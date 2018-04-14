На конкурс "Лидер энергоэффективности-2018" начался прием заявок

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на участие в IV Республиканском конкурсе на соискание премии за достижения в области повышения энергоэффективности "Лидер энергоэффективности Беларуси - 2018". Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Участие в конкурсе может принять предприятие любой формы собственности, осуществляющее свою деятельность в Беларуси, при наличии энергоэффективных результатов в своей работе. Лучшие будут определены в номинациях "Энергоэффективный продукт года", "Энергоэффективная технология года", "Энергоэффективное здание года", "Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии", "Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование", "Проекты по использованию электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси", "Лучшие информационные материалы СМИ по энергоэффективности".

Экспертизу физико-технических, экономических и иных характеристик в рамках конкурса будут осуществлять специалисты РУП "БелТЭИ", РУП "Институт БелНИИС", ГП "Институт энергетики НАН Беларуси", БНТУ, РУП "Стройтехнорм", ГП "Институт жилища - НИПТИС им.Атаева С.С." и др.

За время существования конкурса его лауреатами стали 75 предприятий промышленной, строительной, транспортной отраслей.-0-