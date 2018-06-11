На мемориал в Куропатах собрано уже более Br11,7 тыс.

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мемориал в Куропатах собрано уже Br11 тыс. 786. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления искусств Министерства культуры Ирина Рахвалова, передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительный счет был открыт на базе Национального центра современных искусств при Минкульте. "На сегодняшний день на него поступило Br11 тыс. 786. Сбор средств продолжается. Реквизиты расчетных счетов размещены на официальных сайтах Министерства культуры и газеты "СБ. Беларусь сегодня", - сказала Ирина Рахвалова.

Сбор средств начался в прошлом году. Инициатива по созданию памятного знака в Куропатах была озвучена во время круглого стола, проведенного в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" 24 февраля 2017 года. Все участники сошлись во мнении о необходимости создания национального мемориала скорби и памяти "Куропаты".-0-

Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри 21 мая 2018 года определило три, которые отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью, проинформировал Михаил Борозна.