На кладбища в зонах отчуждения и отселения 15-17 апреля можно будет попасть без пропуска

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кладбища, находящиеся на территории зон отчуждения и отселения, 15-17 апреля можно будет попасть без пропуска. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Шабловский, передает корреспондент БЕЛТА.

В восьми районах Гомельской области и четырех районах Могилевской области на территориях зон отчуждения и отселения расположено 295 мест захоронений. "На этих территориях установлен контрольно-пропускной режим, однако 15-17 апреля с 8.00 до 17.00 туда можно будет попасть без пропуска", - проинформировал Василий Шабловский.

Для обеспечения общественного порядка, пожарной и радиационной безопасности будут задействованы работники органов и подразделений МЧС, Министерства лесного хозяйства и спецподразделения МВД.

Начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС обратил внимание, что территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника одновременно относится и к пограничной зоне. "В этом случае для граждан Беларуси необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Иностранным гражданам кроме документа, удостоверяющего личность, следует иметь при себе пропуск в пограничную зону, который необходимо получить в установленном порядке в органах и подразделениях пограничного комитета", - заключил Василий Шабловский.-0-