На конгрессе "Мама Pro" в Витебске обсудят перспективы и востребованность "папиного отпуска"

16 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканский конгресс "Мама Pro" проходит в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА. Мероприятие собрало около 200 участников в концертном зале "Витебск".

Одной из тем конгресса станет предложение закрепить отцовский отпуск при рождении ребенка в Трудовом кодексе. Такая практика очень популярна в Европе. В Беларуси это обсуждается, поэтому для инициаторов предложения важно установить обратную связь с теми, для кого такая норма задумана.

"В Палате представителей на рассмотрении находится проект предложения, чтобы в течение полугода после рождения ребенка отец мог взять двухнедельный отпуск у работодателя и находился рядом с женой и новорожденным. Мы ожидаем, что эта норма будет принята в конце июня", - рассказала один из организаторов конгресса Наталья Мирончук.

По ее словам, такой опыт, когда отец сразу подключается к воспитанию ребенка, очень важен. Кроме того, сейчас на это есть запрос со стороны пап: все чаще они планируют свой отпуск на работе так, чтобы он совпал с родами жены.

Также сегодня на открытой площадке республиканского конгресса будущие и состоявшиеся родители обсудят волнующие их вопросы напрямую с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Компетентные спикеры ответят на вопросы о прививках, летнем отдыхе для детей, сезонных аллергиях, современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые волнующие вопросы, а также получить подарки от производителей детской продукции.

Оглядываясь на опыт уже пяти проведенных конгрессов (четыре - в областях Беларуси и один - в Минске), организаторы заметили, что родителей больше всего интересуют вопросы планирования беременности, укрепления здоровья малыша, осознанного погружения в родительские обязанности.

Кроме лекций родителей ожидает практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности от автомобильного партнера конгресса Volkswagen в Беларуси. Участники узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения прямо в машине. Традиционно гости конгресса смогут принять участие в интерактивных мероприятиях "Мама мечтает", интеллектуальных и развлекательных играх.

Форум в Витебске - завершающий этап цикла мероприятий по всем регионам Беларуси. В октябре пройдет уже 2-й республиканской конгресс, перед ним организаторы систематизируют основные идеи, предложения и пожелания, прозвучавшие от родителей на первом.

"Не исключено, что в сентября пройдет уже "Папа Pro". Будем исходить из запроса отцов", - подчеркнула Наталья Мирончук.

"Мама Pro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Витебске организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори" при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты.-0-