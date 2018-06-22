На коллегии Администрации Президента Беларуси рассмотрены вопросы противодействия коррупции в системе госорганов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Администрации Президента Республики Беларусь рассмотрен вопрос ”О состоянии дел по противодействию коррупции в системе государственных органов“.

Как сообщили БЕЛТА в Администрации, коллегия отметила, что решительная борьба с коррупцией является приоритетным направлением внутренней политики нашего государства. В республике создана законодательная база, определяющая систему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с коррупцией. Успешно реализуется принцип неотвратимости наказания.

В то же время отмечено, что не все руководители государственных органов и организаций уделяют должное внимание вопросам противодействия и профилактики коррупции. Имеются недостатки в деятельности по подбору кадров и идеологической работе.

По итогам рассмотрения вопроса коллегией приняты решения, направленные на совершенствование борьбы с коррупцией в государственных органах и повышение ответственности руководителей за состояние работы по противодействию коррупционным проявлениям и их профилактике.

Руководители государственных органов, в системах которых выявлено наибольшее количество коррупционных преступлений, предупреждены о персональной ответственности за непринятие мер, направленных на борьбу с коррупцией.

На коллегии также рассмотрены предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства и повышению эффективности деятельности по профилактике коррупционных проявлений.-0-