в местах соревнований будет открыто 35 медпунктов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах проведения соревнований на II Европейских играх будет открыто 35 медпунктов. Речь об этом шла на заседании подкомитета по вопросам медицинского и антидопингового обеспечения II Европейских игр, которое прошло сегодня в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На заседании, в котором принял участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения участников игр. "Медпомощь им будет оказываться в местах проведения спортивных соревнований: в 16 медпунктах для спортсменов и 19 - для зрителей, в машинах СМП", - проинформировали в Минздраве. При необходимости обратиться к врачам можно будет и на несоревновательных объектах, в том числе на стадионе "Динамо" во время церемоний открытия и закрытия игр, в отелях "Марриотт" и "Президент", в международных вещательном, экипировочном и аккредитационном центрах. В четырех фанзонах планируется дежурство бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, будут усилены дежурные смены врачебного здравпункта Национального аэропорта Минск и медпункта железнодорожного вокзала.

"Спортсменам, тренерам, обслуживающему персоналу, судьям, руководителям МОК, официальным представителям и приглашенным лицам ЕОК, НОК, международных и европейских федераций по видам спорта, VIP, аккредитованным представителям иностранных СМИ экстренную и неотложную медицинскую помощь планируется оказывать бесплатно. Речь идет в том числе о диагностике и лечении острых заболеваний и травм, а также обострении хронических заболеваний. Оказание медицинской помощи зрителям, персоналу объектов будет осуществляться в соответствии с национальным законодательством и международными договорами", - рассказали в Минздраве.

Вице-премьеру было доложено, что услуги планируется оказывать в области спортивной медицины, терапии, хирургии, стоматологии, неотложной медицинской помощи, диагностики (УЗИ и лабораторные исследования), офтальмологии, физиотерапии.

Минздрав держит на особом контроле строительство филиала 33-й городской студенческой поликлиники. Амбулатория станет основной базой оказания медицинской помощи спортсменам и членам команд во время II Европейских игр. Дополнительно будут работать два медпункта и два медицинских изолятора (при необходимости), добавили в пресс-службе.

Помимо поликлиники, атлеты будут направляться на обследование в РНПЦ спорта и Минский консультационный диагностический центр. Для оказания медицинской помощи в стационарных условиях будут привлечены РНПЦ и городские клинические больниц.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам рассмотрения паспортов медицинского и антидопингового обеспечения официальных спортивных объектов. Во время II Европейских игр будет открыто 12 пунктов допинг-контроля. Для этого задействуют бригады спортивной медицины, скорой медицинской помощи (около 50 ежедневно) и врачебные бригады медпунктов. Координировать работу всех медицинских служб и пунктов допинг-контроля на объекте будет менеджер (врач-координатор) по медицинскому и антидопинговому обеспечению.

Для помощи в работе будут привлекаться волонтеры со знанием английского языка. Сейчас в БГМУ подготовлено более 200 студентов.

Участие в заседании подкомитета приняли также министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В 2018 году в Минздраве была создана межведомственная рабочая группа по вопросам организации медицинского обеспечения II Европейских игр, сформирован состав подкомитета по вопросам медицинского и антидопингового обеспечения. При планировании работы учитывались требования Европейских олимпийских комитетов, международных и европейских федераций по видам спорта, рекомендации международных экспертов ЕОК.-0-