На "Линии Сталина" 4 августа пройдет военно-исторический фестиваль "Афганское небо"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 4 августа пройдет IV Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо".
Во время фестиваля будет проведена масштабная военно-историческая реконструкция событий Афганской войны, которые произошли 18-26 августа1986 года в ходе операции "Западня". В реконструкции примут участие военно-исторические клубы, а также боевая техника тех времен.
Перед реконструкцией гостей фестиваля ожидает выступление кавер-группы "Огонек бэнд".
Для посетителей комплекса будет открыто более десятка интерактивных зон. Каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, раскраске танка и в интересных мастер-классах. Победители конкурсов смогут бесплатно поучаствовать в экстремальной программе отдыха - катании на боевой технике.
Для маленьких посетителей будет работать детская комната, где можно будет раскрасить патриотические плакаты времен Великой Отечественной войны, поупражняться в технике "оригами" и своими руками изготовить "военный" сувенир. Также детей будет развлекать клоун Мотя со своим интерактивным шоу мыльных пузырей.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и благотворительного фонда "Память Афгана".-0-
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