14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский 14-18 мая пройдет соревнование среди снайперских пар, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

С 14 по 18 мая на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно­штурмовой бригады будет проводиться международное соревнование на лучшую снайперскую пару специального назначения. Для участия привлекаются снайперские пары от Вооруженных Сил, силовых структур и ведомств Беларуси. Также примут участие представители Вооруженных Сил России. Всего будет задействовано около 40 снайперских пар. Соревнование пройдет в три этапа: "Индивидуальный зачет", "Парный зачет", а также "Взаимодействие".

Состязание определит лучших снайперов и снайперские пары. Также оно поможет оценить уровень стрелковой подготовки и полевой выучки разведчиков-снайперов, определить направления совершенствования их огневой и тактико-специальной подготовки. Как отметили в Минобороны, упражнения будут выполняться из различных видов снайперского оружия, включая новейшие образцы, признанные одними из лучших в мире.-0-