На юго-западе Беларуси 6 марта будет до 1 градуса выше нуля

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 1 градуса выше нуля ожидается 6 марта по юго-западу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов ниже нуля, по востоку прогнозируется от минус 13 до минус 18. Днем будет 1-6 градусов мороза, по юго-западу - от нуля до плюс 1.-0-

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